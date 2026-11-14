Colombia

Empresarios preparan propuesta fiscal alternativa y plantean nuevas fuentes de recaudo

El Consejo Gremial planteará opciones para sustituir algunos impuestos del proyecto oficial y advierte que el ajuste no debe comprometer el crecimiento ni la viabilidad empresarial

El Banco de la República advierte sobre incremento de billetes falsos en Colombia - crédito Imagen Ilustrativa Infobae - Midjourney
Billetes de 50 mil pesos colombianos - Midjourney
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El Consejo Gremial Nacional anunció que prepara una propuesta fiscal alternativa para presentarla al Gobierno, luego de una reunión entre 24 de sus 33 gremios integrantes y el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez. La presidenta del Consejo, Natalia Gutiérrez, afirmó que existe coincidencia sobre la necesidad de enfrentar el deterioro de las finanzas públicas, pero insistió en que el ajuste no puede poner en riesgo la viabilidad de los sectores productivos ni el crecimiento económico.

Según información publicada por Blu Radio, durante el encuentro se revisaron los dos componentes centrales del proyecto: el capítulo tributario y los incentivos del régimen RUGE para grandes nuevas inversiones.

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Gutiérrez aseguró que el Ejecutivo, el sector privado y el Congreso coinciden en que la situación fiscal requiere una respuesta urgente. La dirigente sostuvo que el desequilibrio estructural de las finanzas públicas se ha agravado históricamente y atribuyó su momento más crítico a decisiones de la administración anterior.

También afirmó que todos los colombianos tendrán que hacer algún esfuerzo adicional en materia de recaudo para contribuir a la solución del problema fiscal.

El gasto del Gobierno Nacional Central llegó a 22,8% del PIB, mientras que los ingresos se ubicaron en 16,4% del PIB- crédito VisualesIA
Billetes de 100 mil pesos colombianos - crédito VisualesIA

Gremios advierten sobre riesgos para empresas y sectores productivos

Aunque el Consejo Gremial manifestó disposición para participar en el ajuste, también expuso preocupaciones sobre los efectos que algunas medidas podrían tener en diferentes actividades económicas.

Entre los factores señalados están el aumento de la carga laboral, la revaluación, el impacto del incremento del 23 % en el salario mínimo fijado el año pasado y los nuevos aranceles impuestos por Estados Unidos a los exportadores colombianos.

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Los gremios también plantearon dificultades técnicas para aplicar impuestos como el IVA a tenderos y a productos de la canasta familiar, debido a los altos niveles de informalidad existentes.

En el sector turismo, Gutiérrez advirtió que una eventual imposición del IVA podría afectar especialmente a las agencias de viajes que ya vendieron paquetes para el próximo año a precios cerrados y que, por esa razón, tendrían dificultades para trasladar el nuevo costo a sus clientes.

“Lo que no queremos es que el sacrificio comprometa la viabilidad financiera de los sectores y el crecimiento económico. Estamos tratando de buscar un equilibrio que nos devuelva la estabilidad macroeconómica, pero que no ponga en juego distintos sectores de la economía”, señaló la presidenta del Consejo Gremial.

IMAGEN DE ARCHIVO REFERENCIAL. Un empleado cuenta billetes de pesos colombianos en una tienda en Bogotá. Colombia. Diciembre 28, 2018. REUTERS/Luisa Gonzalez
IMAGEN DE ARCHIVO REFERENCIAL. Un empleado cuenta billetes de pesos colombianos en una tienda en Bogotá. Colombia. Diciembre 28, 2018. REUTERS/Luisa Gonzalez

Empresarios preparan fuentes alternativas de recaudo

El Ministerio de Hacienda manifestó apertura para revisar el contenido del proyecto siempre que las modificaciones estén acompañadas de fuentes sustitutivas de ingreso que permitan mantener la meta de recaudo.

Ante esa condición, los gremios trabajan en una propuesta alternativa con medidas que, según plantean, podrían reemplazar algunas de las cargas inicialmente previstas.

Entre las opciones mencionadas está gravar a plataformas internacionales ubicadas fuera del país que operan sin tributar en Colombia. También se propone retirar exenciones a sectores que los empresarios consideran ya maduros, como el de paneles solares.

Otra alternativa consiste en armonizar el IVA y aplicarlo a toda la cadena productiva, en lugar de concentrar el impuesto únicamente en el producto final.

La intención del Consejo Gremial es presentar un paquete que permita aportar recursos adicionales sin generar efectos que, a su juicio, puedan deteriorar la actividad productiva o frenar nuevas inversiones.

La discusión se produce mientras el Gobierno busca avanzar con su propuesta fiscal y construir apoyos entre distintos sectores políticos y económicos.

Gutiérrez insistió en que los empresarios reconocen la necesidad de contribuir a la solución del déficit, pero plantean que el esfuerzo debe distribuirse de manera que preserve la estabilidad de las empresas.

El diálogo con Hacienda continuará alrededor de las alternativas de recaudo y de los ajustes que puedan introducirse al proyecto. Por ahora, el Consejo Gremial trabaja en consolidar una propuesta propia que combine mayores ingresos para el Estado con medidas que, según sus integrantes, reduzcan el impacto sobre el crecimiento, el empleo y la competitividad.

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