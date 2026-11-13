Panamá

Alcaldía de Panamá afirma que de 2024 a la fecha redujo su planilla en 2,299 funcionarios

Municipalidad sostiene que mantiene ahorros por USD 13 millones

Entidad afirma que los ahorros se basan en la modernización de trámites, en la digitalización de procesos y en las mejoras en la atención, aunque persisten las quejas de los contribuyentes. (MP)
Entidad afirma que los ahorros se basan en la modernización de trámites, en la digitalización de procesos y en las mejoras en la atención, aunque persisten las quejas de los contribuyentes. (MP)
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De una planilla de 5,672 funcionarios registrados en febrero de 2024, la Alcaldía del distrito capital afirma que la ha reducido a 3,373 trabajadores, logrando ahorros por más USD 13.6 millones.

Aunado a esto, sostiene que eliminó privilegios que representaban gastos excesivos para la institución, como el alquiler de vehículos para directivos y el pago de telefonía móvil.

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En el renglón de viáticos también indica que se refleja un importante ahorro, y que en lo que va de la administración se han gastado cerca de USD 13 mil, cifra que estaba por el orden del millón de dólares.

La entidad justifica los ahorros gracias a la modernización de trámites, la digitalización de procesos y en las mejoras a la atención a la población, aunque persisten las quejas de los contribuyentes.

En un informe, las autoridades municipales indicaron que hasta octubre de este año han ejecutado 201 suspensiones de obras y efectuado 1,945 inspecciones de campo.

Inspecciones permiten detectar irregularidades y ordenar intervenciones técnicas cuando el proyecto no cumple con la normativa vigente. (MP)
Inspecciones permiten detectar irregularidades y ordenar intervenciones técnicas cuando el proyecto no cumple con la normativa vigente. (MP)

El dato surge del balance que entregó el Departamento de Inspecciones y Agrimensura de la Dirección de Obras y Construcciones, que durante el periodo descrito registró 1.945 inspecciones de campo en distintos sectores del distrito capital.

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El organismo municipal detalló que, del total de intervenciones realizadas en ese lapso, 215 correspondieron específicamente a órdenes de suspensión de obras.

La diferencia entre lo emitido y lo ejecutado responde a los tiempos administrativos que exige la notificación formal a los propietarios o responsables de cada obra.

El reporte de la Dirección de Obras y Construcciones precisó que, además de los 215 proveídos de suspensión, el departamento emitió 708 boletas durante el período analizado.

Estas boletas forman parte del mecanismo ordinario de fiscalización que aplica la comuna capitalina sobre las construcciones en marcha.

Además de los 215 proveídos de suspensión, el departamento emitió 708 boletas durante el período analizado. (MP)
Además de los 215 proveídos de suspensión, el departamento emitió 708 boletas durante el período analizado. (MP)

La información señala que el conteo incluye desde octubre hasta la fecha del informe, por lo que las cifras finales del mes podrían variar una vez cerrado el ciclo completo.

Entre los pedidos de inspección que recibe el departamento, la verificación de permisos de construcción ocupa el primer lugar en frecuencia.

Se explicó que a través de esta revisión, los inspectores municipales comprueban que cada obra cuente con las autorizaciones correspondientes antes de continuar con los trabajos, lo que permite detectar irregularidades y ordenar intervenciones técnicas cuando el proyecto no cumple con la normativa vigente.

La Alcaldía sostuvo que este tipo de supervisión resulta clave para promover el cumplimiento de los requisitos municipales. El control busca anticipar situaciones de riesgo antes de que una construcción avance sin respaldo legal.

Otra de las tareas habituales del departamento consiste en realizar inspecciones oculares para emitir conceptos técnicos a pedido de los jueces de paz. La mayoría de estas solicitudes se origina en denuncias por filtraciones entre viviendas vecinas y en presuntas construcciones levantadas sobre servidumbres de paso o de servicios.

Edificios de gran altura alineados junto a una avenida con tráfico vehicular a orillas del mar bajo un cielo azul.
Los rascacielos del centro urbano bordean la avenida costera y la bahía de la Ciudad de Panamá. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas evaluaciones técnicas no resuelven el conflicto por sí mismas. Su función es aportar elementos objetivos que luego utilizan los jueces de paz para fundamentar sus decisiones en disputas entre residentes.

El procedimiento conecta dos esferas distintas de la gestión municipal: la técnica, a cargo de los inspectores, y la judicial, en manos de los jueces de paz. Ambas intervienen cuando un desacuerdo entre vecinos requiere una verificación en el terreno antes de avanzar hacia una resolución formal.

En paralelo a las inspecciones de obras, el departamento registró 136 actuaciones de agrimensura en distintos puntos del distrito capitalino durante el mismo período.

Este trabajo técnico se concentra en la medición y la delimitación de terrenos, una función que resulta determinante para resolver disputas de límites entre propiedades.

El municipio agregó que esta labor también apunta a dar seguimiento a situaciones que afectan la convivencia y la seguridad de los residentes. La combinación de boletas, suspensiones, conceptos técnicos y actuaciones de agrimensura conforma el conjunto de herramientas que atiende los reclamos ciudadanos vinculados a la construcción y el uso del suelo en el distrito capitalino.

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