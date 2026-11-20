DANIEL AUGUSTO/ CUARTOSCURO.COM

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El Desfile Cívico-Militar por el 116 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana se realizará este viernes 20 de noviembre de 2026, a las 10:00 horas, en calles de la Ciudad de México, con cortes parciales y escalonados que complicarán la circulación en el Centro Histórico y zonas cercanas a su recorrido. Por ello, el Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) confirmó las afectaciones que habrá en su servicio durante la ceremonia.

A través de sus redes sociales, el Metro CDMX confirmó que la estación Zócalo/ Tenochtitlán de la Línea 2 cerrará durante el desfile, por lo que pidió a la población tomar precauciones en sus traslados matutinos.

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Las afectaciones por el desfile se concentrarán en el primer cuadro de la ciudad. Las rutas de transporte que atraviesan el Centro Histórico, avenida Juárez, Paseo de la Reforma y la zona de Plaza de la República podrían registrar desvíos, detenciones momentáneas y trayectos más largos.

¿Cuánto tiempo estará cerrada la estación Zócalo de la Línea 2 del Metro CDMX?

(X/ @ClaraBrugadaM)

Según con el STC Metro, la estación Zócalo/ Tenochtitlán de la Línea 2 no ofrecerá servicio antes, durante y después del desfile de la Revolución Mexicana. De acuerdo con las autoridades, a partir de las 05:00 horas del 20 de noviembre la estación permanecerá cerrada.

En cuanto a su apertura, se prevé que sea a lo largo de la tarde, el desfile tiene un tiempo de duración estimado de dos horas, por lo que después de las 12:00 horas la estación podría abrir.

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“Mañana, viernes 20 de noviembre, la estación Zócalo/Tenochtitlan de la Línea 2 permanecerá cerrada desde el inicio del servicio y hasta nuevo aviso, debido a un evento al exterior de las instalaciones”, informaron las autoridades.

El desfile formal comenzó en 1930 con actividades deportivas ( REUTERS/Toya Sarno Jordan)

Sobre las alternativas para llegar a la Plancha del Zócalo, personal del STC Metro sugirió usar la estación Allende de la Línea 2, otra de las alternativas es la Línea 1 con la estación Pino Suárez, las autoridades pidieron anticipar sus viajes.

“Para llegar a la zona centro, puedes utilizar como alternativas las estaciones Allende (L2), Pino Suárez (L1 y L2), San Juan de Letrán (L8) y Bellas Artes (L2 y L8)”, publicaron en sus canales oficiales.

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El desfile formal comenzó en 1930 con actividades deportivas

De acuerdo con los preparativos atribuidos a la Secretaría de la Defensa Nacional, la ceremonia incorporará escenas de la Revolución Mexicana, incluida una carga de caballería y referencias al ferrocarril. También habrá demostraciones de las capacidades de las Fuerzas Armadas.

La conmemoración incluirá el Concurso Fotográfico Desfile Cívico-Militar 2026, que contempla premios en efectivo. El desfile reúne elementos cívicos, militares, culturales y deportivos, además de contingentes escolares, deportistas, agrupaciones civiles y representaciones históricas.

El antecedente de esta conmemoración ocurrió el 20 de noviembre de 1928, cuando se organizó una carrera de relevos entre Toluca y la Ciudad de México para recordar el levantamiento armado. El primer desfile formal se realizó dos años después, durante el 20 aniversario de la Revolución.

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Aquel acto tenía un carácter deportivo y educativo, distinto al formato cívico-militar actual. Participaron estudiantes, atletas, agrupaciones juveniles, jinetes y elementos del Ejército; también se realizaron actividades ecuestres, competencias y una columna atlética que recorrió parte del Centro Histórico.

Tras los años de conflicto revolucionario, el gobierno buscaba proyectar unidad nacional, disciplina, organización y reconciliación. El deporte fue presentado como un símbolo de paz e integración social, en lugar de centrar la fecha en los combates, las armas y las divisiones políticas derivadas de la lucha armada.

El desfile adquirió carácter oficial en 1936, cuando el Senado aprobó que el 20 de noviembre fuera una celebración nacional. El decreto establecía que una conmemoración mediante un desfile deportivo expresaba la voluntad pacifista y conciliadora del pueblo mexicano.

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Actualmente, la fecha recuerda el llamado de Francisco I. Madero en el Plan de San Luis para levantarse contra el régimen de Porfirio Díaz. La ceremonia también mantiene presentes las demandas de democracia, no reelección, justicia social y derechos laborales y agrarios que marcaron ese proceso.