Se eleva humo en la ciudad durante un ataque con misiles rusos, en el marco de la ofensiva de Rusia contra Ucrania, en Kiev, Ucrania (REUTERS/Gleb Garanich)

Guardar

El Gobierno brasileño condenó el ataque masivo de Rusia contra Ucrania registrado en la tarde del jueves debido a que algunos restos de los drones utilizados por Moscú impactaron las embajadas de Brasil, Austria, Sudáfrica y Países Bajos en Kiev.

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó en un comunicado que el impacto de los restos de los aparatos aéreos no tripulados, pese a que no dejó heridos ni daños materiales en la sede de la embajada de Brasil en Ucrania, violó las convenciones internacionales que consideran inviolables las sedes diplomáticas.

PUBLICIDAD

“Al exhortar a las partes a un cese de hostilidades, Brasil recuerda que, de acuerdo con la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961 y la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963, las misiones diplomáticas son inviolables”, afirma el comunicado.

El mayor país latinoamericano también recordó la obligación de los dos países en conflicto de respetar el derecho internacional humanitario y de adoptar todas las medidas de precaución posibles para minimizar el número de víctimas civiles y de daños a objetivos civiles.

La cancillería brasileña aprovechó la nota para reiterar su apoyo a los esfuerzos diplomáticos que buscan una solución negociada al conflicto e instó a los dos países a avanzar en el diálogo con el objetivo de acordar una paz duradera.

PUBLICIDAD

Un bombero trabaja luego de un ataque masivo de Rusia contra Kiev (REUTERS/Thomas Peter)

La protesta brasileña se produjo en medio de reacciones europeas al ataque más contundente.

Francia anunció que solicitó una reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para abordar el ataque, que dejó víctimas civiles ucranianas y alcanzó varias representaciones diplomáticas.

“Rusia tendrá que rendir cuentas”, afirmó el ministro francés de Exteriores, Jean-Noël Barrot, quien condenó “con la mayor firmeza” los bombardeos y expresó la solidaridad de París con Ucrania y con los Gobiernos de Austria y Países Bajos.

Austria, por su parte, convocó al embajador ruso en Viena, Andréi Grozov, para protestar por los daños sufridos por su embajada en Kiev, donde resultaron afectados tres vehículos diplomáticos y varias ventanas del edificio.

PUBLICIDAD

La ministra austríaca de Exteriores, Beate Meinl-Reisinger, afirmó que Rusia está intensificando la guerra y atacando cada vez más objetivos civiles, por lo que consideró necesario mantener la presión diplomática y las sanciones.

El ataque ruso, uno de los mayores de la guerra, incluyó más de 400 drones y más de 110 misiles, según el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, y tuvo entre sus objetivos infraestructuras energéticas, logísticas y ferroviarias.

Bomberos trabajan en Kiev (REUTERS/Thomas Peter)

Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Suecia informó que convocó al embajador de Rusia en Estocolmo por los ataques rusos en la capital ucraniana del pasado 19 de noviembre, en los que se produjeron explosiones cerca de la Embajada de Suecia en Kiev.

PUBLICIDAD

“El llamamiento se realizó para denunciar los ataques generalizados de Rusia contra la población civil y las infraestructuras civiles el 19 de noviembre, incluidas las explosiones que se produjeron cerca de la embajada de Suecia en Kiev y de otras misiones diplomáticas”, señaló el ministerio sueco en un comunicado en la noche del viernes a este sábado.

“Además, se condenaron las amenazas que Rusia ha dirigido repetidamente contra diplomáticos y ciudadanos extranjeros en Ucrania, así como los continuos ataques deliberados contra la población civil y los bienes de carácter civil”, añadió la cartera.

Desde el ministerio que dirige Maria Malmer Stenergard, del Partido Moderado, se subrayó también que “los ataques deliberados contra la población civil y los bienes de carácter civil constituyen claras violaciones del derecho internacional humanitario”.

PUBLICIDAD