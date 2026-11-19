Una ilustración editorial representa la captura de César Daniel «El Topo» N en un túnel subterráneo durante un operativo de fuerzas federales en Zapopan. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Dos años de investigaciones, trabajos de inteligencia, cateos y seguimiento a integrantes de una célula criminal permitieron ubicar y detener en Zapopan, Jalisco, a César Daniel “N”, alias “El Topo”, identificado por las autoridades como uno de los presuntos líderes de Los Deltas, grupo señalado como brazo armado del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Su captura ocurrió el miércoles 18 de noviembre, durante un operativo coordinado por fuerzas federales en la colonia Ciudad del Sol, donde también fueron detenidas otras personas y tres presuntos integrantes de la organización criminal murieron durante un enfrentamiento con los agentes.

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De acuerdo con las investigaciones, “El Topo” contaba con dos órdenes de aprehensión emitidas por jueces de Jalisco, debido a su presunta participación en dos casos de privación ilegal de la libertad: el del periodista Jaime Barrera Rodríguez, ocurrido en marzo de 2024, y el del empresario inmobiliario Ricardo Cabezas Talavera, desaparecido en julio de 2026.

Los antecedentes de las pesquisas se remontan al secuestro del comunicador, quien fue privado de la libertad después de salir de una estación de radio en Guadalajara. A partir de ese caso, las autoridades estatales comenzaron a reunir información sobre los posibles responsables y su relación con estructuras del crimen organizado.

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El secuestro de Jaime Barrera abrió una de las investigaciones

El 11 de marzo de 2024, el periodista Jaime Barrera fue interceptado por un grupo de hombres armados cuando salía de las instalaciones de la estación radiofónica Líder Informativo, en Zapopan.

El periodista Jaime Barrera fue secuestrado en 2024 al salir de una estación de radio en Zapopan. Foto: Facebook/Jaime Barrera

Los agresores lo sometieron y se lo llevaron por la fuerza en una camioneta. Su vehículo fue localizado posteriormente abandonado en otra zona del municipio, mientras que sus familiares y compañeros de trabajo comenzaron a solicitar información sobre su paradero.

Aproximadamente 36 horas después, el 13 de marzo, Barrera fue localizado con vida en el municipio de Magdalena, Jalisco.

Las investigaciones posteriores permitieron identificar a presuntos participantes en el secuestro y avanzar en la integración de una carpeta que derivó en una orden de aprehensión contra César Daniel “N”, señalado como uno de los posibles coordinadores de la privación de la libertad.

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Inteligencia y cateos permitieron avanzar contra Los Deltas

Las pesquisas contra la célula criminal continuaron durante los siguientes meses. Entre octubre de 2024 y mayo de 2025, Los Deltas atravesaron un periodo de reacomodo interno después de la captura de Armando “N”, alias “Delta 1”, identificado como uno de sus mandos regionales.

En ese contexto, operadores como “El Topo” habrían adquirido mayor relevancia dentro de la estructura delictiva.

La caída de "El Topo": dos años de investigación César Daniel "N", líder de Los Deltas, brazo armado del CJNG Toda la cronología Caso Jaime Barrera Caso Ricardo Cabezas Investigación a Los Deltas A pesar de la captura de César Daniel "N", la desaparición de Ricardo Cabezas continúa sin resolverse. Las investigaciones permanecen abiertas para esclarecer ambos casos.

En abril de 2026, la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), de la Fiscalía General de la República (FGR), abrió el expediente 560/2026 para investigar las actividades de esta célula en Zapopan.

Los trabajos incluyeron labores de vigilancia aérea, seguimiento técnico y recopilación de información sobre sus integrantes, domicilios y posibles centros de operación.

Como resultado de estas indagatorias, los días 25 y 26 de julio se realizaron cateos en tres colonias de Zapopan: Arboledas, Arcos de Guadalupe y Mirador del Sol. Las intervenciones dejaron seis personas detenidas y el aseguramiento de tres inmuebles, cinco vehículos, armas largas y cortas, chalecos balísticos, cartuchos y equipos de comunicación.

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Aunque “El Topo” no fue localizado durante esos procedimientos, las autoridades continuaron con las labores de inteligencia para establecer su ubicación.

Segunda orden de aprehensión por desaparición de empresario

Mientras avanzaban las investigaciones federales, la Fiscalía de Jalisco abrió otra línea de investigación relacionada con la desaparición del empresario inmobiliario Ricardo Cabezas Talavera, ocurrida el 30 de julio de 2026.

Presentación informativa sobre el operativo federal en Zapopan, Jalisco, que derivó en la captura de César Daniel «N», alias «El Topo», presunto líder del grupo armado Los Deltas, vinculado al CJNG. El material detalla las órdenes de aprehensión en su contra por la privación de la libertad del periodista Jaime Barrera y del empresario Ricardo Cabezas, así como las acciones de la Marina, la SSPC y la FGR durante el despliegue en la colonia Ciudad del Sol.

El hombre fue visto por última vez en la zona de El Batán, en Zapopan, después de acudir a una cita de trabajo relacionada con una propiedad inmobiliaria.

Las indagatorias permitieron identificar a personas que presuntamente tuvieron contacto con él antes de su desaparición, así como movimientos bancarios posteriores a los hechos.

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En agosto, las autoridades procedieron contra una mujer identificada como Joseline “N”, señalada por su probable relación con el caso. Posteriormente, las investigaciones derivaron en una segunda orden de aprehensión contra “El Topo”, por su posible participación en la privación de la libertad del empresario, quien hasta el momento no ha sido localizado.

Operativo federal terminó con la captura de “El Topo”

Finalmente, el 18 de noviembre, elementos de la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Agencia de Investigación Criminal de la FGR desplegaron un operativo en Zapopan que permitió detener a César Daniel “N” y a otras dos personas.

Durante la intervención, tres presuntos integrantes de Los Deltas agredieron a los agentes federales, lo que derivó en un enfrentamiento en el que murieron.

César Daniel “N”, alias “El Topo”, fue detenido en Zapopan tras dos años de investigaciones relacionadas con Los Deltas y dos casos de secuestro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, confirmó la captura y señaló que el detenido era requerido por las autoridades de Jalisco por su presunta participación en los secuestros de Barrera y Cabezas.

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Además, las autoridades lo relacionan con actividades de trasiego de drogas y armas, lavado de dinero, extorsión y secuestro.

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, confirmó que existían dos órdenes de aprehensión estatales contra el detenido y reconoció la coordinación con las instituciones federales para concretar su captura.

Tras el operativo, el mandatario informó que se comunicó con Jaime Barrera para notificarle sobre la detención y ofrecerle medidas de protección estatales. También estableció contacto con los familiares de Ricardo Cabezas.

Pese a la captura del presunto operador criminal, la desaparición del empresario continúa sin resolverse y las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer ambos casos y determinar la participación de otros integrantes de Los Deltas.

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