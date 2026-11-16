EZLN reúne a integrantes de Panteón Rococó, Sekta Core! y Los de Abajo en concierto con boletos al 3x2

El concierto busca recaudar fondos y acopio para la Gira por la Vida-Capítulo México. (Jesus Avilés )

Guardar

Organizaciones e individualidades que se coordinan desde la Casa de los Pueblos Samir Flores Soberanes convocan al concierto “Gritos contra el Olvido” para el próximo viernes 20 de noviembre de 2026.

El objetivo es recaudar fondos y acopio para la visita a la Ciudad de México de una delegación de 1,530 integrantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

PUBLICIDAD

La delegación llegará en el marco de la Gira por la Vida-Capítulo México, entre diciembre de 2026 y enero de 2027, para reunirse con familias buscadoras de personas desaparecidas.

La visita zapatista está programada de diciembre de 2026 a enero de 2027. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

El evento se realizará a partir de las 13:00 horas en las instalaciones del Deportivo del Sindicato Mexicano de Electricistas en Coapa, Ciudad de México.

Sekta Core!, Los de Abajo e integrantes de Panteón Rococó encabezan el cartel

Sekta Core!, Los de Abajo, Sonora Skandalera, integrantes de Panteón Rococó y Mexican Sound System son algunas de las bandas confirmadas en el cartel, de acuerdo con un boletín de información difundido por la Comisión de Comunicación de la Casa de los Pueblos Samir Flores.

PUBLICIDAD

El concierto forma parte de las actividades que las organizaciones llevan a cabo para financiar la llegada de la delegación zapatista a la capital.

La promoción 3x2 está disponible hasta el martes 17 de noviembre

Los boletos tienen un costo de 400 pesos. Quienes los adquieran antes del martes 17 de noviembre pueden acceder a la promoción 3x2 con el cupón EZLNBUSCADORAS: por la compra de dos entradas, la tercera es gratuita, de acuerdo con la organización.

El cartel reúne bandas de ska, cumbia y rock en un mismo escenario. Crédito: Jesús Áviles/ Infobae México

Los boletos están disponibles en plataforma de venta en línea BOLETIA. Bajo el nombre de evento ‘’GRITOS CONTRA EL OLVIDO’'.

El concierto también convoca a llevar medicamentos, cobijas y herramientas de búsqueda

Además de la entrada, las organizaciones piden a los asistentes llevar productos para acopio. Los artículos solicitados incluyen material de sanitización, medicamentos, cobertores y cobijas.

PUBLICIDAD

También piden alimentos no perecederos, materiales de limpieza, picos, palas, guantes y otras herramientas para búsquedas.

Los asistentes pueden llevar material de sanitización, medicamentos, cobertores y cobijas como acopio. (Jesus Avilés )

A esa lista se suman equipos de radiocomunicación y agua embotellada.

El acopio responde a las necesidades concretas que tendrá la delegación zapatista durante su estancia en la Ciudad de México, así como las familias buscadoras que se desplacen desde otros estados para participar en los encuentros.

La Casa de los Pueblos Samir Flores Soberanes, sede de la organización

La Casa de los Pueblos Samir Flores Soberanes es un espacio ubicado en la avenida México Coyoacán 343, en la alcaldía Benito Juárez, que la comunidad otomí residente en la Ciudad de México ocupó el 12 de octubre de 2020.

PUBLICIDAD

La comunidad otomí señala que la ocupación fue una medida ante años de indiferencia gubernamental a su demanda de vivienda digna.

El recinto fue renombrado en agosto de 2021 en memoria de Samir Flores Soberanes, defensor del territorio nahua. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En agosto de 2021, el recinto fue renombrado en memoria de Samir Flores Soberanes, defensor del territorio nahua asesinado en 2019, conocido por su oposición a megaproyectos con consecuencias ambientales y sociales en el estado de Morelos.

Desde entonces, la Casa funciona como espacio de encuentro para pueblos indígenas, organizaciones sociales y colectivos articulados en torno al Congreso Nacional Indígena y al EZLN.

La comunidad otomí la declaró a disposición del Congreso Nacional Indígena y del EZLN.

El EZLN llega a la CDMX en medio de una ola de actividades culturales y de recaudación

“Gritos contra el Olvido” se suma a una serie de conciertos, presentaciones de danza y teatro, funciones de cine, espectáculos para niños y tianguis que organizaciones civiles y la comunidad artística han puesto en marcha para financiar la Gira por la Vida-Capítulo México.

PUBLICIDAD

El objetivo de todas estas actividades es el mismo: cubrir los traslados, el hospedaje, la alimentación y la atención de las familias buscadoras que viajarán desde distintos estados del país.

La delegación del EZLN que visitará la CDMX estará integrada por 1,530 personas. Crédito:Cuartoscuro

La delegación zapatista se organizará en grupos para poder escuchar al mayor número posible de familias buscadoras durante su estancia en la capital.

Más de 1,100 integrantes de la comunidad artística firmaron una carta de respaldo a los colectivos buscadores y al EZLN, entre ellos actores, cineastas, escritores y músicos.