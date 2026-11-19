El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva asiste a una ceremonia para firmar un decreto que regula el final del calendario de trabajo 6x1 en el Palacio Planalto en Brasilia, Brasil, el 19 de noviembre de 2026. REUTERS/Adriano Machado

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El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, firmó este jueves en el Palacio del Planalto el decreto que reglamenta el fin de la escala 6x1, el régimen de seis días de trabajo y uno de descanso vigente desde la Consolidación de las Leyes del Trabajo (CLT) de 1943. Desde el 16 de diciembre, la jornada semanal máxima bajará de 44 a 42 horas, con dos días de descanso remunerado y sin reducción salarial. En diciembre de 2027 el tope quedará en 40 horas.

“Todo el mundo sabe que una persona descansada produce mucho más que una persona cansada”, dijo Lula durante el acto. Y añadió: “Después de una jornada de doce horas, más otras cuatro de autobús, una persona llega a casa y no tiene tiempo ni para pasarle la mano por la cabeza a su hijo”.

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El decreto 13.173/2026 desarrolla la Enmienda Constitucional 141, que el Senado aprobó el 14 de octubre por 75 votos contra 1 y el Congreso promulgó dos días después. El divisor salarial, que era de 220 con la jornada de 44 horas, pasa a 210 y luego a 200, de modo que las horas extra se pagarán sobre una base más alta.

El texto solo admite trabajar el segundo día libre en casos excepcionales y con pago de horas extra, sin que sirva para mantener la escala 6x1 de forma permanente.

FOTO DE ARCHIVO-Un trabajador descarga soja de un camión en la planta de biocombustibles Be8, en Passo Fundo, en Rio Grande do Sul, Brasil. 16 de marzo de 2026. REUTERS/Diego Vara

La medida alcanza, según el gobierno, a 14,8 millones de personas que hoy trabajan seis días por semana y a otros 21,7 millones que ya tienen el esquema 5x2 y verán su jornada reducida en cuatro horas.

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La última reducción del tiempo de trabajo legal en Brasil la hizo la Constitución de 1988, que bajó el límite de 48 a 44 horas semanales pero conservó un solo día de descanso. El fin de la escala 6x1 fue uno de los ejes de la campaña oficialista y se aprobó once días antes de la segunda vuelta del 25 de octubre. Lula ganó esa votación con el 51,79% de los votos válidos frente al 48,21% del senador ultraderechista Flávio Bolsonaro, que había quedado primero en la primera vuelta del 4 de octubre.

El presidente volvió a defender la gratuidad del transporte público los fines de semana, prevista en una enmienda constitucional que el gobierno envió al Congreso el 21 de octubre y que se pagaría con parte de los fondos del presupuesto que asignan los legisladores. “No ganamos nada dando dos días de descanso para que la gente se quede en casa por falta de dinero”, dijo.

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En la misma ceremonia, Lula anunció que creará una cartera dedicada a las personas mayores, a la que llamó de forma provisional Ministerio de los Mayores. “Tal vez el nombre no sea ese, no sé cuál será el nombre, pero lo voy a crear, porque para dar vida a las personas mayores, tenemos que darles respetabilidad”, afirmó el mandatario, de 81 años, que asumirá su cuarto mandato no consecutivo en enero.

Zoraide de Deus Mota, Zulina de Deus Nunes y Levita de Deus Nunes, reconocidas como el trío de hermanas vivas más ancianas del mundo, posan para una foto tras la recogida de muestras para una investigación sobre la longevidad en Río de Janeiro (Brasil), el 23 de junio de 2026. REUTERS/Tita Barros

Lula vinculó la decisión a la reelección. Recordó que en la segunda vuelta hubo familias “con hijos cargando a sus padres y abuelos en brazos” para votar, aunque en Brasil el voto no es obligatorio para los mayores de 70 años. Según el Tribunal Superior Electoral (TSE), los electores de 70 años o más representaron el 43,76% del aumento de votantes entre la primera y la segunda vuelta, unos 1,3 millones de personas más, aunque son el 10,9% del padrón. Una encuesta de Quaest posterior a la elección atribuye a Lula el 61% de los votos entre los mayores de 60 años, frente al 39% de Flávio Bolsonaro.

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Brasil tenía 32,1 millones de habitantes de 60 años o más en el censo de 2022, el 15,8% de la población, según el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE). Las políticas para ese grupo dependen hoy de la Secretaría Nacional de los Derechos de la Persona Mayor, del Ministerio de Derechos Humanos.

El gobierno cuenta con 38 ministerios. Si se suman la nueva cartera y la división prevista de Justicia y Seguridad Pública, la estructura llegaría a 40 y superaría el récord de 39 que tuvo Dilma Rousseff. Lula rechazó las versiones sobre su futuro gabinete: “Todavía no he designado a ningún ministro”. Ante las críticas por el gasto, dijo tener “experiencia suficiente” para garantizar la responsabilidad fiscal.

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El cuarto mandato de Lula empieza el 5 de enero de 2027, tres semanas después de que entre en vigor la jornada de 42 horas.