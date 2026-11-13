La borrasca Bruna se debilita y Charles se aleja, pero no cesan las lluvias: la Aemet prevé un fin de semana de inestabilidad en estas zonas de España

Un ciclista que circula por el centro de Madrid se protege de la lluvia a primera hora de este martes. (Mariscal/EFE)

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Los efectos de las borrascas Bruna y Charles, que en los últimos días han mantenido bajo aviso a prácticamente casi todo el país, serán este viernes mucho menores. Con el debilitamiento de la primera y el alejamiento de la segunda, esta jornada será ya menos adversa.

Sin embargo, tal y como ha señalado la Agencia Estatal de Meteorología, esto no significa que regrese el buen tiempo, pues continuará predominando la inestabilidad. Especialmente se dará en forma de precipitaciones persistentes y/o fuertes en Galicia y localmente en los litorales del Cantábrico, lo que también podría afectar al oeste del Sistema Central y de la Cordillera Cantábrica.

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También es probable que se produzcan chubascos en el nordeste de Cataluña y en los Pirineos. La Aemet ha destacado que nevará por encima de los 2.000-2.400 metros y que la previsión es que los cielos sean nubosos o cubiertos con precipitaciones en la mayor parte de la Península, a excepción de en el Mediterráneo y en el interior nordeste, donde predominarán los cielos poco nubosos. Con respecto a los archipiélagos, en Baleares encontraremos pocas nubes o cielos despejados y en Canarias, intervalos nubosos con probables precipitaciones ocasionales.

Primeros efectos de la borrasca Charles en España.

Avisos por lluvias, mala mar y viento

También irán ya a menos este viernes los avisos meteorológicos. Mientras que en días previos gran parte del territorio tenía alertas activas, algunas de las cuales por riesgo extraordinario (nivel rojo), esta jornada ya son mucho menos significativos en cuanto a número y en cuanto a gravedad, encontrándose solo en nivel amarillo (riesgo leve).

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Los avisos se localizan especialmente en el litoral nordeste de la Península, el archipiélago balear y el noroeste. Por viento se encuentran en alerta este viernes las islas de Ibiza, Formentera y Mallorca, que también lo están por fenómenos costeros, al igual que Menorca, Barcelona, Girona y Tarragona. De hecho, tal y como ha señalado la Aemet, se pueden dar rachas muy fuertes de viento del oeste en Baleares, pudiendo afectar también a puntos de montaña del este peninsular y la zona del bajo Ebro.

Por lluvias los avisos se desplazan al noroeste, pues en nivel amarillo se encuentran esta jornada tres provincias de Galicia (A Coruña, Ourense y Pontevedra) y una de Castilla y León (Zamora).

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Fuertes olas rompen en la costa en Calvia, Baleares, este jueves. (Cati Cladera/EFE)

Con respecto a las temperaturas, el organismo público pronostica descensos en las máximas en el área del Cantábrico, en el Ebro y en el nordeste de Cataluña, mientras que en el resto del país no se producirán grandes cambios. Las mínimas también bajarán en el tercio este peninsular, en el Cantábrico oriental y en las islas Baleares, de nuevo, con pocos cambios en el resto. Otra jornada más, en los Pirineos es posible que se produzcan heladas débiles en zonas altas.

Mínimas por encima de lo normal este fin de semana

Durante el fin de semana, aunque el alejamiento de la borrasca Charles y el debilitamiento de la borrasca Bruna reducirán considerablemente la inestabilidad en el país, continuarán las precipitaciones en la zona del noroeste peninsular.

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Según la Aemet, las temperaturas máximas van a ser normales para la época del año. Mientras tanto, las mínimas se situarán en valores elevados para estas fechas, con ausencia de heladas. La próxima semana comenzará con una situación similar.