El cantante reflexionó sobre su apellido, su carrera y el estigma de crecer bajo la sombra de su padre. (Facebook Leonardo Aguilar)

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Leonardo Aguilar admitió que creció en una posición de privilegio y reconoció que en el pasado era “muy sangrón”. Durante una entrevista para promocionar su nuevo álbum Esquina 22 en el programa de radio El show de La Mejor, el cantante habló sobre su proceso de madurez, su relación con las redes sociales y el concepto detrás de su nuevo material discográfico.

“Ese güey es bien sangrón”, recordó que decía la gente sobre él. “Pues sí, sí era muy sangrón, pero porque no había madurado”, explicó el hijo de Pepe Aguilar, quien aseguró que esa etapa quedó atrás y que ahora busca mostrarse como es en realidad.

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El disco toma su nombre de un punto de reunión real en Zacatecas. “En la esquina 22, en Tayahua, Zacatecas, donde es mi familia, ahí están mis amigos”, relató el cantante. “Cada vez que voy para allá, ellos, después de trabajar, se juntan ahí y le escribo: ‘Ahí anda en la esquina 22’”.

“Si este es el lugar donde más feliz soy en mi vida, ¿por qué no le voy a hacer un disco de lo que me representa?”, cuestionó.

Leonardo Aguilar reconoce que su apellido no garantiza el éxito

El hijo de Pepe Aguilar habló sobre el llamado complejo de impostor, su relación con el público y los planes que tiene para su carrera musical. (FOTO: EDGAR NEGRETE/CUARTOSCURO.COM)

El cantante abordó directamente la ventaja que representa ser hijo de Pepe Aguilar. “¿Qué tiene? Así que qué bendición. ¿Qué culpa tienes tú de ser bendecido?”, le planteó el conductor del programa, a lo que Leonardo respondió con una reflexión sobre los límites de ese privilegio.

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“Yo crecí muy confundido porque yo veía a mi papá y decía: ‘Ah, pues así voy a llegar yo, porque mi papá ya está ahí’. Es como de que, a ver, pegó Pepe Aguilar, no pegó el Aguilar nomás”, explicó. “Si Leonardo Aguilar pegó o no ha pegado, es por Leonardo, no es por el Aguilar”.

El artista admitió que carga con lo que describió como “complejo de impostor” frente a su creciente éxito. “Todavía no me la creo”, confesó. “De repente empiezan a subir TikToks sin haberlos pautado y digo: ¿cómo?”.

Asimismo, habló sobre la percepción que existe de su infancia y defendió el espíritu de su álbum inspirado en las calles de Zacatecas. El cantante reconoció que la gente podría pensar que nunca vivió la experiencia de juntarse con amigos en la banqueta. “Yo crecí sin conocer, sin tener amigos... o sea, pues es que nunca estuve en la banqueta cahuameando. Seguramente piensan—”, comenzó a explicar, ante lo cual los conductores completaron: “Naciste en la cuna de oro”.

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“Justamente esa es la idea que, que se tiene. Y yo no quiero llegar a decir: “No, yo sí soy pueblo”. No, no ocupo decirles eso".

Aguilar lo confirmó sin rodeos: “No, pues sí, la verdad sí, es cierto”. “Pero también disfrutaste la vida”, agregaron en la mesa, a lo que respondió: “Sí, por supuesto. Esa es la educación que nos dieron”.

Leonardo Aguilar explicó que evita leer ataques en redes sociales porque reconoce que los comentarios negativos le afectan. (Instagram)

Las críticas en redes sociales

Sobre su relación con las redes sociales, el hermano de Ángela Aguilar fue directo: prefiere no leer los comentarios negativos. “¿Cómo le hago? No lo veo”, dijo al explicar su estrategia frente al escrutinio público. “Sí me pega, pues. Sería muy iluso de mi parte decir: me vale gorro que digan que mi papá es tal y que mi hermana es tal”.

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El cantante distinguió entre las críticas que considera válidas y las que solo buscan dañar. Recordó un comentario que recibió años atrás: “¿Cómo esperas que te vaya bien si sacas un disco cada dos años? Eso no es hate. Y si me pegó es porque tenía razón”.

Sobre los ataques sin fundamento, explicó su postura: “No lo hace menos, no hace, no es menos importante un comentario negativo que uno positivo. Valen lo mismo, pesan igual, no pasa nada. Pero ¿qué va a pasar? ¿Voy a dejar de hacer música porque me están diciendo algo feo? No”.