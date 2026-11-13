Régimen nicaragüense acumula USD 4,550 millones en el Banco Central y el sistema financiero

Los depósitos del régimen de Nicaragua en el Banco Central sumaron más de 144,600 millones de córdobas hasta septiembre.

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El régimen de Nicaragua aumentó sus depósitos en el Banco Central de Nicaragua (BCN) durante el último año, según datos divulgados por Diario La Prensa. Hasta septiembre, las cuentas del régimen en la entidad sumaban 144,634 millones de córdobas (USD 3,905.1 millones).

El monto representó un aumento respecto de los 100,165 millones de córdobas (USD 2,704.5 millones) registrados en septiembre de 2025. La diferencia supera los 44,000 millones de córdobas (más de USD 1,188 millones) y, de acuerdo con la publicación, se relaciona principalmente con una mayor recaudación tributaria.

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El saldo más alto se registró en agosto, cuando los depósitos del régimen en el BCN llegaron a 149,380 millones de córdobas (USD 4,033.3 millones). En septiembre, la cifra bajó tras un retiro superior a 4,746 millones de córdobas (más de USD 128.1 millones), sin una explicación detallada en la información disponible.

La acumulación de recursos en el Banco Central se inició en noviembre de 2020, después de la crisis sociopolítica que atravesó Nicaragua en 2018. En aquel momento, los depósitos estatales en la entidad ascendían a 14,328 millones de córdobas (USD 386.9 millones).

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Los ingresos fiscales reforzaron las cuentas estatales en el BCN

El informe de ejecución presupuestaria del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, actualizado hasta junio, indicó que el régimen había trasladado 43,969.1 millones de córdobas (USD 1,187.2 millones) provenientes de impuestos al Banco Central.

Según el documento oficial, los recursos buscan contribuir a la estabilidad macroeconómica, fortalecer las reservas internacionales y mantener liquidez para responder a riesgos fiscales, choques externos, efectos del cambio climático y desastres naturales.

Las cuentas estatales en la entidad monetaria alcanzaron su saldo máximo en agosto antes de registrar un retiro superior a 4,746 millones de córdobas en septiembre. (Foto: Banco Central de Nicaragua)

El informe atribuyó el resultado a la evolución de la recaudación, al manejo del gasto público y a un mayor gasto de inversión. Esos factores permitieron un superávit fiscal superior al previsto para el primer semestre de 2026.

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La transferencia realizada hasta junio se acercó al total registrado en 2025. Durante ese año, el régimen trasladó 44,572 millones de córdobas (USD 1,203.4 millones) al BCN.

Diario La Prensa señaló que los depósitos también aumentaron en el Sistema Financiero Nacional. Hasta agosto, las cuentas oficiales en los bancos sumaban 23,892 millones de córdobas (USD 645.1 millones).

Ese registro superó los 22,141 millones de córdobas (USD 597.8 millones) contabilizados en diciembre de 2025. La cifra quedó cerca de los 24,359.1 millones de córdobas (USD 657.7 millones) informados para el mismo período del año anterior.

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El proyecto presupuestario proyecta mayores ingresos que gastos

El proyecto de Presupuesto General de la República para 2027 contempla gastos por 168,238 millones de córdobas (USD 4,542.4 millones). El monto implica un aumento de 0.9% frente al presupuesto aprobado inicialmente para 2026.

La variación prevista equivale a 1,459.1 millones de córdobas (USD 39.4 millones). El crecimiento del gasto proyectado contrasta con la estimación oficial para los ingresos fiscales.

El proyecto de Presupuesto General de la República para 2027 proyecta un superávit fiscal superior a 26,890 millones de córdobas. (EFE/Jorge Torres/Archivo)

El Presupuesto General de Ingresos para 2027 asciende a 195,136.7 millones de córdobas (USD 5,268.7 millones). La proyección supone un incremento de 13.6% respecto de lo aprobado al inicio del ejercicio de 2026.

La diferencia entre ingresos y gastos daría lugar a un superávit de 26,898.7 millones de córdobas (USD 726.3 millones). Según la información citada por el medio, los excedentes fiscales suelen ser trasladados a las cuentas del Banco Central.

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Un economista consultado por Diario La Prensa, que solicitó no ser identificado por temor a represalias, consideró que la acumulación de reservas puede estar vinculada con la necesidad de contar con recursos ante eventuales cambios en el financiamiento externo.

“Hay un evidente afán del Gobierno de seguir acumulando reservas”, afirmó el especialista. También sostuvo que el acceso limitado a créditos de organismos multilaterales influye en la decisión de mantener mayores recursos líquidos.

El analista señaló que la contención del gasto podría tener efectos sobre la inversión pública y otras partidas estatales. Esa apreciación se apoya en la diferencia entre el crecimiento previsto para los ingresos y el incremento reducido del gasto en el proyecto presupuestario.

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