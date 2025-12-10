América Latina

Bolivia restablece relaciones con Israel, rotas en 2023 por el conflicto en Gaza

Los ministros de Exteriores de Bolivia, Fernando Aramayo, y de Israel, Gideon Sa’ar, oficializaron el restablecimiento de relaciones mediante la firma de un acuerdo en Washington. Surgen cuestionamientos sobre este acercamiento

Los ministros de Exteriores de Bolivia, Fernando Aramayo (d), y de Israel, Gideon Sa'ar, se saludan durante la firma del acuerdo (EFE/ Octavio Guzmán)

Bolivia e Israel restablecieron este martes las relaciones diplomáticas este martes. A través de un acuerdo firmado en Washington (EEUU) entre el canciller boliviano, Fernando Aramayo, y el israelí Gideon Sa’ar, ambos países oficializaron el restablecimiento de sus relaciones, que fueron interrumpidas en 2023 durante el gobierno del expresidente Luis Arce en rechazo a la ofensiva de Israel sobre la Franja de Gaza.

Aramayo y Sa’ar firmaron el documento en la residencia del embajador israelí en Estados Unidos, según reporta la agencia de noticias EFE. Ambos países acordaron un “restablecimiento total de relaciones” y la próxima designación de embajadores en sus capitales.

“Hoy ponemos fin a un capítulo largo e innecesario de separación entre nuestras dos naciones hermanas”, señaló el ministro Sa’ar.

Por su parte, el canciller boliviano afirmó: “Nos sentimos muy cercanos al pueblo de Israel porque compartimos muchos desafíos”. En la ceremonia también estuvo presente el ministro boliviano de Economía y Finanzas Públicas, José Gabriel Espinoza.

El ministro de Exteriores de Bolivia, Fernando Aramayo, habla durante la firma de un acuerdo este martes, en la residencia del embajador israelí en Washington (EFE/ Guzmán)

Ambos países no tenían relaciones desde 2009, salvo un periodo entre 2019 y 2023.

El Gobierno de Evo Morales (2006-2019) rompió con Israel en 2009 como un acto de condena a la operación militar en Gaza, que calificó como genocidio” y “delitos de lesa humanidad” contra el pueblo palestino. Ese año, Morales anunció que promovería ante la comunidad internacional la presentación de una demanda ante la Corte Penal Internacional para que se procese a las autoridades de Israel.

Tras la caída del gobierno de Morales y la asunción de la presidenta interina Jeanine Añez en 2019, las relaciones internacionales de Bolivia dieron un giro radical respecto a la política exterior de la década anterior. La entonces canciller Karen Longaric consideró que la posición de Bolivia estaba “altamente ideologizada” y se anunció el restablecimiento de relaciones con Israel.

El vínculo se volvió a romper en octubre de 2023 durante la administración de Luis Arce (2020-2025), quien justificó la decisión al considerar “agresiva y desproporcionada” la ofensiva militar contra la Franja de Gaza, en línea con el posicionamiento que ha tenido la gran mayoría de los países frente a este conflicto en tribunas como la Asamblea General de las Naciones Unidas.

El presidente Paz junto a
El presidente Paz junto a Christopher Landau, subsecretario de Estado de Estados Unidos, en una conferencia de prensa conjunta después del acto de posesión. La Paz, Bolivia. 8 de noviembre 2025. REUTERS/Claudia Morales

El presidente Rodrigo Paz, que asumió el poder el 8 de noviembre pasado, decidió redefinir la política exterior del país y afirmó que priorizará las relaciones internacionales con países “que tengan la democracia como principio”.

Paz marcó el terreno desde el primer día de su gobierno al invitar al acto de investidura a funcionarios de Estados Unidos, país con el que Bolivia no tenía relaciones desde 2008, de Israel y al presidente de Argentina, Javier Milei, con quien el gobierno anterior había hecho explícitas sus diferencias ideológicas, entre otros.

Estos acercamientos, en particular con Israel, han generado cuestionamientos en diferentes círculos. La historiadora y periodista Lupe Cajías hizo referencia a la presencia de funcionarios israelíes a la toma de posesión y escribió en una columna de opinión: “El nuevo mandatario indicó que no invitaría a gobiernos no democráticos. ¿Acaso el gobierno de Israel respeta los valores de la democracia y de la libertad?”.

Para Cajías, “Paz no actúa solo” y “la historia confirmará qué intereses están detrás de este abrazo”.

