Jorge Romero Herrera demanda emitir la convocatoria a la brevedad con la mirada puesta en los comicios de 2027. (PAN | Captura de pantalla)

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El Partido Acción Nacional (PAN) presentó este domingo un juicio ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para obligar a la Cámara de Diputados a iniciar el proceso de designación de la nueva presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE), vacante disponible desde el 26 de octubre tras la salida de Guadalupe Taddei Zavala por señalamientos de corrupción.

El presidente nacional del blanquiazul, Jorge Romero Herrera, advirtió que la falta de acuerdos entre bancadas no puede seguir siendo pretexto para postergar una obligación constitucional, y exigió que la convocatoria se emita a la brevedad rumbo a los comicios de 2027.

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El recurso fue promovido por el Grupo Parlamentario encabezado por el coordinador Elías Lixa bajo la figura del juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía. Para Acción Nacional, la omisión de San Lázaro afecta el derecho de los legisladores a participar en la deliberación de una decisión de trascendencia nacional y prolonga de forma indebida una presidencia interina.

El PAN pide a la Sala Superior ordenar la convocatoria de inmediato

En su demanda, el partido solicita que la Sala Superior ordene a los órganos competentes de la Cámara de Diputados emitir y publicar la convocatoria, integrar el Comité Técnico de Evaluación y desarrollar el procedimiento que permita elegir a la nueva titularidad del organismo electoral en el menor tiempo posible. Lixa señaló que el propio tribunal ya estableció que esa expresión equivale a actuar de forma inmediata.

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El PAN presenta un juicio ante el Tribunal Electoral para exigir el inicio del proceso de designación en el INE. (X/ @JorgeRoHe)

Para garantizar un proceso sin injerencias partidistas, el PAN mantiene las siguientes propuestas:

Ampliar de cuatro a ocho años el periodo de separación de cargos para integrantes del Comité Técnico. Consultar a universidades y organizaciones civiles Establecer mecanismos de vigilancia ciudadana Proteger la confidencialidad de las evaluaciones Transparentar la selección de finalistas. Romero reiteró que el propósito del partido no es colocar a un perfil cercano a sus filas, sino asegurar una presidencia independiente de todas las fuerzas políticas.

Monreal reconoce el fracaso del consenso y advierte resolución por mayoría

El coordinador de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal Ávila, reconoció en conferencia de prensa el 19 de noviembre que se perdió la posibilidad de llegar a un acuerdo con la oposición. “Lamento que no hayamos podido alcanzar un consenso amplio en este tema”, declaró, aunque cuestionó la decisión panista de abandonar la mesa de negociación.

Monreal advirtió que, si el TEPJF determina una omisión y ordena emitir la convocatoria, el procedimiento podría resolverse por mayoría legislativa: “Hoy sí me mandata el tribunal, probablemente todo se tenga que resolver por mayoría, como yo no quería, como yo no deseaba, pero tenemos que cumplir un mandato judicial”, afirmó.

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El legislador Ricardo Monreal ofrece una declaración desde el estrado del Grupo Parlamentario de Morena respecto a la selección de la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE). En su mensaje analiza las facultades de la Cámara de Diputados, el cumplimiento del marco constitucional, los recursos ante tribunales y la relevancia de alcanzar acuerdos y consensos durante el procedimiento parlamentario.

El legislador descartó además la posibilidad de modificar las facultades extraordinarias de la presidencia del INE, argumentando que el artículo 105 constitucional prohíbe reformas electorales fundamentales dentro de los 90 días previos al arranque del proceso electoral, el cual inició el pasado 10 de septiembre.

Acción Nacional insistió en que la renovación del organismo debe acompañarse del esclarecimiento de las presuntas irregularidades en contrataciones durante la administración de Taddei, y anunció que mantendrá abierta la vía del diálogo legislativo siempre que se garantice un procedimiento constitucional, transparente y ajeno a intereses de partido.