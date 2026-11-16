12 costarricenses han sido detenidos este año por presunta difusión de material de abuso sexual infantil

El Organismo de Investigación Judicial de Costa Rica analiza diversos dispositivos electrónicos decomisados a doce personas investigadas por la difusión de material de abuso sexual infantil. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detuvo a 12 costarricenses por su presunta participación en una red internacional dedicada a la difusión de material de abuso sexual infantil, como parte de una operación coordinada por Interpol, organización internacional de cooperación policial, que dejó 95 personas arrestadas en 17 países de América Latina y Europa.

Según informó CR Hoy en un consolidado, entre los detenidos en Costa Rica hay nueve hombres de entre 20 y 33 años y tres adolescentes de 14, 16 y 17 años. Las capturas se concretaron en distintos puntos del país, entre ellos Pérez Zeledón, Desamparados, Turrialba, Cachí de Paraíso, Guácimo de Limón y Cervantes de Cartago.

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Las autoridades costarricenses también decomisaron teléfonos celulares, cámaras, tabletas, discos duros y memorias USB, dispositivos que serán sometidos a análisis dentro de la investigación por la presunta tenencia, intercambio y difusión de archivos de abuso sexual infantil.

En agosto, agentes del Organismo de Investigación Judicial, destacados en la sección especializada en violencia de género, trata, y tráfico ilícito de migrantes, realizaron varios allanamientos en la provincia de Cartago y otras partes del país, con el fin de capturar a 7 sujetos sospechosos de los delitos de tenencia y difusión de material de contenido de abuso sexual infantil. (Composición Infobae)

Grupo de mensajería con más de 700 usuarios en el centro de la pesquisa

La investigación internacional se centró en grupos de mensajería utilizados para intercambiar y comercializar ese tipo de contenido. De acuerdo con Interpol, las cuatro operaciones policiales se desarrollaron entre marzo y septiembre de 2026 y abordaron distintas modalidades de circulación de material de abuso sexual infantil, incluidas aplicaciones de mensajería y transacciones con criptomonedas.

Uno de los grupos detectados tenía más de 700 usuarios de varios países. En Panamá, los investigadores detuvieron al presunto administrador de ese espacio de mensajería, donde se habría difundido el contenido ilícito.

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La operación, denominada Confluencia, derivó además en la ejecución de 127 órdenes de registro. Interpol indicó que el análisis del material incautado puede aportar datos para identificar a otras personas involucradas y a menores que podrían estar en riesgo.

Costa Rica, uno de los 17 países del operativo conjunto

Además de Costa Rica, participaron Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, Italia, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay.

Del total de 95 detenidos, el 89% fueron hombres y el 11% mujeres, según los datos difundidos por Interpol. Las autoridades de Argentina, Costa Rica, Ecuador, Perú y España también detectaron la presencia de adolescentes en grupos de mensajería en los que se solicitaba y distribuía material de abuso sexual infantil.

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En Colombia, la investigación permitió rescatar a una víctima menor de cinco años. Las autoridades detuvieron a su padre, sospechoso de producir y vender archivos de abuso sexual infantil por internet.

Otros casos en Centroamérica

La Fiscalía General de la República (FGR) de El Salvador, en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), capturó en agosto a Nelson Alberto F. G. en Sonsonate Sur, Sonsonate, por su presunta vinculación con una red que distribuía material de abuso sexual infantil mediante dispositivos móviles.

Según la representación fiscal, la investigación comenzó tras una alerta sobre un número telefónico con código de El Salvador que estaba vinculado a grupos donde se compartía y comercializaba material pornográfico infantil. Las autoridades determinaron que la red operaba desde Alemania.

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Durante el procedimiento fueron decomisados cuatro teléfonos y una computadora, que serán analizados como parte del caso. Figueroa será procesado por adquisición o posesión de material pornográfico de niñas, niños, adolescentes o personas con discapacidad mediante tecnologías de la información y la comunicación.

Este lunes, el Ministerio Público de Guatemala, con el apoyo de la Policía Nacional Civil realizó diligencias de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencias en seguimiento a distintas investigaciones relacionadas con la explotación sexual infantil en línea.

El Ministerio Público, con el apoyo de la Policía Nacional Civil realizó diligencias de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencias en seguimiento a distintas investigaciones relacionadas con la explotación sexual infantil en línea. (Foto cortesía MP)

Como resultado de una de las diligencias desarrollada en inmueble ubicado en San Pedro Ayampuc, se condujo a un adolescente de 15 años ante el juzgado correspondiente por su posible vinculación con el delito de posesión de material pornográfico de personas menores de edad. Asimismo, se coordinó el resguardo de cinco niños, quienes quedaron bajo la protección de la Procuraduría General de la Nación.

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