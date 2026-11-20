Barrer o aspirar los excrementos secos de ratón dispersa partículas contaminadas en la cocina, según las advertencias sanitarias de Estados Unidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El excremento de ratón en la alacena obliga a limpiar con cuidado y a revisar los alimentos antes de consumirlos. Las heces y la orina de roedores pueden contaminar superficies, envases y productos almacenados, además de representar un riesgo si se levantan partículas al aire durante la limpieza.

La primera regla es no actuar por impulso. No se deben barrer ni aspirar las heces secas, porque esas acciones pueden dispersar polvo contaminado dentro de la cocina y sobre los productos cercanos.

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Ante pocos excrementos en una alacena, hay que ventilar el sector, usar guantes, humedecer los restos con desinfectante y retirarlos con papel descartable. Las cajas, bolsas y alimentos abiertos que estuvieron expuestos deben desecharse; las latas y frascos sellados pueden conservarse tras lavar y desinfectar el exterior si no están dañados.

No se deben barrer ni aspirar los excrementos secos

La presencia de heces no es sólo un signo de suciedad. Los roedores pueden transmitir microorganismos mediante su orina, saliva, excrementos y materiales usados para formar nidos.

El riesgo aumenta si las partículas secas se dispersan en el ambiente. Por ese motivo, la escoba y la aspiradora no son herramientas adecuadas para la primera etapa de la limpieza.

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Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos advierten que remover excrementos secos puede generar aerosoles. Estas partículas pueden depositarse sobre la comida, los utensilios, las manos y otras superficies de la cocina.

Antes de limpiar, abra las puertas de la alacena y las ventanas cercanas. La recomendación para lugares cerrados con indicios de roedores es ventilar durante al menos 30 minutos antes de comenzar la tarea.

Durante ese lapso, no mueva cajas, latas ni bolsas. También conviene mantener alejados a niños, mascotas y personas que no participarán de la limpieza.

La ventilación del área durante al menos 30 minutos disminuye la presencia de aerosoles antes de mover los productos de la alacena. (VisualesIA Scribnews)

Los guantes y el desinfectante son indispensables

Una vez ventilado el ambiente, utilice guantes de goma, vinilo, látex o nitrilo. La protección busca evitar el contacto directo con las heces, la orina y las superficies posiblemente contaminadas.

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También puede usarse una mascarilla bien ajustada como medida adicional, sobre todo si hay una acumulación considerable de excrementos o si la persona tiene una enfermedad respiratoria. Una infestación importante requiere mayores precauciones y, en algunos casos, asistencia profesional.

El siguiente paso es preparar una solución desinfectante. Puede utilizar un producto doméstico identificado como desinfectante o una mezcla de una parte de lavandina por nueve partes de agua.

La lavandina sólo debe mezclarse con agua. No debe combinarse con vinagre, amoníaco, ácidos ni otros productos de limpieza, ya que esas mezclas pueden producir gases peligrosos.

Rocíe los excrementos hasta que queden completamente húmedos. El objetivo es evitar que el material se desmenuce o levante polvo cuando sea retirado.

Deje actuar el producto durante al menos cinco minutos o según las indicaciones de la etiqueta. Después, recoja las heces con toallas de papel o paños descartables.

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Los residuos deben cerrarse en una bolsa doble

Las toallas, paños y otros materiales utilizados durante la limpieza deben colocarse de inmediato en una bolsa plástica. Luego, esa bolsa debe ir dentro de una segunda bolsa antes de desecharla.

El doble embolsado reduce el riesgo de que los restos queden expuestos durante el traslado de la basura. También evita que otras personas o animales entren en contacto con el material contaminado.

Después de retirar las heces, vuelva a aplicar desinfectante sobre la balda. Limpie no sólo el sitio donde estaban los restos, sino toda la superficie cercana.

Las paredes interiores de la alacena, los bordes, las esquinas, la parte inferior de los estantes y el interior de las puertas también deben limpiarse. El ratón pudo haberse desplazado por esos sectores y dejar rastros que no siempre son visibles.

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Al finalizar, lave los guantes con agua y jabón antes de quitárselos. Después, retírelos sin tocar la parte exterior y vuelva a lavarse las manos con agua y jabón.

