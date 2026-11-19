El acusado tenía en su poder más de mil archivos.

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Un capitán del Ejército chileno fue detenido este miércoles por su presunta participación en el almacenamiento de más de mil archivos con imágenes y videos de abuso sexual infantil. El material fue encontrado en el domicilio que ocupaba al interior de un recinto militar en la Región de Aysén y parte de los registros habría sido generado mediante inteligencia artificial.

El imputado, identificado por sus iniciales C.L.C.L, fue aprehendido en dependencias del Regimiento N° 8 “Chiloé”, ubicado en Puerto Aysén (1.340 kms al sur de Santiago), hasta dónde llegaron detectives de la Policía de Investigaciones (PDI) para concretar las diligencias investigativas.

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El procedimiento se llevó a cabo por instrucción del Ministerio Público y previa coordinación con el mando de la unidad militar. En ese contexto, los detectives ingresaron a la vivienda del uniformado y decomisaron un computador y un disco duro.

El capitán fue puesto de inmediato a disposición del Juzgado de Garantía de Puerto Aysén, donde se realizó por la tarde la audiencia de formalización, y debido a la gravedad de los hechos la Fiscalía solicitó que el imputado quedara en prisión preventiva. Sin embargo, el tribunal resolvió aplicar una medida cautelar de menor intensidad y decretó arresto domiciliario, apelando a su irreprochable conducta anterior.

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Asimismo, se estableció un plazo de 60 días para el desarrollo de la investigación.

El oficial fue detenido al interior del regimiento donde vivía.

Ejército da de baja al oficial

Desde la IV División de Ejército, en tanto, confirmaron mediante un comunicado de prensa que debido a “la gravedad de los antecedentes conocidos”, ya se encuentran tramitando la baja del oficial, según consignó BioBíoChile.

Adicionalmente, manifestaron su “plena disposición a colaborar con las autoridades competentes, facilitando los antecedentes que sean requeridos para el desarrollo de la investigación”.

Desde el Ejército reafirmaron su compromiso “con el respeto irrestricto al ordenamiento jurídico” y rechazaron “categóricamente cualquier conducta que atente contra los derechos y la integridad de niños, niñas y adolescentes”.

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