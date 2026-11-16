El juez de la causa contra Santiago Peña se apartó del caso por un vínculo familiar

El magistrado justificó su inhibición por un vínculo familiar con el imputado Marco Aurelio González para preservar la credibilidad de sus decisiones. (Palacio de Justicia Paraguay/Handout via REUTERS)

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El juez de Delitos Económicos Humberto Otazú resolvió apartarse de la causa que investiga al ex presidente Santiago Peña por el caso ueno bank, luego de advertir un vínculo familiar con Marco Aurelio González, uno de los imputados en el proceso. La decisión obliga a asignar el expediente a otro magistrado.

Otazú comunicó su inhibición este lunes en declaraciones a Monumental 1080 AM. El juez sostuvo que la relación familiar podría generar cuestionamientos sobre su imparcialidad y que, por ese motivo, optó por no continuar al frente del expediente.

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El vínculo familiar que motivó la inhibición

El magistrado explicó que una prima hermana de su esposa está casada con el hermano de González, exintegrante del Directorio del Banco Central del Paraguay (BCP). “Es una cuestión muy particular y puntual, que hace referencias familiares relacionadas a Marco Aurelio González”, declaró a la emisora.

El juez Humberto Otazú resolvió apartarse de la causa que investiga al expresidente Santiago Peña por presuntas irregularidades en ueno bank. (Captura de pantalla)

Otazú afirmó que ese nexo podría arrojar dudas sobre sus decisiones. “No puedo dejar que mi credibilidad esté comprometida”, expresó, según recogió la radio.

La causa deberá pasar ahora a otro juez de Delitos Económicos, cuya designación corresponderá conforme al sistema de turnos o mediante sorteo informático. El nuevo magistrado deberá resolver las actuaciones pendientes dentro de la investigación.

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La Fiscalía atribuye a González omisiones y supuestas alteraciones documentales

González fue imputado en la causa N.º 92/2026 por los presuntos delitos de lesión de confianza, producción y uso de documentos públicos de contenido falso y asociación criminal. El expediente se vincula con las pesquisas sobre las operaciones de Ueno bank y la actuación de exautoridades del BCP.

De acuerdo con la hipótesis del Ministerio Público, el exdirector del BCP habría incumplido entre junio y noviembre de 2026 sus deberes de inspección, vigilancia, regularización y protección del sistema financiero. La Fiscalía también le atribuye una presunta participación directa en la elaboración y modificación de un informe oficial enviado a la Cámara de Senadores el 7 de octubre de 2026.

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El Ministerio Público imputó a Santiago Peña bajo la hipótesis de que lideraba la estructura investigada en torno a ueno bank.

La investigación fiscal sostiene que González conocía alertas sobre la situación patrimonial de la entidad bancaria, entre ellas los créditos millonarios otorgados a personas vinculadas y observaciones formuladas por la Superintendencia de Bancos entre julio y septiembre. Según esa línea de investigación, tampoco habría exigido un plan de regularización, pese a que un informe de hallazgos calificó como “operación prohibida” la cesión de cartera a Vinanzas.

Peña está imputado en la investigación por Ueno bank

El expresidente Santiago Peña figura como imputado en el caso, en el que la Fiscalía lo señala como supuesto líder de una estructura investigada por presuntas irregularidades relacionadas con Ueno bank. La imputación no implica una declaración de culpabilidad y el proceso continúa en etapa de investigación.

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En los últimos días, Otazú había ordenado prisión preventiva para tres exmiembros del Directorio del BCP, entre ellos González, en esta misma causa. La inhibición del juez abre una nueva etapa procesal, con la reasignación del expediente a otro juzgado.