México

EZLN reúne a integrantes de Panteón Rococó, Sekta Core! y Los de Abajo en concierto con boletos al 3x2

Bandas de ska y rock se unen el 20 de noviembre para financiar el encuentro entre el EZLN y familias buscadoras de desaparecidos en la CDMX

Tres figuras ilustradas frente a una estrella roja entre dos manos que sostienen boletos amarillos sobre un fondo rojo arrugado
El concierto busca recaudar fondos y acopio para la Gira por la Vida-Capítulo México. (Jesus Avilés )
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Organizaciones e individualidades que se coordinan desde la Casa de los Pueblos Samir Flores Soberanes convocan al concierto “Gritos contra el Olvido” para el próximo viernes 20 de noviembre de 2026.

El objetivo es recaudar fondos y acopio para la visita a la Ciudad de México de una delegación de 1,530 integrantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

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La delegación llegará en el marco de la Gira por la Vida-Capítulo México, entre diciembre de 2026 y enero de 2027, para reunirse con familias buscadoras de personas desaparecidas.

La visita zapatista está programada de diciembre de 2026 a enero de 2027. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM
La visita zapatista está programada de diciembre de 2026 a enero de 2027. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

El evento se realizará a partir de las 13:00 horas en las instalaciones del Deportivo del Sindicato Mexicano de Electricistas en Coapa, Ciudad de México.

Sekta Core!, Los de Abajo e integrantes de Panteón Rococó encabezan el cartel

Sekta Core!, Los de Abajo, Sonora Skandalera, integrantes de Panteón Rococó y Mexican Sound System son algunas de las bandas confirmadas en el cartel, de acuerdo con un boletín de información difundido por la Comisión de Comunicación de la Casa de los Pueblos Samir Flores.

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El concierto forma parte de las actividades que las organizaciones llevan a cabo para financiar la llegada de la delegación zapatista a la capital.

La promoción 3x2 está disponible hasta el martes 17 de noviembre

Los boletos tienen un costo de 400 pesos. Quienes los adquieran antes del martes 17 de noviembre pueden acceder a la promoción 3x2 con el cupón EZLNBUSCADORAS: por la compra de dos entradas, la tercera es gratuita, de acuerdo con la organización.

El cartel reúne bandas de ska, cumbia y rock en un mismo escenario. Crédito: Jesús Áviles/ Infobae México
El cartel reúne bandas de ska, cumbia y rock en un mismo escenario. Crédito: Jesús Áviles/ Infobae México

Los boletos están disponibles en plataforma de venta en línea BOLETIA. Bajo el nombre de evento ‘’GRITOS CONTRA EL OLVIDO’'.

El concierto también convoca a llevar medicamentos, cobijas y herramientas de búsqueda

Además de la entrada, las organizaciones piden a los asistentes llevar productos para acopio. Los artículos solicitados incluyen material de sanitización, medicamentos, cobertores y cobijas.

También piden alimentos no perecederos, materiales de limpieza, picos, palas, guantes y otras herramientas para búsquedas.

Fotomontaje de personas con pasamontañas y pipa junto a una bandera con las letras EZLN sobre una vista de la fachada de Palacio Nacional
Los asistentes pueden llevar material de sanitización, medicamentos, cobertores y cobijas como acopio. (Jesus Avilés )

A esa lista se suman equipos de radiocomunicación y agua embotellada.

El acopio responde a las necesidades concretas que tendrá la delegación zapatista durante su estancia en la Ciudad de México, así como las familias buscadoras que se desplacen desde otros estados para participar en los encuentros.

La Casa de los Pueblos Samir Flores Soberanes, sede de la organización

La Casa de los Pueblos Samir Flores Soberanes es un espacio ubicado en la avenida México Coyoacán 343, en la alcaldía Benito Juárez, que la comunidad otomí residente en la Ciudad de México ocupó el 12 de octubre de 2020.

La comunidad otomí señala que la ocupación fue una medida ante años de indiferencia gubernamental a su demanda de vivienda digna.

Tres muñecas de tela con pasamontañas negros, blusas bordadas, faldas oscuras y sandalias sobre una mesa de madera frente a una pared neutra.
El recinto fue renombrado en agosto de 2021 en memoria de Samir Flores Soberanes, defensor del territorio nahua. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En agosto de 2021, el recinto fue renombrado en memoria de Samir Flores Soberanes, defensor del territorio nahua asesinado en 2019, conocido por su oposición a megaproyectos con consecuencias ambientales y sociales en el estado de Morelos.

Desde entonces, la Casa funciona como espacio de encuentro para pueblos indígenas, organizaciones sociales y colectivos articulados en torno al Congreso Nacional Indígena y al EZLN.

La comunidad otomí la declaró a disposición del Congreso Nacional Indígena y del EZLN.

El EZLN llega a la CDMX en medio de una ola de actividades culturales y de recaudación

“Gritos contra el Olvido” se suma a una serie de conciertos, presentaciones de danza y teatro, funciones de cine, espectáculos para niños y tianguis que organizaciones civiles y la comunidad artística han puesto en marcha para financiar la Gira por la Vida-Capítulo México.

El objetivo de todas estas actividades es el mismo: cubrir los traslados, el hospedaje, la alimentación y la atención de las familias buscadoras que viajarán desde distintos estados del país.

Anuncia EZLN encuentro con madres buscadoras y colectivos en diciembre
La delegación del EZLN que visitará la CDMX estará integrada por 1,530 personas. Crédito:Cuartoscuro

La delegación zapatista se organizará en grupos para poder escuchar al mayor número posible de familias buscadoras durante su estancia en la capital.

Más de 1,100 integrantes de la comunidad artística firmaron una carta de respaldo a los colectivos buscadores y al EZLN, entre ellos actores, cineastas, escritores y músicos.

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