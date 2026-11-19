Montaje con el candidato del PSOE, Pedro Sánchez (izquierda); y del PP, Alberto Núñez Feijóo (derecha). (Europa Press)

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El presidente del Gobierno y candidato del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Pedro Sánchez, y el líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, protagonizarán este jueves un debate cara a cara que se emitirá desde las 22:00 horas.

La cita llega en la recta final de la campaña para las elecciones generales del 29 de noviembre, con los dos principales aspirantes a La Moncloa ante una audiencia televisiva que podrá seguir el encuentro en cadenas nacionales, autonómicas y emisoras de radio.

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El debate se celebrará en el Plató A de Madrid Content City, en Tres Cantos, y estará organizado por la Academia de las Ciencias y las Artes de Televisión. La presidenta de la entidad, María Casado, ejercerá como moderadora.

La señal institucional comenzará a las 20:00 horas, con la llegada de los candidatos al recinto, aunque el intercambio entre ambos arrancará dos horas después. El encuentro está previsto hasta cerca de la medianoche y tendrá dos pausas publicitarias de tres minutos. Feijóo abrirá el debate y Sánchez dispondrá del último turno de palabra.

Vivienda, economía, servicios públicos y migración, entre los bloques del debate

Los representantes de PSOE y PP han acordado cinco apartados para ordenar el cara a cara. El primero estará dedicado a la vivienda. Después abordarán economía y fiscalidad; política social y servicios públicos; lucha contra la corrupción y regeneración democrática; y migración y política exterior.

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Pedro Sánchez (i) y Alberto Núñez Feijóo (d) antes del programa 'Cara a Cara. El Debate', en Atresmedia, a 10 de julio de 2023. (Eduardo Parra - Europa Press)

La campaña entra así en una fase marcada por la confrontación directa entre los candidatos. Sánchez llega a la cita con el objetivo de defender su gestión y movilizar al electorado socialista, mientras que Feijóo buscará concentrar el debate en el balance de los últimos años de Gobierno y en los acuerdos parlamentarios del Ejecutivo.

Ambos ya se midieron en televisión antes de las elecciones generales de julio de 2023. Aquel debate tuvo lugar el 10 de julio y estuvo organizado por Atresmedia. El líder del PP tratará de repetir la dinámica de aquella cita; el candidato socialista intentará evitar que el intercambio quede centrado en las acusaciones cruzadas y los datos de campaña.

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Las televisiones y emisoras de radio que emitirán el cara a cara

La retransmisión estará disponible en los canales de Radiotelevisión Española (RTVE): La 1, La 2, Canal 24 Horas y TVE Internacional. La corporación también ofrecerá el debate en RTVE.es y RTVE Play, con una programación especial previa y posterior presentada por Pepa Bueno.

También emitirán la señal Antena 3, laSexta, Telecinco, Cuatro y La Séptima. Antena 3 iniciará su cobertura a las 21:00 horas con Vicente Vallés, mientras que laSexta adelantará su especial a las 20:00 con Antonio García Ferreras. Telecinco comenzará su programación previa a las 21:00 con Carlos Franganillo y Cuatro dedicará su cobertura desde las 20:00 a un especial de Noticias Cuatro y Horizonte.

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El debate también podrá verse en varias televisiones autonómicas: Aragón TV, La 7 Región de Murcia, IB3, Telemadrid, Castilla-La Mancha Media, À Punt, Radiotelevisión del Principado de Asturias (RTPA), Canal Sur Televisión, Canal Extremadura y Castilla y León Televisión. Canal Sur también habilitará su plataforma CanalSur Más, mientras que Castilla-La Mancha Media lo ofrecerá en CMMPlay.

El PP cree que el debate a dos impulsará la confianza de los españoles en Alberto Núñez Feijóo.

Según la información difundida por la Federación de Organismos o Entidades de Radio y Televisión Autonómicos (FORTA), ETB, TV3, Televisión de Galicia y Radio Televisión Canaria no tienen prevista la emisión del encuentro.

La cobertura radiofónica incluirá las emisoras de RTVE: Radio Nacional de España (RNE), Radio 5 y Radio Exterior. A ellas se sumarán Onda Cero, la Cadena SER y Canal Sur Radio. El cara a cara comenzará a las 22:00 horas peninsulares, una hora menos en Canarias, y se prolongará hasta aproximadamente las 00:00. La Academia de Televisión distribuirá una señal común para los operadores que se han adherido a la retransmisión.

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