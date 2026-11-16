Gobierno destaca datos del Banco Mundial y CEPAL sobre reducción de la pobreza en México

Una conferencia del Gobierno de México expone cifras del Banco Mundial sobre la disminución de la pobreza y la desigualdad del ingreso en el país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Banco Mundial estima que 17,3 millones de personas habrán salido de la pobreza entre 2018 y 2026. La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, presentó los datos este lunes al encabezar la conferencia matutina en ausencia de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien viajó a China al Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

“Hoy se han mejorado las condiciones de vida de millones de familias, se ha recuperado el poder adquisitivo, incrementando el salario mínimo y los programas sociales llegan directamente a quien más lo necesita”, afirmó Rosa Icela desde Palacio Nacional.

La exposición también estuvo a cargo de Violeta Vázquez Rojas Maldonado, subsecretaria de Ciencia y Humanidades de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI). De acuerdo con su presentación, la proyección del Banco Mundial contempla los primeros dos años del gobierno de Sheinbaum.

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La medición internacional se basa en el ingreso disponible por persona y difiere de las estimaciones nacionales, que incluyen el acceso a derechos sociales.

Banco Mundial proyecta una pobreza por ingresos de 20% en México durante 2026

Vázquez Rojas explicó que el Banco Mundial considera en pobreza a quienes tienen ingresos inferiores a USD 8,3 diarios, ajustados por paridad de poder adquisitivo. Bajo ese parámetro, dijo, el porcentaje de población mexicana en esa condición pasó de 35,3% en 2018 a una previsión de 20% en 2026.

La subsecretaria señaló que la cifra registró un aumento durante la pandemia de COVID-19. Según los datos expuestos, la pobreza por ingresos llegó a 36,5% en 2020, antes de iniciar una reducción en los años posteriores.

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La funcionaria indicó que el indicador se ubicó en 27,4% en 2022, descendió a 21,4% en 2024 y alcanzó 21,1% en 2025. Para 2028, el Banco Mundial proyecta una baja adicional hasta 18,7% de la población.

Violeta Vázquez Rojas Maldonado, subsecretaria de Ciencia y Humanidades de la SECIHTI (Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación), este lunes en conferencia matutina. Foto: Presidencia

Caída de 43 a 26 millones de personas en pobreza entre 2018 y 2026

En términos absolutos, el Gobierno federal afirmó que las personas en pobreza pasarían de 43,9 millones en 2018 a 26,6 millones en 2026.

Los funcionarios remarcaron que la medición del Banco Mundial sirve para comparar el comportamiento de la pobreza entre países, ya que utiliza una línea internacional basada únicamente en los ingresos. México cuenta con una metodología propia que también considera carencias en educación, salud, seguridad social, alimentación, vivienda y servicios básicos.

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Los principales datos citados por la administración federal fueron:

El número de personas en pobreza descendería de 43,9 millones a 26,6 millones .

El Banco Mundial prevé que el indicador alcance 18,7% en 2028 .

El índice de Gini habría disminuido 3,4 puntos entre 2018 y 2024, según la presentación.

La expectativa de vida al nacer pasó de 74,3 años en 2017 a 75,3 años en 2024, de acuerdo con los datos citados.

Gobierno atribuye resultados al salario mínimo y programas sociales

Durante la presentación, Vázquez Rojas sostuvo que la disminución de la pobreza y de la desigualdad se explica por dos factores: el crecimiento del ingreso laboral real y la ampliación de los programas sociales.

La subsecretaria mencionó que otros análisis académicos y gubernamentales han atribuido parte de la reducción de la pobreza a los incrementos al salario mínimo. Citó un estudio de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) de 2025, el cual, según dijo, calculó que la mitad de la baja de pobreza durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador respondió a la política salarial.

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El Gobierno también comparó la evolución de la pobreza con periodos anteriores. Según la exposición, entre 2000 y 2014 la pobreza por ingresos pasó de 55,1% a 46,6%, una reducción de 8,5 puntos porcentuales. Para la administración federal, la baja registrada desde 2018 ocurrió a una velocidad mayor.

La funcionaria explicó que la desigualdad de ingresos también registró una disminución. Como referencia, señaló que en 2008 el 10% de la población con mayores ingresos ganaba 34 veces más que el 10% con menores ingresos. En 2024, esa relación se habría reducido a 16 veces.

México, responsable del 60% de la reducción regional de pobreza en 2024, indica CEPAL

La conferencia incluyó además referencias a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). De acuerdo con los datos presentados, el organismo regional concluyó en su informe Panorama Social de América Latina y el Caribe 2025 que México explicó 60% de la reducción de la pobreza en América Latina y el Caribe durante 2024.

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La administración federal afirmó que seis de cada 10 personas que dejaron la pobreza en la región ese año vivían en México. Brasil concentró otro 30% de la disminución regional, según la exposición.

Respecto de la pobreza extrema, los funcionarios señalaron que México aportó 49% de la reducción regional, mientras que Brasil representó 31%. El Gobierno vinculó esos resultados con la expansión de programas de bienestar, la recuperación del salario mínimo y los cambios en materia laboral, incluida la regulación de la subcontratación.

La meta planteada por la presidenta Claudia Sheinbaum es reducir la pobreza extrema a 3% al finalizar su administración, recordó el Gobierno durante la conferencia.

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