El exfutbolista recordó cómo llegó con gran ilusión al Rebaño Sagrado, conquistó el único campeonato de sus casi 20 años de carrera y luego disputó un Clásico Nacional lesionado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El paso de Ramón Ramírez por el Club América no ocupa un lugar menor dentro de la memoria del exmediocampista.

La camiseta azulcrema llegó después de años de identidad con Chivas, un vínculo que lo llevó a sentir que su salida de Guadalajara no respondía a una decisión que hubiera tomado por cuenta propia.

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Ramón Ramírez afirma que su traspaso de Chivas al Club América en 1999 se definió como moneda de cambio por adeudos entre las directivas. (X/ @OrlandoOramas9)

Al recordar aquel cambio de 1999, Ramón repasó las presiones que dice haber enfrentado para jugar lesionado y otros momentos que marcaron una carrera de casi 20 años. Su llegada a Coapa mantiene una certeza: no quería abandonar al Rebaño para llegar a militar con el máximo rival.

Ramírez asegura que su llegada al América no fue decisión propia

En entrevista con RÉCORD, Ramírez recordó que el cambio no le resultaba sencillo por su relación con los colores rojiblancos. Para él, dejar a Chivas implicaba alejarse de un equipo al que ya sentía como propio dentro y fuera de la cancha.

Ramón no presentó documentos sobre las condiciones de aquella operación, pero aseveró que existían asuntos económicos pendientes entre ambas instituciones.

El exseleccionado mexicano sostuvo que su llegada al América se definió en una negociación entre los clubes: “Supongo que había por ahí algunos adeudos entre directivas y yo fui como moneda de cambio”.

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El exseleccionado nacional destacó que la política de jugar sólo con mexicanos consolidó su sentido de pertenencia con la afición rojiblanca. (Instagram/ @ ramonramirez7oficial)

Al hablar de los cambios que habría hecho en su trayectoria, el exmediocampista fue contundente. “Yo nunca hubiera querido que se hubiera dado el cambio de Guadalajara al América”.

Años después, coloca aquella anécdota junto a otros pendientes de su carrera, como la oportunidad frustrada de jugar en Italia con Udinese o Cremonese y la lesión que lo dejó fuera de los Juegos Olímpicos.

Ramírez aclaró que su postura no parte de una falta de respeto hacia las Águilas. Reconoce la dimensión del club, pero afirma que nunca deseó portar esa camiseta después de construir una identificación tan cercana con Guadalajara.

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La presión de un Clásico Nacional frente al Rebaño con una lesión muscular

El paso de Ramón Ramírez por América también incluye un capítulo marcado por una lesión. Después de anotar en un partido ante Tigres, el futbolista sufrió un desgarro muscular cuando faltaban menos de tres semanas para el Clásico Nacional contra Chivas.

El exjugador asegura que advirtió al cuerpo técnico sobre sus limitaciones. Según su relato, no podía correr ni patear el balón con la libertad necesaria para competir, pero la cercanía del partido contra su antiguo equipo aumentó la presión.

Un directivo americanista le exigió al exmediocampista disputar el Clásico Nacional contra el Rebaño Sagrado pese a sus molestias físicas. (Foto: Twitter/ @Oscarguevara_TD)

Ramón afirmó que un directivo, cuyo nombre decidió omitir, le pidió jugar pese a su condición física. El argumento sería que su presencia elevaba la expectativa por tratarse de un exjugador rojiblanco vestido de azulcrema: “Tenía que jugar sí o sí, que yo era el morbo de ese partido y así fuera caminando yo tenía que jugar”.

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Antes de enfrentar a Chivas, Ramírez tuvo minutos contra Cruz Azul y anotó tras una combinación con Germán Villa. El gol no significaba que hubiera superado el problema muscular: “Contra Guadalajara jugué con muchísimas molestias”.

De esta manera, el duelo contra el club de sus amores quedó ligado a una lesión y a la presión que, según su versión, recibió desde la directiva americanista.

Chivas fue el equipo con el que Ramón Ramírez construyó su identidad

La resistencia de Ramón a jugar con América se entiende desde su experiencia previa en Guadalajara. El exmediocampista llegó al Rebaño Sagrado después de perder la Final de la temporada 1993-94 con Santos Laguna ante Tecos y recuerda que la transferencia le generó ilusión desde el primer día.

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Ramírez contó que acudió tres horas antes de lo previsto a uno de sus primeros entrenamientos con Chivas . La anticipación respondía al nerviosismo y a la emoción de integrarse a un club por el que ya sentía simpatía.

El exjugador considera que el Guadalajara tiene una relación particular con su afición por su política de jugar sólo con mexicanos . Para él, usar esa camiseta implicaba una responsabilidad distinta.

Con Chivas obtuvo el único campeonato de Liga de su trayectoria. Disputó cinco finales como profesional y sólo pudo ganar una con el conjunto rojiblanco .

El recuerdo de esa etapa mantiene un peso especial cuando habla de la transferencia que lo llevó a jugar con el acérrimo rival.

Ramón Ramírez llegó a Guadalajara después de perder la final de la temporada 1993-94 con Santos Laguna ante Tecos. (Crédito especial: X/ @MXESTADIOS)

Así, entre la camiseta de Chivas, el paso por América y el Clásico Nacional que asegura haber jugado con un desgarro, Ramón Ramírez vuelve a una idea que resume su llegada a Coapa: nunca quiso que su camino se alejara de Guadalajara.