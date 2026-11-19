Abelardo de la Espriella anunció que la Fuerza Aérea realizó un nuevo ataque contra un objetivo señalado como narcoterrorista en el departamento del Valle del Cauca. - crédito Presidencia y Fuerzas Militares

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El presidente Abelardo de la Espriella anunció durante la noche del 18 de noviembre un nuevo bombardeo de la Fuerza Aérea en el departamento del Valle del Cauca, contra un objetivo que calificó como narcoterrorista. De acuerdo con el registro de operaciones militares desde el inicio de su mandato, se trataría del décimo ataque aéreo de este tipo desde el pasado 7 de agosto de 2026, cuando asumió la Presidencia.

El jefe de Estado dio a conocer la operación a través de sus redes sociales, aunque no precisó el municipio donde se desarrolló ni la estructura armada contra la que estuvo dirigida. Tampoco entregó información sobre posibles muertos, capturados o elementos incautados.

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“Nuestra Fuerza Aérea acaba de realizar un bombardeo contra un objetivo narcoterrorista en el departamento del Valle del Cauca”, escribió el mandatario.

Asimismo, indicó que entregará más información cuando se consoliden los reportes de las autoridades militares: “Mañana, una vez consolidada la información operacional, le comunicaré al país los detalles y resultados de esta operación”.

Abelardo de la Espriella anunció la operación militar y aseguró que entregará los detalles y resultados una vez se consolide la información operacional. - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

El anuncio se produjo después de la jornada de la denominada megatoma de los Bloques Operacionales de Seguridad Urbana, que dejó 64 personas capturadas y cinco estructuras criminales impactadas, además de la incautación de armas y droga.

Los bombardeos durante el Gobierno de Abelardo de la Espriella

Antes del anuncio del 18 de noviembre, las autoridades habían reportado nueve bombardeos desde el inicio del actual Gobierno. Las operaciones se desarrollaron en diferentes departamentos y estuvieron dirigidas contra estructuras del ELN, las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo.

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El antecedente más reciente fue la Operación Nehemías, ejecutada el 10 de noviembre en zona rural de Tarazá, Antioquia, contra la subestructura Manuel Alexander Ariza Gutiérrez del Clan del Golfo. Entre los integrantes muertos se encontraba Hamilton Mosquera, alias ‘Negro Perea’, señalado como cabecilla de esa organización.

Sin embargo, la operación que se conoció públicamente más recientemente antes de ese procedimiento fue Orión, realizada el 5 de octubre en Cumaribo, Vichada. El ataque estuvo dirigido contra integrantes de las disidencias de las Farc y el anillo de seguridad de alias ‘Iván Mordisco’.

Su existencia fue comunicada por el Comando General de las Fuerzas Militares el 13 de noviembre, fecha en la que se conocieron los resultados de la intervención.

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Cronología de los nueve bombardeos anteriores

1. Operación Avatar – 10 de agosto: el primer bombardeo se realizó en zona rural de Tibú y San Calixto, Norte de Santander, contra una estructura del ELN. La operación dejó dos integrantes abatidos y permitió la incautación de 1,5 toneladas de explosivos, 440 granadas y material de comunicaciones e intendencia.

2. Operación Amón – 27 de agosto: el segundo ataque tuvo lugar en zona rural de El Retorno, Guaviare, contra el Bloque Jorge Suárez Briceño de las disidencias de las Farc. El balance fue de diez integrantes muertos y una persona capturada. También fueron incautados 11 fusiles y cinco ametralladoras, entre otros elementos.

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Presidencia - crédito Presidencia

3. Operación Azarías – 31 de agosto: se desarrolló en la vereda Lagos del Dorado, municipio de Miraflores, Guaviare, contra una estructura de las disidencias. Las autoridades reportaron 24 abatidos, seis capturados, una persona recuperada y otra sometida.

4. Operación Orión – 5 de octubre: el bombardeo se ejecutó en Cumaribo, Vichada, contra integrantes de las disidencias de las Farc. La intervención dejó dos muertos y fue informada públicamente por el Comando General el 13 de noviembre.

5. Operación Saturno – 10 de octubre: se llevó a cabo en la región del Catatumbo, Norte de Santander, contra el Frente 33 de las disidencias. Dejó cuatro personas muertas, entre ellas una menor de 16 años. Además, fueron incautados diez fusiles, una ametralladora, armas cortas, municiones y material de intendencia. Durante las acciones terrestres, tres soldados resultaron heridos por la activación de un campo minado.

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6. Operación Ónix – 22 de octubre: el ataque se realizó en El Tambo, Cauca, contra el Frente de Guerra Suroccidental del ELN. El balance fue de nueve integrantes abatidos, entre ellos alias ‘Marcos Pacífico’, señalado como uno de los principales cabecillas de esa estructura.

7. Operación Oppenheimer – 28 de octubre: se desarrolló en Nóvita, Chocó, contra la subestructura Edwin Guzmán Martín del Clan del Golfo. La acción, adelantada por el Ejército y la Fuerza Aérea Colombiana, dejó siete integrantes muertos y una persona capturada.

8. Operación Noah – 9 de noviembre: el bombardeo tuvo lugar en Tibú, Norte de Santander, contra las disidencias de las Farc. Las autoridades reportaron cuatro integrantes muertos, seis capturados y la incautación de siete fusiles y 15 granadas para drones.

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9. Operación Nehemías – 10 de noviembre: el ataque se ejecutó en zona rural de Tarazá, Antioquia, contra la subestructura Manuel Alexander Ariza Gutiérrez del Clan del Golfo. Entre los fallecidos estaba alias ‘Negro Perea’. También se reportó la incautación de cinco fusiles, dos pistolas, cuatro minas antipersonal y equipos de comunicación.

El jefe de Estado presentó el balance de la Operación Nehemías, que culminó con la neutralización de uno de los cabecillas del Clan del Golfo, y la incautación de armamento y munición en Antioquia (@ABDELAESPRIELLA/X)

¿Cuándo se conocerán los resultados del nuevo bombardeo?

Por el momento, el Gobierno no ha divulgado información adicional sobre el ataque en el Valle del Cauca. Según lo anunciado por el presidente Abelardo de la Espriella, los detalles se comunicarán una vez las autoridades militares consoliden la información operacional.

Entre los datos pendientes están la ubicación específica de la intervención, la identidad de la estructura contra la que se dirigió el bombardeo y el balance de resultados.

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