Vica Andrade busca desde hace cuatro años un diagnóstico definitivo ante un conjunto de malestares físicos crónicos. (IG - vica_tica)

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Vica Andrade lleva cuatro años buscando un diagnóstico definitivo para un conjunto de malestares que comenzaron a manifestarse mientras acompañaba a su esposo, el productor Memo del Bosque, durante su tratamiento contra el cáncer. La conductora y actriz costarricense lo reveló entre lágrimas en una consulta con la doctora Ana Lilia Aguilar Trejo, difundida en el canal de YouTube Otk Dental, donde enumeró los diagnósticos que distintos especialistas le han dado sin que ninguno haya derivado en un tratamiento eficaz: posibles principios de Alzheimer, fibromialgia, problemas en el hígado, trastornos de la menopausia y, más recientemente, espondiloartropatía seronegativa.

Vica Andrade describe insomnio, taquicardia y hormigueo como síntomas recurrentes

La conductora padece insomnio, taquicardia, fatiga extrema y calambres asociados al desgaste emocional que enfrentó. (Instagram)

Los malestares que Vica Andrade describe incluyen falta de sueño, dificultades respiratorias, taquicardia, cansancio extremo, pesadez en piernas y brazos, hormigueo en las manos y calambres. La conductora los vinculó directamente con el estrés sostenido durante los ocho años en que estuvo al lado de Memo del Bosque mientras este luchaba contra un linfoma de Hodgkin que le diagnosticaron en 2017.

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“Hay un momento donde parece que es incontrolable, entonces eso también te enferma más”, dijo Vica Andrade en la consulta con la doctora Ana Lilia Aguilar Trejo.

La actriz reconoció haber atravesado depresiones profundas y momentos de desesperación ante la ausencia de respuestas médicas concretas. Memo del Bosque falleció el 7 de abril de 2025, a los 64 años, luego de que en 2023 los médicos le dieran un pronóstico de apenas tres meses de vida.

Cuatro diagnósticos distintos en un año, ninguno con tratamiento definitivo

Diversos especialistas plantearon hipótesis de fibromialgia, problemas hepáticos y espondiloartropatía seronegativa sin consolidar una cura. (@memodelbosquetv)

El recorrido de Vica Andrade por distintos consultorios comenzó a arrojar hipótesis médicas que no se consolidaron en un diagnóstico unificado. “El año pasado me dijeron que tenía como principios de Alzheimer con una resonancia que me hicieron de mi cerebro, otro neurólogo me dijo que lo que traía era fibromialgia, otra persona me dijo que traía mal mi hígado”, declaró la conductora. “Son como muchos trastornos también de la menopausia y ayer un doctor me dijo que tenía una espondiloartropatía seronegativa”.

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La fibromialgia, uno de esos diagnósticos, es una afección crónica sin cura que provoca dolor musculoesquelético generalizado, fatiga intensa y alteraciones del sueño y la memoria, según la Clínica Mayo. La espondiloartropatía seronegativa, la hipótesis más reciente, agrupa enfermedades inflamatorias crónicas que afectan principalmente la columna vertebral, las articulaciones sacroilíacas y, en ocasiones, órganos internos.

“Y bueno, pues estuve checando y parecería que es algo que afecta todas las articulaciones del cuerpo y que es como que se desgasta sobre todo la columna vertebral”, expresó Vica Andrade sobre ese último diagnóstico.

Vica Andrade encontró arsénico en sus estudios de metales pesados

El productor Memo del Bosque falleció el 7 de abril de 2025 tras combatir un linfoma de Hodgkin diagnosticado en 2017. (Credito: IG - vica_tica)

Además de las hipótesis articulares y neurológicas, Vica Andrade explicó que algunos especialistas le plantearon una posible permeabilidad intestinal como origen de varios de sus síntomas. Según esa teoría, las paredes del intestino habrían perdido su capacidad de filtrar adecuadamente, permitiendo que toxinas y bacterias pasen al torrente sanguíneo y desencadenen una respuesta inflamatoria generalizada.

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“Me han dicho muchas cosas, entre ellas es que como el estómago lo tengo permeado, se supone, entonces que a lo mejor tengo demasiados químicos en la sangre, tengo la sangre contaminada”, afirmó la conductora.

Los estudios de metales pesados que se realizó arrojaron presencia de arsénico en sangre. También le plantearon una posible relación entre la parálisis gástrica que sufrió y la vacuna contra el Covid-19, aunque ninguna de esas hipótesis condujo a un tratamiento concreto. “Son como teorías, no hay nada comprobado, aunque sí he tenido estudios de metales pesados y sí he salido con metales pesados, he tenido arsénico en la sangre, es muy complicado”, señaló Vica Andrade.

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La consulta con Ana Lilia Aguilar Trejo fue para explorar un tratamiento articular

Memo del Bosque destacó en la televisión mexicana como una figura fundamental en la creación y dirección del canal Telehit. (IG - vica_tica)

Vica Andrade acudió al consultorio de la doctora Ana Lilia Aguilar Trejo, especialista en la Ciudad de México, para someterse a un Tratamiento Articular Orthokinético orientado a corregir desórdenes temporomandibulares. Esa sesión fue el contexto en el que la actriz hizo públicos sus padecimientos.

“Y por ninguna parte he encontrado como ciencia cierta qué es lo que pasa”, confesó Vica Andrade ante la doctora Ana Lilia Aguilar Trejo. La conductora reconoció haber recurrido tanto a la medicina convencional como a tratamientos alternativos sin obtener una respuesta que explique de manera integral su cuadro clínico.

La pérdida de Memo del Bosque se sumó meses después al fallecimiento de su madre

La crisis de salud de la actriz coincide con el duelo consecutivo por la pérdida de su esposo y la muerte de su madre. (@memodelbosquetv)

El proceso de salud de Vica Andrade ocurre en medio de una acumulación de duelos personales. A la muerte de Memo del Bosque en abril de 2025 se sumó, meses después, el fallecimiento de su madre. La actriz y conductora estuvo junto al productor durante 22 años, incluidos los ocho en que este recibió tratamiento por el linfoma de Hodgkin.

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Memo del Bosque fue una figura central de la televisión juvenil en México y estuvo vinculado al lanzamiento del canal Telehit. Su diagnóstico de linfoma de Hodgkin se realizó en 2017; ocho años después, el 7 de abril de 2025, falleció a los 64 años.

“Ya no quiero vivir más”, expresó Vica Andrade en un momento de la consulta al describir su agotamiento acumulado, aunque aclaró que se trata de desesperación ante la falta de diagnóstico y no de una declaración sobre su estado anímico actual.

La actriz llegó a la consulta de la doctora Ana Lilia Aguilar Trejo tras años de visitar especialistas en neurología, gastroenterología, reumatología y medicina alternativa sin encontrar un tratamiento que aborde todos sus síntomas de manera simultánea. El Tratamiento Articular Orthokinético al que accedió apunta a los desórdenes temporomandibulares, una de las áreas en las que los especialistas detectaron anomalías durante su proceso diagnóstico.

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