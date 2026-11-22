El ponche navideño también se conoce en algunas regiones como ponche de posada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El ponche de frutas navideño es una de las bebidas más preparadas en los hogares mexicanos durante diciembre.

Su mezcla de frutas de temporada y especias calientes lo convierte en un clásico de las posadas.

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Esta bebida llegó a México con influencia europea, pero se transformó con ingredientes locales como el tejocote y la guayaba.

Hoy acompaña reuniones familiares, posadas y la cena de Nochebuena.

El tiempo total de esta receta es de aproximadamente 2 horas entre preparación y cocción. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta de ponche de frutas navideño

El ponche de frutas navideño es una bebida caliente a base de agua endulzada con piloncillo, infusionada con canela y flor de jamaica.

La técnica principal es la cocción lenta de las frutas en esta base aromática, lo que permite que liberen su sabor sin perder textura.

Preparar los ingredientes con anticipación agiliza el proceso de cocción. Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

El resultado es un líquido de color rojizo oscuro, dulce y ligeramente ácido, con trozos de fruta suave que se comen al final de cada taza.

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Tiempo de preparación

El tiempo total es de aproximadamente 2 horas.

Preparación de ingredientes (lavar, pelar y cortar): 20 minutos.

Cocción a fuego medio y luego bajo: 1 hora con 40 minutos.

Ingredientes

1. 6 litros de agua

2. 2 piezas de piloncillo (aproximadamente 400 gramos)

3. 2 rajas grandes de canela

4. 1 kilogramo de tejocotes

5. 1 kilogramo de guayabas

6. 7 manzanas (amarillas o rojas, firmes)

7. 1 kilogramo de caña de azúcar pelada y cortada en bastones

8. 200 gramos de ciruela pasa sin hueso

9. 100 gramos de tamarindo pelado y sin semillas

10. 1 taza de flor de jamaica

11. 1 taza de pasitas

12. Azúcar al gusto para ajustar el dulzor

La cantidad de porciones puede ajustarse reduciendo proporcionalmente todos los ingredientes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer ponche de frutas navideño, paso a paso

1. Vierte los 6 litros de agua en una olla grande y profunda. Agrega el piloncillo y las rajas de canela.

2. Lleva la olla a fuego medio-alto hasta que el agua hierva y el piloncillo se disuelva por completo. Este paso toma unos 10 minutos.

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3. Incorpora la flor de jamaica, la caña de azúcar y los tejocotes lavados. Deja hervir 10 minutos más para que la jamaica suelte su color.

4. Añade las manzanas cortadas en trozos grandes y la ciruela pasa. Cocina 5 minutos adicionales.

Revolver ocasionalmente previene que el piloncillo se asiente en el fondo de la olla. (Imagen Ilustrativa Infobae)

5. Agrega el tamarindo, las guayabas en mitades y las pasitas. Baja el fuego a nivel medio-bajo para que las frutas se cocinen sin deshacerse.

6. Deja hervir todo junto por 1 hora, tapando parcialmente la olla. Revuelve de vez en cuando para que el piloncillo no se asiente en el fondo.

7. Prueba el dulzor y agrega azúcar al gusto si lo necesitas. No retires las especias antes de tiempo, pues siguen aportando aroma durante la cocción.

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8. Sirve caliente en tazas o jarritos, procurando repartir trozos de fruta en cada una.

Esta receta está pensada para reuniones grandes, como las que se realizan en las posadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde aproximadamente 16 porciones de 1 taza cada una.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 150 kcal

Carbohidratos: 38 gramos

Proteínas: 0.5 gramos

Grasas: 0.2 gramos

Fibra: 2 gramos

Azúcares: 32 gramos

El ponche navideño aporta principalmente carbohidratos provenientes del piloncillo y la fruta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

El ponche se conserva en refrigeración hasta por 4 días en un recipiente cerrado.

Para recalentarlo, hazlo a fuego bajo sin dejar que hierva de forma violenta, para que la fruta no se deshaga.

Recalentar a fuego bajo ayuda a mantener la textura de las frutas cocidas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Con qué se puede acompañar esta receta?

Es común servir el ponche de frutas junto a tamales durante las posadas.

Para un toque crujiente, funciona con galletas de canela o nuez.

Los tamales son otra opción común durante las posadas junto con esta bebida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si se sirve en una reunión grande, se puede acompañar con un plato de frutos secos o cacahuates garapiñados para equilibrar el dulzor de la bebida.

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