El uso de guantes y una solución desinfectante evita el contacto directo con los patógenos presentes en la orina y las heces de roedores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las cajas y bolsas expuestas deben tirarse

Los alimentos almacenados en cartón, papel o plástico delgado son los que exigen mayor precaución. Entre ellos están las cajas de cereales, los paquetes de galletas, las bolsas de harina, arroz, azúcar, pasta y snacks.

Estos materiales pueden presentar perforaciones, mordeduras o contaminación superficial difícil de detectar. Una bolsa aparentemente intacta puede tener pequeños daños por los que el roedor accedió al alimento.

Si hay heces sobre una caja, una bolsa o una balda donde se guardaban productos en envases blandos, la opción segura es desecharlos. No alcanza con limpiar la parte exterior del paquete.

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También deben ir a la basura los alimentos abiertos y los recipientes sin tapa hermética. El contenido pudo haber estado expuesto a partículas contaminadas, incluso si no hay marcas visibles de roeduras.

Las cajas de cartón utilizadas para almacenar alimentos o utensilios deben desecharse si presentan heces, manchas de orina o señales de actividad de roedores. El cartón absorbe humedad y resulta difícil de desinfectar por completo.

Las latas y frascos sellados pueden recuperarse

Las latas metálicas, los frascos de vidrio con tapa y los recipientes de plástico duro pueden conservarse cuando están cerrados y no presentan daños. Antes de decidirlo, hay que revisar cada envase.

Una lata abollada, perforada o roída debe desecharse. También corresponde tirar un frasco con la tapa floja, deformada o con el sello comprometido.

Si el envase está íntegro, lave su exterior con agua y detergente. Luego desinfecte la superficie, con atención especial a la tapa, las uniones y las zonas donde pudo haberse acumulado suciedad.

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El contenido de un frasco o lata sellado queda protegido cuando el cierre se mantiene en buen estado. Una vez limpio y seco, el producto puede volver a guardarse en la alacena ya desinfectada.

Los recipientes reutilizables de vidrio, metal o plástico resistente pueden lavarse por dentro y por fuera. Si contienen comida expuesta o si tienen grietas, el alimento debe descartarse antes de limpiar el recipiente.

Las latas metálicas y los frascos de vidrio intactos pueden conservarse tras un lavado y desinfección minuciosa de su exterior. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La vajilla y los textiles pueden lavarse

Los platos, vasos, cubiertos, tazas y utensilios no deben desecharse de manera automática. Son objetos lavables que pueden recuperarse con una higiene adecuada.

Retírelos de la alacena y lávelos con agua caliente y detergente. Después, déjelos secar completamente antes de devolverlos al mueble.

Los manteles, paños de cocina, servilletas de tela y bolsas reutilizables también pueden conservarse si se lavan con agua caliente y detergente. Los textiles muy manchados, deteriorados o con una contaminación extensa pueden requerir descarte.

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La limpieza de estos objetos debe realizarse después de retirar las heces y desinfectar la alacena. De ese modo, se evita que vuelvan a contaminarse al colocarlos otra vez en el mismo lugar.

Los utensilios de cocina y los manteles de tela expuestos en la alacena pueden recuperarse mediante un lavado con agua caliente y detergente. (Adobe Stock)

Muchos excrementos pueden indicar una infestación mayor

Unas pocas heces aisladas revelan que un roedor entró a la vivienda y tuvo acceso al área de alimentos. El hallazgo debe servir como señal para revisar otros gabinetes, cajones y zonas cercanas a la cocina.

La situación requiere mayor atención si hay numerosos excrementos, envases roídos, olor persistente, nidos o señales en distintas partes de la casa. Esos indicios pueden corresponder a una infestación que no se resolverá sólo con una limpieza puntual.

Las guías del Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos contemplan medidas reforzadas para infestaciones importantes. En esas circunstancias, puede ser necesario recurrir a personal especializado para controlar los roedores y limpiar el lugar con seguridad.

Después de limpiar, revise grietas alrededor de cañerías, debajo del fregadero, detrás de los muebles y junto a puertas o ventanas. Los ratones pueden ingresar por aberturas pequeñas.

Guardar los alimentos en envases herméticos de vidrio, metal o plástico grueso reduce el acceso de los roedores. Mantener la basura en recipientes cerrados y retirar los restos de comida completa la prevención.