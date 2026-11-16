“Es ilusorio pensar que Ortega se moverá con gestiones diplomáticas”: dudan que la OEA logre una apertura democrática en Nicaragua

Daniel Ortega sostiene una urna electoral encadenada frente a una comitiva diplomática y el emblema de la Organización de los Estados Americanos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Organización de los Estados Americanos (OEA) creó el 2 de octubre un grupo para dialogar con el Gobierno de Nicaragua, impulsar el retorno a la democracia y promover elecciones con participación opositora, pero analistas y disidentes prevén resultados limitados porque Daniel Ortega y Rosario Murillo no reconocen al organismo hemisférico.

El grupo reúne a 10 países: Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, Paraguay, Perú y Estados Unidos. Su mandato contempla defender la liberación incondicional de los presos políticos y elaborar recomendaciones para la Reunión de Consulta en un plazo de hasta 60 días.

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Las medidas podrían incluir acciones diplomáticas y jurídicas sin uso de la fuerza, de acuerdo con la Carta de la OEA, la Carta Democrática Interamericana, los instrumentos de derechos humanos aplicables y el derecho internacional. La resolución fue aprobada después de que Ortega afirmara el 19 de julio que no habría más elecciones en el país.

El régimen nicaragüense promovió además una reforma constitucional para impedir la participación electoral de las personas consideradas “traidores a la patria”, una denominación dirigida a la oposición.

Daniel Ortega se aleja de una asamblea diplomática que sesiona bajo la bandera de la Organización de los Estados Americanos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Diez países en un grupo sin cinco socios del SICA

La posibilidad de que la iniciativa produzca una apertura política es reducida, según Carlos Murillo, académico de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Costa Rica. El especialista dijo a EFE, agencia de noticias española: “No veo posibilidades mayores de que puedan lograr algo concreto que sería, de acuerdo al objetivo de la OEA, restablecer la democracia en Nicaragua y celebrar elecciones con la participación de la oposición. Eso no se va a dar”.

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Murillo definió al poder sandinista como “un régimen sultánico”, con control sobre el Ejército y una oposición desmantelada. A su juicio, el Ejecutivo se considera “inmune a muchas cosas” y no tiene interés en modificar su conducta.

El académico costarricense consideró incluso improbable que Managua acepte la visita del grupo ministerial. Nicaragua no integra ni reconoce a la OEA, organismo que Ortega identifica como parte del “imperio”.

La conformación del mecanismo también recibió críticas por la ausencia de otros países centroamericanos. Enrique Sáenz, disidente sandinista, economista y exdiputado, sostuvo que el grupo nació con “una debilidad congénita” porque, salvo Costa Rica, no se sumaron otros miembros del Sistema de Integración Centroamericana (SICA).

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El Salvador, Honduras, Guatemala, República Dominicana y Panamá no forman parte de la iniciativa. Sáenz cuestionó las razones de esas ausencias y advirtió que solo Estados Unidos dispone de instrumentos que podrían ejercer una presión efectiva sobre Ortega.

MN10. BOGOTÁ (COLOMBIA), 23/09/2025.- Fotografía de archivo fechada el 23 de abril de 2018 que muestra banderas de Nicaragua sostenidas por personas durante una manifestación en contra del gobierno de Daniel Ortega, en Managua (Nicaragua). Las garantías básicas y fundamentales de derechos humanos "se ha eliminado" en Nicaragua a través de una serie de reformas legales, incluida una "profunda" de la Constitución, afirmó este martes el representante para América Central de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), Andrés Sánchez Thorin. EFE/Jorge Torres/ARCHIVO

La exigencia opositora de presiones con consecuencias concretas

Félix Maradiaga, dirigente opositor nicaragüense desnacionalizado, afirmó que no esperan “gestos de buena voluntad de Ortega y Murillo”. Según planteó, ambos han usado reiteradamente el diálogo para ganar tiempo, aliviar presiones y luego desconocer compromisos cuando recuperan el control.

“Conocemos demasiado bien a Ortega y Murillo como para creer que una nueva resolución internacional, por sí sola, hará entrar en razón a una pareja que ha convertido al Estado nicaragüense en un instrumento de dominación familiar”, razonó Maradiaga.

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El opositor espera que el grupo de la OEA contribuya a una estrategia hemisférica que combine presión política, diplomática y económica, consecuencias frente a la represión e incentivos verificables ante una apertura democrática real. También sostuvo: “Si se niegan a dialogar, esa negativa debe tener consecuencias. No podemos permitir que su falta de cooperación se convierta en una especie de derecho de veto sobre la actuación internacional”.

Para Maradiaga, Estados Unidos podría revisar de forma selectiva beneficios comerciales que favorecen a sectores vinculados al régimen. También mencionó sanciones específicas, restricciones financieras y acciones diplomáticas multilaterales.

Sáenz afirmó que Ortega ha mostrado “su voluntad de aferrarse al poder, literalmente, a sangre y fuego” y el propósito de imponer una dinastía familiar. “Con estos antecedentes es ilusorio pensar que Ortega se moverá con solo gestiones diplomáticas”, concluyó.

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