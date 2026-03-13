Marset, el narco uruguayo que tuvo varias caras para ocultar su identidad y que cayó dos veces en Bolivia

Una de las tantas caras de Sebastián Marset: jugador de fútbol.

El narcotraficante uruguayo Sebastián Marset fue detenido este viernes en Santa Cruz de la Sierra (Bolivia), en el mismo lugar en el que había sido apresado hace casi tres años. Pero aquella vez, el delincuente había logrado escapar con su familia y su paradero fue desconocido durante todo este tiempo. De todas maneras, los policías de la región sabían que estaba rodeado, una convicción que aumentó cuando Gianina García Troche, la madre de sus hijos, fue detenida en julio de 2024.

El narcotraficante que estuvo preso en Uruguay por tráfico de drogas, imputado por el asesinato de un amigo de su infancia, vinculado a la muerte del fiscal Marcelo Pecci en Cartagena, a la operación Ultranza en Paraguay, también se define como creyente, familiero y fanático del fútbol.

Durante su vida, Marset tuvo varias caras para ocultar su verdadera identidad, Marset tuvo varias caras: fue productor de espectáculos y agropecuario, futbolista profesional y dueño de un taller. Fue en 2021 cuando decidió ser futbolista. Pagó US$ 10.000 por la camiseta número 10 del Deportivo Capitá, un equipo de la B paraguaya. El narco invirtió sumas importantes de dinero en el club e incluso le regaló dos yates, una quinta y una casa al entrenador.

La Policía de Bolivia encontró en imágenes en un pendrive que Marset podría estar usando el apellido Mareco

Antes de ser detenido en Santa Cruz por primera vez, Marset estuvo oculto en una de sus facetas más conocidas: la de jugador de fútbol. Marset ingresó a Bolivia en setiembre de 2022 y jugaba al fútbol con documentación falsa. Figuraba como dueño e integraba el plantel de Los Leones El Torno, que juega el campeonato de la Asociación Cruceña de Fútbol. Usaba documentación de la Confederación Brasileña de Fútbol y jugaba con el nombre Luis Amorim, según informó el periodista uruguayo Lucas Silva. En su ficha consta que quedó inscripto como futbolista el 14 de abril.

Su casa era una vivienda lujosa y amplia, con piscina, plantas tropicales e ingresos por dos calles. El inmueble, de dos plantas, tiene instalado un sistema de monitoreo de cámaras y sensores de movimiento.

Las entrevistas y los mensajes estando prófugo

Estando prófugo, Marset apareció a través de videos o entrevistas televisivas, pero nunca decía en qué lugar estaba. En estos reportajes, además de mostrar un costado crítico, el narcotraficante también contó cosas de su vida.

Entrevistado en Santo y Seña de canal 4, Marset contó que cree en Dios, a quien le tiene “temor y respeto”, y que no le tiene “miedo a nada”. “Soy de mucha fe. Creo que Dios siempre me ha ayudado y, aunque me han pasado cosas que en su momento creí que eran duras o difíciles, siempre fue Dios sacándome de un lugar y poniéndome en otro”, comentó.

El delincuente –ahora arrestado en Bolivia- es un apasionado del fútbol e hincha de Nacional. Mientras vivió en Paraguay –donde integró el plantel de Deportivo Capiatá– y Bolivia jugó en cuadros profesionales. En el segundo caso fue en un equipo de Santa Cruz de la Sierra, cuando se escondía detrás del nombre Luis Amorím.

“Me gusta mucho el fútbol. Soy apasionado”, afirmó. Marset descartó haber estado en un equipo para “lavar dinero”. “Lo mío es pasión por el fútbol. Me gusta mucho”, insistió. El narcotraficante contó que usa la camiseta número 23 por San Jorge, cuyo día se celebra el 23 de abril.

Evaluó entregarse

Durante los casi tres años que estuvo prófugo, Marset buscó llegar a acuerdos con la Justicia para desvincular a su familia de las causas por las que se la investiga, pero esto no fue posible. Santiago Moratorio, uno de sus abogados, ha tenido una fuerte presencia mediática en Uruguay y ha contado parte de la estrategia que ha seguido su cliente.

El abogado contó que la entrega de Marset fue una posibilidad que se barajó. Sin embargo, la detención de su esposa, Gianina García Torche, les hizo ver que no estaban dadas las “garantías” para concretarlo.