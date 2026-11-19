Walter, es el nombre del Robot. (Ecuavisa)

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Un equipo de investigadores de la Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL), una de las principales universidades públicas de Ecuador, desarrolló un robot humanoide capaz de interactuar con personas y realizar actividades de acompañamiento, con potenciales aplicaciones para adultos mayores y niños. El dispositivo, denominado Walter, forma parte de una línea de investigación que busca incorporar la inteligencia artificial y la robótica en espacios educativos, sociales y de atención al público.

El desarrollo fue presentado en un reportaje de Ecuavisa difundido el 18 de noviembre de 2026, en el que se destacaron las posibilidades de utilizar esta tecnología para acompañar a personas de la tercera edad y facilitar experiencias de aprendizaje infantil. La iniciativa se inscribe en los esfuerzos de investigadores ecuatorianos por diseñar herramientas tecnológicas que respondan a necesidades cotidianas mediante sistemas capaces de comunicarse e interactuar con sus usuarios.

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Walter tiene una altura aproximada de 1,30 metros y fue construido por un equipo de ingenieros de la ESPOL, con sede en Guayaquil, la ciudad más poblada de Ecuador. Su diseño permite establecer interacciones verbales y desarrollar tareas en diferentes escenarios, desde actividades educativas hasta servicios de atención a personas.

Según información publicada por el diario El Universo en septiembre de 2025, el profesor Dennys Paillacho explicó que el robot había sido concebido para desempeñar funciones relacionadas con atención al cliente, protocolo y servicios, entre ellas actividades similares a las de un mesero. Estas capacidades constituyen la base de un proyecto que posteriormente ha sido presentado en espacios académicos y encuentros de innovación.

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Aunque su aplicación al acompañamiento de adultos mayores y niños ha adquirido relevancia en noviembre de 2026, Walter no es un prototipo presentado por primera vez este año. Su desarrollo ya había sido documentado públicamente en 2025 y, durante los últimos meses, investigadores de la universidad han mostrado sus capacidades en diferentes actividades.

El 17 de junio de 2026, el robot participó en Lab-Connect ESPOL, un encuentro académico en el que interactuó con estudiantes y docentes. Según la información difundida por el Centro de Investigación, Desarrollo e Innovación de Sistemas Computacionales (CIDIS), la demostración permitió mostrar sus capacidades de comunicación y explorar posibles aplicaciones en procesos educativos y experiencias de aprendizaje personalizado.

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Posteriormente, en agosto, Walter recibió el reconocimiento a Mejor Idea de Innovación y Sostenibilidad durante Agroazúcar 2026, un encuentro desarrollado en La Troncal, en la provincia ecuatoriana de Cañar. La distinción fue comunicada por el CIDIS como parte de las actividades de investigación y desarrollo tecnológico impulsadas por la institución.

El robot humanoinde. (Ronald Cedeño/ El Universo)

En septiembre, el humanoide también participó en la Ruta de la Innovación, realizada en el centro de Guayaquil, donde interactuó con niños, jóvenes y adultos. La actividad permitió acercar el proyecto al público y mostrar algunas de las posibilidades de interacción entre personas y sistemas robóticos fuera de los laboratorios universitarios.

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El trabajo científico relacionado con Walter incluye, además, el desarrollo de componentes destinados a ampliar sus capacidades físicas. Un documento académico de la ESPOL describe el diseño y la validación de una mano antropomórfica, elaborada mediante tecnologías de manufactura aditiva e integrada con motores y sensores de fuerza. Este tipo de componentes busca reproducir determinados movimientos de la mano humana y constituye una parte de la investigación sobre interacción física entre robots y su entorno.

La iniciativa forma parte de un conjunto más amplio de proyectos de robótica social desarrollados por la universidad ecuatoriana. Uno de ellos es Pleisar, un asistente conversacional utilizado en una experiencia con adultos mayores del asilo Sofía Ratinoff, en Guayaquil, durante marzo de 2026.

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A diferencia de Walter, Pleisar utiliza una estructura sencilla construida con cartón y un teléfono celular que representa ojos animados. El dispositivo permite mantener conversaciones, responder preguntas y participar en juegos, con el propósito de ofrecer entretenimiento y actividades de estimulación cognitiva.

Según información publicada por el diario Expreso, el docente Rodrigo Saraguro explicó que la experiencia buscaba evaluar las posibilidades de utilizar herramientas conversacionales en la interacción con personas mayores. Durante la visita al centro de atención, los investigadores observaron las reacciones de los participantes para obtener información que permitiera perfeccionar el prototipo.

Otro desarrollo de la ESPOL es Loli, un robot interactivo orientado a la educación inclusiva, que combina robótica, videojuegos y aplicaciones móviles para apoyar el desarrollo de habilidades sociales y cognitivas de niños con autismo y síndrome de Down.

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Actividades y charlas de concienciación sobre el autismo y el déficit de atención en la Semana Azul - (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con información institucional difundida en noviembre de 2026, el proyecto se utiliza en centros de desarrollo social de Quevedo, Buena Fe y Valencia, localidades de la provincia de Los Ríos, en la región costera de Ecuador. Su implementación constituye otra de las experiencias universitarias que exploran el uso de herramientas tecnológicas en procesos educativos y de interacción social.

Los tres proyectos tienen características y objetivos distintos, aunque comparten una orientación hacia el desarrollo de tecnologías capaces de interactuar directamente con las personas. Mientras Walter incorpora una estructura humanoide y capacidades de comunicación para diversos entornos, Pleisar se concentra en experiencias conversacionales con adultos mayores y Loli está dirigido a actividades de aprendizaje inclusivo.

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En el caso de Walter, la documentación pública disponible hasta el 19 de noviembre de 2026 permite confirmar su desarrollo, sus demostraciones de interacción y su participación en actividades académicas y de innovación. Sin embargo, no establece que el robot haya sido incorporado de manera permanente a residencias geriátricas o instituciones educativas, ni presenta resultados de evaluaciones clínicas sobre posibles beneficios para la salud de sus usuarios.

Tampoco se ha difundido información concluyente sobre su costo de fabricación, una eventual producción comercial o un calendario para su implementación a mayor escala. Por ahora, las aplicaciones de acompañamiento y apoyo educativo forman parte de las posibilidades que los investigadores buscan explorar a partir de las capacidades del dispositivo.

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La experiencia de la ESPOL refleja el avance de iniciativas universitarias ecuatorianas en un campo que combina ingeniería, inteligencia artificial e interacción humano-robot. Con Walter y otros prototipos, los investigadores buscan ampliar las aplicaciones de estas tecnologías más allá de los entornos industriales, hacia actividades relacionadas con la educación, la asistencia y la vida cotidiana.