El piloto mexicano lideró la práctica 1 sin ningún tiempo de vuelta (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Por primera vez en la Fórmula Uno, el piloto mexicano, Sergio “Checo” Pérez, lideró una práctica libre representando a la escudería Cadillac en su debut en el Máximo Circuito. El hecho ocurrió este jueves por la noche en el circuito callejero que albergará la antepenúltima carrera de la temporada 2026.

El tapatío quedó al frente de la primera etapa del Gran Premio de Las Vegas sin registrar un tiempo de vuelta. Debido a la fuerte lluvia que azotó en el trazado de Nevada, ningún piloto completó una vuelta y el orden final derivó al salir de la zona de pits.

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Checo fue el primer piloto que se aventó a la pista con tal de reconocer las condiciones que le permitieran realizar una vuelta en la práctica libre. El piloto de Cadillac esperó poco más de cinco minutos antes de abandonar el pit-lane con neumáticos de lluvia extrema.

Checo completó una vuelta de reconocimiento antes de volver al garaje, sin condiciones para exigir el monoplaza sobre el asfalto mojado. La mayoría de los pilotos optaron por recorridos breves o permanecer en los boxes.

El piloto mexicano se colocó en la cima sin registrar un tiempo de vuelta (Cadillac Formula 1 Team )

Las Vegas se quedó en espera de ver a un piloto realizar un tiempo de vuelta. El agua acumulada en varios sectores del circuito urbano redujo la adherencia y llevó a los equipos a priorizar la seguridad por encima de la búsqueda de rendimiento.

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Sin vueltas cronometradas, Sergio Pérez apareció al frente de la tabla en la práctica 1 por haber sido el primer piloto en abandonar los boxes y salir a pista en Las Vegas. Por su parte, Valtteri Bottas, su compañero de equipo, se posicionó en el cuarto lugar de la clasificación.

La segunda práctica ofrece la opción de recuperar el tiempo perdido

El piloto mexicano salió a pista y con eso ocupó el primer lugar en la tabla de pilotos (Cadillac Formula 1 Team )

La Fórmula Uno planea celebrar la práctica libre número 2 con una previsión de condiciones más secas en el Gran Premio de Las Vegas. Esa sesión representa la oportunidad para que los equipos recuperen parte del trabajo perdido y definan sus configuraciones para la clasificación del día viernes.

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Checo Pérez y la escudería Cadillac buscarán aprovechar cada minuto disponible después de una primera salida que lo puso en el foco de una jornada atípica en la ciudad del pecado. Su vuelta sin tiempo fue suficiente para encabezar una tabla vacía y abrir la actividad en Las Vegas.

La jornada en Nevada dejó una imagen inusual en esta práctica: luces encendidas, monoplazas detenidos y un solo piloto en pista, Sergio Checo Pérez, dispuesto a inaugurar una FP1 que terminó sin registros oficiales.

“Suena el graznido de un águila”, escribió Cadillac Fórmula One Team después de confirmar que el piloto mexicano, Sergio Pérez, estuvo a la cabeza de la tabla de pilotos en una sesión de pruebas que rara vez llega a ocurrir en el Máximo Circuito,

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Checo Pérez vuelve a liderar una práctica libre tres años después en la Fórmula

El piloto azteca no lideraba una FP1 desde el 3 de marzo del 2023 (schecoperez)

Sergio Checo Pérez apareció en la cima de una práctica libre de la Fórmula Uno por primera vez desde el 3 de marzo de 2023, cuando marcó el mejor tiempo de la FP1 del Gran Premio de Baréin en su mejor año con Red Bull Racing.

Aquella ocasión, el volante mexicano registró un giro de 1:32.758 para encabezar la sesión. La diferencia es que en Las Vegas no consiguió el puesto de honor con una vuelta rápida: la lluvia impidió que hubiera tiempos cronometrados. Aun así, Pérez Mendoza se atrevió a salir al asfalto.

Varios nombres estaban confirmados para competir en la primera etapa de los entrenamientos libres y algunos equipos optaron por alinear a un rockie. Dino Beganovic regresó a la acción con Ferrari, tomando el volante del SF-26 de Lewis Hamilton, mientras que Aston Martin presentó a Jak Crawford en lugar de Fernando Alonso.

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El piloto reserva de la escudería Haas, Ryo Hirakawa, también regresó para sustituir a Oliver Bearman, semanas después de su debut en la Fórmula Uno en el Gran Premio de la Ciudad de México tras la sorpresiva salida de Esteban Ocon.

Sergio Pérez se pronuncia tras su aparición en el Gran Premio de Las Vegas

El piloto mexicano conversa con el público antes de las prácticas libres (Checo Pérez habla con el público de Las Vegas)

A través de sus redes sociales, el tapatío, Sergio Pérez Mendoza, compartió algunas imágenes para demostrar a su público como se siente después de regresar al Gran Premio de Las Vegas, donde no compitió el año pasado por quedar fuera de Red Bull.

“Lo que sucede en Las Vegas, sucede a toda velocidad”, dice la frase que Checo Pérez utilizó para interactuar con sus fans de las redes sociales mientras se concentra para la segunda práctica libre de este jueves en el trazado callejero de Las Vegas, Nevada.

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