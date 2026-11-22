A las 11:30 p. m., Anuel finalmente apareció en el escenario elevado para comenzar su presentación con '47', una canción sobre sus raíces en la música urbana (Infobae Colombia)

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“Brr, bebecita, real hasta la muerte, oíste, baby”, gritaron cerca de 15.000 personas, el 21 de noviembre de 2026, junto al artista puertorriqueño Anuel AA en el Vive Claro en Bogotá, un concierto lleno de música, éxitos y polémica.

La capital del país se preparó para recibir a uno de los artistas urbanos más grandes del mundo con su gira Real Hasta la Muerte, que se convirtió en la antesala del estreno de su nuevo álbum Real Hasta la Muerte 2. Sin embargo, la demora del artista conocido por canciones como China, Hasta que Dios diga, Ayer, entre otros, generó malestar entre los fanáticos.

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Desde las 6:00 p. m., los asistentes comenzaron a llegar al recinto con la expectativa de ver a Anuel, pero fue hasta las 8:00 p. m. cuando el lugar empezó a recibir una mayor afluencia de público. Aun así, desde ese momento era evidente que el concierto no había alcanzado el aforo de 47.000 personas permitido en este escenario de la capital colombiana y una muestra de eso fue el sector de silletería ubicado frente al escenario, que permaneció cubierto con lonas negras y sin espectadores.

Uno de los aspectos que llamó la atención durante la noche del concierto de Anuel fue la silletería ubicada frente al escenario, que permaneció cubierta con lonas negras y sin público (Infobae Colombia)

Pese a los espacios vacíos, los seguidores del puertorriqueño mantenían la emoción y acompañaban la espera con cánticos. Mientras tanto, el artista Kash, conocido como ‘el baby de Tabogo’, fue el encargado de abrir la noche. El artista interpretó algunos clásicos del reguetón y presentó un par de canciones de su repertorio; no obstante, su presentación no consiguió encender del todo el ambiente.

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El frío de la noche se hacía cada vez más intenso y, con el paso de los minutos, también crecía la expectativa entre los asistentes por conocer el paradero de Anuel y saber cuándo aparecería en el escenario.

Kash, conocido como ‘el baby de Tabogo’, fue el encargado de abrir la noche con una presentación en la que interpretó clásicos del reguetón y algunas canciones de su repertorio (Infobae Colombia)

Hacia las 10:30 p. m., entre los asistentes comenzaron a circular rumores sobre una posible ausencia de Anuel. La incertidumbre aumentó hasta que una publicación de Juanjo Guerrero, creador de contenido especializado en conciertos y cercano a varios promotores de estos eventos, reveló que el artista puertorriqueño había aterrizado en Bogotá a las 10:40 p. m.

La noticia generó desconcierto entre el público, pues, a pesar de la considerable demora, todavía existía la expectativa de que Anuel apareciera en el escenario y ofreciera un espectáculo a la altura de su trayectoria y de su nombre en la industria musical.

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Creador de contenido reveló que Anuel aterrizó en Bogotá a las 10:40 p. m., cuando debía estar en el escenario sobre las 9: 00 p. m. (@Juanjo_guerrero/X)

Entre clásicos del reguetón y el trap, Anuel alcanzó a encender el Vive Claro

A pesar de las más de dos horas de espera (desde que se tenía previsto que saliera), a las 11:30 p. m. el artista sorprendió a los presentes al iniciar su show en una tarima elevada con 47, una composición que habla sobre sus inicios en la música urbana y sobre la cultura del “malianteo” boricua que rápidamente encandiló el ambiente.

Tras la interpretación, el rapero cantó uno de sus últimos éxitos, Las mas bonitas son p#tas y bajó al escenario principal, donde interpretó Medusa, canción en colaboración con Jhay Cortez y J Balvín, una de las favoritas del público que no dudó en cantar a todo pulmón.

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Al ver el compromiso de los asistentes al evento, Emmanuel Gazmey Santiago, nombre real del artista, no dudó en mantener la atmósfera cantando varios de sus clásicos como Adicto, Amanece o el remix de Cuando Yo Era Cantante, piezas de su discografía que profundizan sobre el desamor, el precio de la fama y los sentimientos de éxtasis al estar con una persona deseada.

Luego del primer bloque del concierto, Anuel interactuó varias veces con su fanaticada, pidiendo que cantaran al unísono varias de sus frases y dichos más conocidos como “bebecita”, “brr”, “real hasta la muerte”, lo que coincidió con el clímax de su presentación, ya que cantó varias de las canciones que catapultaron su carrera musical.

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El cantante de música urbana entonó uno de los clásicos del reguetón de la última decada - (Infobae Colombia)

Sola Remix, estrenada en 2017 cuando se encontraba en prisión por posesión ilegal de armas, estremeció a los asistentes del Vive Claro, que no dudaron en cantar con todas sus fuerzas uno de los temas más icónicos del reguetón.

Anuel tampoco olvidó sus inicios artísticos y dedicó un espacio a varios de sus temas de trap latino como La Ocasión y Esclava Remix, que devolvió en el tiempo a la música de hace una década.

La euforia continuó con la interpretación de varias colaboraciones con artistas colombianos, Mirame Remix como Blessd y el éxito mundial de YOGURCITO REMIX en colaboración con “El Bendito”, Kris R, Roa, Yan Block y Luar la L, una de las canciones más escuchadas en las emisoras del país durante el 2025.

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El puertoriqueño interpretó "Culpables" y "Secreto", dos de sus canciones junto a su expareja - (Infobae)

Aproximándose la medianoche, Anuel no se olvidó de su mediática y polémica relación con Karol G, que fue su pareja por más de dos años y a la que le ha dedicado canciones en más de una ocasión.

Aunque en el concierto no se expresó sobre “La bichota”, no dudó en cantar las dos colaboraciones, Culpables y Secreto, que provocó la emoción del público. El cantante agradeció al público de Bogotá por el apoyo a su música y carrera artística.

De la euforia al caos: 40 minutos que desataron la indignación

Al terminar su presentación, Anuel abandonó la tarima sin despedirse del público. En medio de efectos de humo y fuego, el artista desapareció del escenario, lo que llevó a muchos asistentes a pensar que su salida hacía parte del espectáculo. Además, en el fondo de la tarima apareció el diseño stencil que identifica la gira musical del puertorriqueño, alimentando la expectativa de que todavía quedaba algo por ver.

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Sin embargo, la incertidumbre dio paso rápido a la indignación, ya que apenas habían transcurrido 40 minutos de concierto cuando las luces del recinto se encendieron, las pantallas se apagaron y comenzaron a retirar las vallas de seguridad. Las señales apuntaban a que el espectáculo había terminado, pese a que no hubo una despedida para el público por parte del artista.

Las imágenes muestran a numerosas personas congregadas tanto en las gradas del Vive Claro - (infobae)

La reacción no tardó en llegar, por lo que cientos de asistentes se levantaron de sus puestos y comenzaron a lanzar sillas y otros objetos hacia el escenario, mientras manifestaban su inconformidad por la corta duración del concierto. Entre los reclamos también se escucharon exigencias de reembolso por el valor de las entradas y críticas a la actuación del cantante, a quien varios fans señalaron por su falta de profesionalismo.

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Incluso, algunos calificaron la presentación como el peor concierto del año en Colombia, por lo que la salida abrupta del artista y la ausencia de explicaciones desataron momentos de caos en el Vive Claro.