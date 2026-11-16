La pesadilla de un morador que lo vio como un demonio marcó el destino de un indígena en Panamá

Un sahila guna observa el mar sentado de espaldas en una hamaca tendida entre dos palmeras en la comarca indígena de Guna Yala, en Panamá. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un aparente ritual de “exorcismo” habría terminado con la vida de un joven de 20 años identificado como Breibel, en la comarca indígena de Guna Yala, en Panamá.

Ahora, a casi tres años después de su desaparición, la justicia ordenó la detención provisional de un tercer sospechoso, un hombre de 48 años que ejercía como máxima autoridad tradicional de la comunidad de Carreto.

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El hecho ocurrió la mañana del 21 de diciembre de 2023 y hasta hoy se desconoce el paradero del cuerpo del joven.

La pesadilla comenzó cuando un residente de la comunidad de Carreto aseguró haber soñado que Breibel era un demonio.

El relato llegó a oídos del sahila, la máxima autoridad tradicional de la comunidad, quien decidió sacarlo de su casa por la fuerza con ayuda de varios hombres que actúan como guardias indígenas.

El pueblo guna concibe al "demonio" como un conjunto complejo de entidades espirituales peligrosas. Cortesía

El pueblo guna de Panamá no concibe al “demonio” como una figura única y centralizada al estilo del diablo cristiano, sino como un conjunto complejo de entidades espirituales peligrosas, estrechamente ligadas al entorno natural, a la enfermedad y a la transgresión moral y ecológica.

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Esas figuras, aseguran, atacan el alma, generan locura y enfermedad, provocan muertes “malas” y desordenan la relación entre humanos, naturaleza y mundo espiritual.

Según la investigación de las autoridades, los captores de Breibel le dieron un brebaje durante un ritual de “exorcismo” que supuestamente le quitó la vida, de acuerdo con lo reportado por los medios de comunicación.

La denuncia por la desaparición forzada la presentaron sus propios familiares, quienes señalaron directamente a cuatro implicados en el rapto.

Ninguno de los sospechosos detenidos hasta ahora ha confesado dónde está el cadáver del joven.

Un hombre conocido con el alias de “Lino” fue aprehendido por estar presuntamente vinculado a la desaparición forzada ocurrida en la comarca Guna Yala. (PN)

El hombre de 48 años fue aprehendido el 10 de noviembre, luego de ser requerido por las autoridades en relación con el caso.

Un Tribunal de Garantías ordenó su detención provisional después de que la Personería Municipal de Guna Yala, dependiente del Ministerio Público, presentara los elementos de la investigación.

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Durante la audiencia, el tribunal también legalizó la aprehensión del sospechoso. Además, dio por presentada la formulación de imputación en su contra por el delito contra la vida y la integridad personal, en la modalidad de desaparición forzada.

De acuerdo con la investigación, el imputado abusó de sus funciones como autoridad máxima tradicional de Carreto para ordenar la privación de libertad del joven. Desde ese momento, la familia de Breibel no ha tenido noticias de su paradero.

El caso ya acumula tres detenciones desde que se abrió la causa. La primera se registró en abril de este año, cuando las autoridades atraparon a un hombre de 50 años. La segunda llegó en septiembre pasado, y ahora se suma la del presunto Shaila de Carreto.

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Una mujer indígena guna se cubre la cabeza, debido a una lluvia ligera en la isla Gardí Sugdub, mientras que la comunidad espera que aparezca uno de sus miembros. (Foto AP/Matías Delacroix)

La búsqueda del joven continúa. Las autoridades siguen tras la pista de un cuarto sospechoso que, según la denuncia familiar, también participó en el ritual que terminó con la vida de Breibel.

La falta de confesión de los tres detenidos complica el hallazgo del cuerpo. Mientras tanto, la familia del joven permanece a la espera de una respuesta sobre el lugar donde podría encontrarse.

El expediente judicial sostiene que la privación de libertad fue ordenada por quien ejercía la máxima autoridad tradicional de la comunidad, un cargo que, según la investigación, utilizó para disponer del castigo contra el joven.

La comarca de Guna Yala mantiene un sistema de autoridades tradicionales con capacidad de decisión sobre asuntos internos de sus comunidades, entre ellas el Shaila, cuyo rol resultó central en el origen de este caso.

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Por ahora, la causa permanece abierta con el tercer detenido bajo medida cautelar y un cuarto prófugo. Las autoridades no han informado una fecha estimada para el cierre de la investigación ni para la localización del cuerpo del joven desaparecido en diciembre de 2023.