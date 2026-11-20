Captura de presuntos delincuentes que obstruían cajeros automáticos para robar tarjetas (Policía Metropolitana de Bogotá)

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Tres personas fueron capturadas en la localidad de Suba, en Bogotá, por su presunta participación en una modalidad de hurto que consistía en bloquear con silicona los lectores de cajeros automáticos para retener tarjetas bancarias.

El procedimiento estuvo a cargo de uniformados del Comando de Atención Inmediata (CAI) Alhambra, quienes realizaban controles en entidades financieras del barrio Alhambra. La patrulla recibió una alerta de ciudadanos que reportaron la presencia de personas sospechosas en los cajeros del sector.

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Al llegar al lugar, los policías observaron a varios individuos que intentaron escapar. Tras interceptarlos y realizarles un registro, encontraron ocho tarjetas de diferentes entidades bancarias a nombre de otras personas.

Según la investigación preliminar, los detenidos presuntamente usaban silicona para obstruir los dispositivos de los cajeros y luego apoderarse de las tarjetas mediante la modalidad conocida como cambiazo.

Una alerta ciudadana llevó a la captura de presunta banda del cambiazo de tarjetas bancarias en cajeros (Policía Metropolitana de Bogotá)

Los capturados, dos hombres y una mujer, registran anotaciones por distintos delitos. Uno de ellos había sido detenido en 2022, 2023 y 2026 por hechos relacionados con delitos informáticos.

Los implicados y los elementos incautados quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que adelantará el proceso judicial por el presunto delito de hurto por medios informáticos y semejantes.

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Así fue como dos jóvenes que estaban secuestrados en un carro en Bogotá lograron enviar mensajes para ser liberados

Un mensaje enviado desde uno de los teléfonos de las víctimas permitió a la Policía Nacional ubicar un vehículo en el que dos jóvenes permanecían retenidos en Teusaquillo, Bogotá. El operativo terminó con la captura de cinco personas, investigadas por los presuntos delitos de secuestro simple y hurto.

Según la información preliminar, los jóvenes habían aceptado reunirse con personas que les ofrecieron una supuesta oportunidad para usar sus cuentas bancarias en el recibo y retiro de dinero. Al llegar al lugar acordado, uno de los implicados los habría amenazado con un arma de fuego.

Cinco capturados tras presunto secuestro de dos jóvenes en Teusaquillo (Policía Metropolitana de Bogotá)

Después, las víctimas fueron llevadas hacia el parque La Herradura, donde les quitaron sus celulares y les exigieron desbloquear los equipos para acceder a las aplicaciones financieras. Los sospechosos habrían realizado movimientos desde sus cuentas.

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Uno de los jóvenes logró contactar a un amigo, que avisó a la línea 123. Con esa información, uniformados del CAI San Luis localizaron el automóvil y rescataron a las víctimas.

Durante el procedimiento fueron detenidos cuatro hombres y una mujer. Además, la Policía recuperó nueve celulares e incautó el vehículo que habría sido utilizado en el hecho. Los capturados quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

Indicadores de robo en Bogotá

lo corrido de 2026, Bogotá registró 91.724 denuncias por hurto a personas, una reducción del 16% entre enero y septiembre frente al mismo período de 2025 (imagen Ilustrativa Infdobae/Mebog)

El hurto continúa entre los delitos que más afectan a los habitantes de Bogotá, pese a que los registros oficiales muestran reducciones en varias modalidades durante 2026. Entre enero y septiembre se reportaron 91.724 casos de hurto a personas, una caída del 16% frente al mismo período de 2025, de acuerdo con cifras divulgadas por la Alcaldía de Bogotá a partir de datos de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación.

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La disminución también se reflejó en otros delitos contra el patrimonio. El hurto de automotores bajó 9% durante los primeros nueve meses del año y alcanzó su registro más bajo desde 2016, según el balance citado por el Distrito. Hasta octubre, las autoridades habían recuperado 832 vehículos. En el mismo período, el hurto de motocicletas descendió 6%, mientras que fueron recuperadas 1.190 motos.

Las cifras corresponden a denuncias formales y registros institucionales, por lo que no abarcan los robos que las víctimas no reportan. Esa limitación impide establecer el volumen total de hechos ocurridos en la capital, aunque permite identificar las modalidades y sectores con mayor actividad delictiva.

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