Costa Rica inaugura moderno centro médico de más de USD 23 millones que beneficiará a más de 23,000 personas

La construcción del centro médico representó una inversión adjudicada de más de ₡10.364 millones y cuenta con 6.332 metros cuadrados. Crédito: CCSS

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La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) inauguró este jueves 12 de noviembre la nueva sede del Área de Salud de Acosta, en la provincia de San José, una moderna infraestructura que permitirá mejorar el acceso a los servicios médicos de miles de habitantes de este cantón, especialmente de las comunidades rurales que anteriormente debían realizar largos desplazamientos para recibir atención.

El nuevo establecimiento, ubicado en el distrito de Turrujal, cuenta con 6,332 metros cuadrados de construcción y representó una inversión adjudicada de ₡10,364,786,473 (USD 23 millones) financiada mediante el Fideicomiso Inmobiliario CCSS/BCR. La infraestructura permitirá concentrar en un mismo lugar las consultas médicas, los exámenes de laboratorio, la farmacia y el servicio de urgencias.

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De acuerdo con las proyecciones institucionales, la nueva sede tendrá a su cargo una población de 23,629 personas adscritas para 2030, quienes podrán acceder a instalaciones más amplias, modernas y equipadas para responder a sus necesidades de salud.

Uno de los principales cambios será la incorporación de la especialidad de medicina familiar y comunitaria, que permitirá atender dentro del propio cantón determinadas necesidades médicas de pacientes que anteriormente debían trasladarse hasta Desamparados para recibir consultas relacionadas con medicina interna, ginecología y pediatría.

Esta modalidad busca fortalecer la capacidad de resolución del primer nivel de atención y disminuir los desplazamientos de los asegurados hacia otros centros médicos.

La CCSS inauguró un moderno establecimiento médico que beneficiará a una población proyectada de 23.629 personas para 2030. Crédito: CCSS

Urgencias atenderá hasta las 10 de la noche

La CCSS confirmó que el nuevo servicio de urgencias comenzará a funcionar el sábado 14 de noviembre, inicialmente en horario de 7:00 a. m. a 7:00 p. m.

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Sin embargo, a partir del lunes 16 de noviembre, ampliará su funcionamiento de lunes a domingo, desde las 6:00 a. m. hasta las 10:00 p. m., lo que permitirá brindar atención durante más horas a los habitantes de Acosta.

Ese mismo lunes iniciarán operaciones los demás servicios, incluidos los tres equipos básicos de atención integral en salud (ebáis), laboratorio clínico y farmacia.

Además de medicina familiar y comunitaria, el establecimiento contará con odontología, enfermería, nutrición, psicología, trabajo social, cuidados paliativos y camas de observación.

La concentración de estos servicios representa una mejora importante para quienes anteriormente debían visitar diferentes instalaciones, regresar en otras fechas para realizarse exámenes o desplazarse fuera del cantón.

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Pacientes podrán realizar consultas y exámenes en un mismo edificio

La presidenta ejecutiva de la CCSS, Mónica Taylor Hernández, destacó que la nueva infraestructura forma parte de una estrategia institucional para modernizar los establecimientos de salud y ofrecer servicios con mayor capacidad de respuesta.

“En la CCSS vamos en una dirección clara: optimizar los servicios de salud para que funcionen mejor para las personas. Eso significa infraestructura moderna, procesos más ágiles y un primer nivel de atención con mayor capacidad resolutiva. Lo que hoy inauguramos en Acosta es parte de esa transformación”, afirmó Taylor.

Por su parte, Zianne López Revilla, directora del Área de Salud de Acosta, explicó que uno de los principales beneficios será la reducción del tiempo y los gastos que deben asumir las familias para recibir atención médica.

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“Hasta ahora, mucha gente tenía que ir a un lugar para la consulta, a otro para los exámenes y volver otro día por los resultados. Ahora todo eso queda en el mismo edificio. Para una persona que baja de una comunidad alejada, eso significa menos viajes, menos gastos y menos tiempo fuera de la casa o del trabajo”, señaló López.

Esta característica adquiere especial importancia en un cantón con comunidades dispersas y zonas rurales, donde los desplazamientos pueden representar una dificultad adicional para adultos mayores, personas con enfermedades crónicas y familias con recursos económicos limitados.

Los asegurados tendrán acceso a laboratorio clínico, farmacia, odontología, medicina familiar, nutrición, psicología y cuidados paliativos. Crédito: CCSS

Una obra esperada durante años por los habitantes

La construcción del nuevo centro médico también representa la culminación de un proceso impulsado durante años por organizaciones comunales y representantes de la Junta de Salud.

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Margoth Fallas Durán, integrante de la Junta de Salud del Área de Salud de Acosta, destacó el esfuerzo realizado por diferentes generaciones de dirigentes comunales para concretar el proyecto.

Fallas reconoció el trabajo de las autoridades locales y agradeció particularmente a la directora del área de salud, Zianne López Revilla, a William Durán y a la Junta Administrativa del Colegio Técnico Profesional de Acosta, institución que facilitó el terreno donde se construyó el edificio.

La obra también contó con la participación de la Municipalidad de Acosta, el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), Acueductos y Alcantarillados (AyA), el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) y Coopesantos, mediante gestiones relacionadas con permisos, servicios públicos y conexiones de agua, electricidad y telecomunicaciones.

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Para los habitantes, el proyecto representa una oportunidad de recibir atención médica en condiciones más adecuadas y sin necesidad de salir constantemente de sus comunidades.

Uno de los usuarios, Sergio Bernal Zeledón Chinchilla, destacó el aporte de los líderes comunales que participaron en el proceso y expresó su satisfacción por la nueva infraestructura.

De igual manera, Ana Marselle Castro Valverde, usuaria del sistema de salud, manifestó su agradecimiento a la comunidad y a la Junta de Salud por impulsar una obra que considera fundamental para mejorar la atención de los asegurados.

Con la apertura de esta sede, la CCSS busca fortalecer los servicios de salud en Acosta, reducir las barreras de acceso para las poblaciones rurales y concentrar diferentes prestaciones médicas en un establecimiento que comenzará a recibir usuarios durante los próximos días.

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