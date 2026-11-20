(Gobierno CDMX)

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El sector de la vivienda en México genera el 5.5% del PIB nacional mientras el 27.5% de los hogares carece de inmueble propio, según registros del Instituto Nacional de Estadísitca y Geografía (INEGI) y la organización Alianza por la Justicia Fiscal ante un rezago habitacional de 8.2 millones de propiedades.

En contraste con la actividad económica del ramo, los municipios del país recaudan más de 84 mil millones de pesos por gravámenes inmobiliarios como predial y traslación de dominio, monto que quintuplica los 16 mil 855 millones de pesos ejercidos por el Gobierno federal en vivienda social durante 2025.

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La Alianza por la Justicia Fiscal documenta que los fondos federales para vivienda social apenas alcanzaron una ejecución del 52% frente a los 32 mil millones de pesos aprobados originalmente, concentrando el 42.3% del gasto en el Estado de México, Hidalgo y Chiapas.

El PIB habitacional crece 4.4% impulsado por la autoconstrucción

La Cuenta Satélite de Vivienda de México 2025 del INEGI reporta que el sector habitacional generó 1 billón 859 mil 806 millones de pesos corrientes. Esta cifra representó un crecimiento real de 4.4% respecto a 2024, un avance superior al 0.6% registrado por la economía nacional.

La autoproducción de los hogares aportó el 56.8% del producto interno bruto del sector de la vivienda, seguida del alquiler efectivo con 22.7% y la producción de unidades económicas con 7.2%, de acuerdo con el clasificador funcional del instituto estadístico.

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El rubro de la construcción representó el 68.5% del valor sectorial bajo la clasificación industrial, mientras los servicios inmobiliarios y de alquiler abarcaron el 25.8%. Las actividades financieras y de seguros vinculadas a los inmuebles completaron el 4.3% restante.

El sector inmobiliario extendió la mano al Gobierno mexicano para acelerar la construcción de vivienda asequible, al considerar que el rezago habitacional no se resolverá sin más certidumbre jurídica, permisos más rápidos, suelo apto y una oferta mayor cerca de los centros de trabajo. Imagen de archivo. EFE/ Isaac Esquivel

El instituto de estadística contabilizó 2, 368,290 puestos de trabajo en el ramo durante 2025, equivalentes al 5.8% del empleo nacional. El personal ocupado en actividades de vivienda creció 3.3% anual, a pesar de que el empleo total del país retrocedió 0.6%.

Al sumar el alquiler imputado de 2 billones 011 mil 623 millones de pesos —el costo teórico que pagarían los propietarios por rentar sus casas—, el valor total de la vivienda alcanzó 3,871,429 millones de pesos corrientes. Ese monto equivale al 11.5% de toda la economía mexicana.

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México enfrenta déficit de 8.2 millones de casas y renta absorbe ingresos

Frente a las cifras del INEGI, el informe de la Alianza por la Justicia Fiscal advierte que México enfrenta un déficit de 8.2 millones de viviendas, según la Encuesta Nacional de Vivienda. El 27.5% de las familias mexicanas reside en inmuebles rentados o prestados.

La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) estima que el 80% del déficit habitacional responde a necesidades de mejoramiento y ampliación, mientras el 20% restante demanda construcciones nuevas. Además, 10.3 millones de personas padecen carencias por espacios y materiales en sus domicilios.

El informe documenta que 5.8 millones de hogares alquilaban su residencia en 2020, con apenas 54% respaldado por un contrato formal. En 18 estados, más de la mitad de los inquilinos renta debido a la falta de créditos o recursos económicos para adquirir una vivienda.

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Las rentas presentan una alta concentración patrimonial. El decil con mayores ingresos acapara el 53% de las rentas del país, mientras que en la Ciudad de México los hogares del 10% más pobre destinan hasta el 60% de sus ingresos al pago de alquiler.

La brecha de tenencia afecta a las mujeres jóvenes. En la capital del país, 79% de los hogares dirigidos por mujeres de 30 años o menos paga renta, frente al 65% de los hogares encabezados por varones del mismo rango de edad.

La producción de vivienda económica cae por debajo del 1%

Entre 2020 y abril de 2026 el país edificó 888 mil 503 viviendas, pero únicamente el 0.41% correspondió a vivienda económica con precio menor a 420 mil pesos. Si se añade la vivienda popular, la cifra alcanza apenas el 10.2% de la producción total.

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El reporte subraya que los precios de las casas se triplicaron mientras los salarios permanecen estancados. La salida del Infonavit de la construcción directa para operar exclusivamente créditos redujo la oferta asequible y marginó a los trabajadores sin empleo formal.

El 90.5% de la riqueza de las familias en México reside en bienes raíces. La concentración inmobiliaria y el auge del alojamiento temporal restringen la oferta habitacional permanente y aceleran el encarecimiento de los alquileres en áreas urbanas centrales.

Los municipios captan 0.3% del PIB en gravámenes inmobiliarios

Los impuestos a la propiedad representan 0.3% del PIB en México, por debajo del 1.6% en Colombia y 1.3% en Chile. El impuesto predial recaudó 0.11% del PIB en 2022, el nivel más bajo registrado entre 13 países de América Latina.

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En ciudades como Querétaro el impuesto de traslación de dominio aporta 23.2% de los ingresos locales, superando la recaudación de predial estimada para 2026. En contraste, los ingresos prediales en Tepic apenas equivalen al 2.9% de su presupuesto municipal.

El gravamen estatal al arrendamiento opera en siete entidades y recauda 630.4 millones de pesos anuales, cifra distante de los 276 mil 200 millones generados por el mercado de alquiler. Por su parte, el hospedaje proyecta 9 mil 832.7 millones de pesos en 2026 para los estados.

La Alianza por la Justicia Fiscal propone aplicar tasas progresivas sobre la acumulación de inmuebles y dirigir los cobros coactivos a los grandes propietarios, con la finalidad de financiar infraestructura urbana y garantizar el derecho constitucional a la vivienda.

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