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El abogado Enrique González Casanova, representante de Vadhir Derbez, cuestiona al periodista Carlos Jiménez por difundir información sobre un posible expediente en la FGR relacionado con el actor.

Durante una entrevista en Por la mañana, con Ciro Gómez Leyva, afirma que el comunicador tendría datos de la Fiscalía que, según su versión, ni la defensa conoce.

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González Casanova aborda la información sobre una posible denuncia por presunta violación que habría sido turnada a la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas, conocida como Fevimtra. El abogado sostiene que no ha tenido acceso formal a ese expediente y evita afirmar que no exista.

“Luego aparece un periodista, C4, Carlos Jiménez, y empieza a perseguir a Vadhir y tiene información sumamente privilegiada de la Fiscalía que ni siquiera nosotros tenemos”, declara el representante legal durante la conversación.

Sus dichos forman parte de la postura de la defensa de Derbez. Carlos Jiménez no participa en esa entrevista ni se incluye una respuesta de su parte a los señalamientos hechos por González Casanova.

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El abogado dice que la defensa no conoce el expediente de Fevimtra

Durante la entrevista, Ciro Gómez Leyva plantea a Vadhir Derbez la existencia de un segundo caso por presunta violación contra una menor de edad que habría ocurrido en un crucero, en aguas internacionales.

(Redes sociales)

El actor responde que no ha recibido una notificación sobre ese asunto. “De esto no sabemos”, dice. “No hemos sido notificados”.

González Casanova respalda esa posición y precisa que no cuenta con certeza procesal sobre la denuncia. “Nosotros ni siquiera tenemos certeza de la existencia de esa denuncia”, señala. “No estoy diciendo que no exista”.

El abogado explica que, antes de emitir una postura sobre el fondo, su equipo tendría que conocer el contenido del expediente y los hechos que se investigan. La defensa sostiene que la información disponible les llegó a través de publicaciones en medios y redes sociales.

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Vadhir Derbez acusa a Carlos Jiménez de buscar una “narrativa de culpabilidad”

En un video difundido en Instagram, Vadhir Derbez cuestiona la cobertura de Carlos Jiménez sobre las denuncias en su contra y acusa al periodista de publicar información que, según afirma, provendría de expedientes reservados de la Fiscalía o de juzgados.

“Tal es el caso del supuesto periodista de investigación Carlos Jiménez”, señala el actor. “En tres días [publicó] más de diez notas y publicaciones intentando construir una narrativa como si yo fuera un delincuente serial”.

Derbez sostiene que la difusión de información sobre los casos afecta su presunción de inocencia. También afirma que Jiménez tendría acceso a documentos confidenciales que, desde su perspectiva, no deberían circular fuera de las autoridades responsables de las investigaciones.

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“Este individuo filtra información confidencial que solo debería tener la Fiscalía y los juzgados”, declara. “Es claro que busca empujar una narrativa de culpabilidad sin que se haya demostrado nada”.

El actor cuestiona el interés que, considera, ha recibido su caso en redes sociales y medios.

“¿Por qué tanto interés en mi caso?”, pregunta. “Habiendo tantos casos en México buscando justicia que tardan años y años, le dan tanto foco y presión a mi caso solo por ser un caso mediático”.

Los dichos de Derbez corresponden a su postura pública. En el video no presenta documentación que acredite la presunta filtración de información ni la existencia de una actuación irregular por parte de Carlos Jiménez.

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Carlos Jiménez reporta expediente paralelo en Fevimtra

Recientemente, Carlos Jiménez informó sobre una posible carpeta en Fevimtra relacionada con una acusación por presunta violación contra Vadhir Derbez.

La versión apuntaba a un expediente distinto de la investigación que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México mantiene abierta por hechos presuntamente ocurridos en Coyoacán.

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Hasta ese momento, no existía una confirmación pública de la FGR ni de Fevimtra sobre la apertura de una carpeta, la identidad de la persona denunciante o las diligencias que estarían en curso.

Fuentes federales consultadas posteriormente por Infobae México señalaron que hay información sobre una denuncia ante la FGR. De acuerdo con El Universal, el asunto habría sido turnado a Fevimtra para análisis e integración.

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La existencia de una denuncia no implica que haya una imputación formal, una orden de aprehensión ni una resolución judicial contra el actor. La presunción de inocencia se mantiene hasta que exista una sentencia firme.

González Casanova vincula las publicaciones con la defensa de Derbez

El abogado sostiene que la aparición de información sobre el segundo caso se suma a lo que describe como irregularidades en el expediente abierto en Ciudad de México. Esa carpeta sí ha sido reconocida públicamente por la Fiscalía CDMX.

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“Luego aparece esta segunda denuncia rarísima de un crucero que no conocemos tampoco”, afirma González Casanova. “Lo que sabemos es por las redes sociales, por los medios”.

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El representante legal dice que respeta a los abogados que llevarían ese asunto, aunque insiste en que su equipo no cuenta con datos procesales sobre la denuncia. “Sí entiendo que del segundo caso los abogados son muy serios, yo la verdad les tengo mucho respeto, pero de verdad está todo muy extraño”, declara.

Los señalamientos de González Casanova contra Carlos Jiménez y sus cuestionamientos sobre la información difundida no acreditan, por sí mismos, la comisión de una irregularidad. Corresponde a las autoridades determinar el estado y el contenido de cualquier expediente que exista ante la FGR.

La Fiscalía CDMX mantiene abierta otra investigación contra el actor

El asunto en Fevimtra debe distinguirse de la carpeta que mantiene abierta la Fiscalía CDMX. Esa dependencia informó que investigaba una denuncia de violación por hechos presuntamente ocurridos en abril de 2026.

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Un hombre lee un comunicado impreso mientras se dirige a la cámara en una habitación con paredes de madera. En su mensaje, el declarante se pronuncia frente a señalamientos difundidos en medios de comunicación y redes sociales, afirma haber sido víctima de un intento de extorsión y cuestiona el tratamiento informativo de su situación legal, solicitando respeto a su presunción de inocencia y a su privacidad.

La Fiscalía capitalina también comunicó que una orden de aprehensión obtenida contra Derbez quedó sin efectos tras un juicio de amparo. La resolución no cerró la investigación ni impidió que la autoridad busque citar al actor a una audiencia inicial.

González Casanova afirma que el amparo otorgado a su cliente fue una resolución de fondo y no una suspensión. Sostiene que la Fiscalía CDMX recurrió la decisión y que el caso sigue pendiente de una determinación de un tribunal colegiado.

Vadhir Derbez rechaza los señalamientos en su contra. El actor ha sostenido que enfrenta un presunto intento de extorsión y que busca que los hechos se aclaren dentro de los procedimientos judiciales.