Howard “N” fue detenido el 11 de noviembre de 2026 en Naucalpan, Estado de México, durante un operativo de la Policía de Investigación. (Crédito: FGJCDMX)

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La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México obtuvo la vinculación a proceso de Howard “N”, conocido como “El Howard” o “El Jaguar”, por su probable participación en el delito de asociación delictuosa agravada. Las autoridades lo identifican como presunto líder de Los Gallos, una facción vinculada con La Unión Tepito.

El juez determinó que permanezca en prisión preventiva y fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria. La resolución se tomó el 17 de noviembre, después de que el Ministerio Público presentó los datos de prueba contra el imputado.

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De acuerdo con las indagatorias, Los Gallos tendrían presencia en las colonias Santa María la Ribera, Buenavista y Guerrero, en la Ciudad de México, además de otras zonas de la capital y municipios del Estado de México, particularmente Naucalpan. A sus integrantes se les relaciona con presuntas actividades de extorsión, cobro de piso a comerciantes y venta de narcóticos.

Policía de Investigación detuvo a “El Howard” en Naucalpan

Howard “N” fue detenido el 11 de noviembre de 2026 en Naucalpan, Estado de México, durante un operativo derivado de trabajos de seguimiento y vigilancia de la Policía de Investigación (PDI).

La Fiscalía capitalina informó que la investigación comenzó en agosto de 2024 y permitió identificar a varias personas que presuntamente actuaban de manera coordinada para cometer delitos. El análisis de información digital y otras diligencias aportaron elementos sobre la posible participación de Howard “N”.

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Con la vinculación a proceso, el imputado continuará bajo prisión preventiva mientras avanza la investigación complementaria. La resolución judicial no representa una sentencia condenatoria: deberá ser considerado inocente mientras no se determine su responsabilidad mediante sentencia.