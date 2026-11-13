Cuba

Tres gobernadores cubanos dejan sus cargos en una semana y el régimen ofrece razones distintas para cada relevo

Salud, motivos familiares y errores en funciones: las justificaciones oficiales difieren entre sí. Los cambios ocurren mientras La Habana evalúa sus 176 reformas económicas en medio de una profunda crisis

Hombre con uniforme militar que apunta con un bolígrafo hacia un mapa de Cuba con tres chinchetas rojas junto a una bandera cubana.
Miguel Díaz-Canel señala las provincias donde han relevado a los gobernadores: Camagüey, Las Tunas y Guantánamo. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El primer ministro de Cuba, Manuel Marrero, anunció este jueves el cese de Alis Azahares Torreblanca como gobernadora de Guantánamo por motivos de salud, según informaron medios estatales de la isla.

La salida de Azahares Torreblanca constituye el tercer relevo de un gobernador provincial comunicado esta semana por el régimen cubano. La decisión ocurre mientras la dictadura evalúa la aplicación de las 176 reformas económicas y sociales aprobadas en junio, en medio de una crisis económica.

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El diario oficial Granma indicó que el dictador cubano, Miguel Díaz-Canel, aprobó la salida de la funcionaria, que había ocupado el cargo durante más de 3 años. Marrero destacó su “consagración al trabajo” y su compromiso al frente de la administración provincial, con una mención especial a su papel tras el impacto de eventos meteorológicos en ese territorio del este de Cuba.

El régimen cubano ha relevado a varios gobernadores en los últimos días. Foto de archivo
El régimen cubano ha relevado a varios gobernadores en los últimos días. Foto de archivo

Martínez Turro asumirá de forma provisional en Guantánamo

El actual vicegobernador, Carlos Raúl Martínez Turro, reemplazará de manera temporal a Azahares Torreblanca. La designación se mantendrá vigente hasta que sea elegido un nuevo gobernador, según la legislación cubana.

La provincia de Guantánamo, situada en el extremo oriental de Cuba, fue escenario este jueves de una reunión del Consejo del Poder Popular encabezada por Marrero. Ese encuentro formó parte de una ronda de evaluaciones sobre la puesta en marcha de las medidas anunciadas por el régimen en junio.

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Según la información divulgada por la prensa oficial, Guantánamo se convirtió en la quinta provincia en la que el régimen examinó la marcha de las reformas. El programa contempla cambios dirigidos a una mayor descentralización y liberalización de sectores de la economía, aunque las autoridades no difundieron en este anuncio detalles sobre avances concretos ni resultados de la implementación en el territorio.

Las 176 reformas económicas y sociales fueron aprobadas en medio de un escenario marcado por la escasez de productos básicos, la inflación, los problemas de abastecimiento energético y el deterioro del poder adquisitivo de los cubanos. El régimen ha presentado esas medidas como parte de su respuesta a las dificultades que atraviesa la isla.

FOTO DE ARCHIVO: El dictador de Cuba, Miguel Díaz-Canel, habla durante una reunión con miembros del convoy Nuestra América, que llegó a la isla con ayuda humanitaria, en el Palacio de Convenciones de La Habana, Cuba, el 20 de marzo de 2026. Adalberto Roque/Pool vía REUTERS
FOTO DE ARCHIVO: El dictador de Cuba, Miguel Díaz-Canel, habla durante una reunión con miembros del convoy Nuestra América, que llegó a la isla con ayuda humanitaria, en el Palacio de Convenciones de La Habana, Cuba, el 20 de marzo de 2026. Adalberto Roque/Pool vía REUTERS

Dos provincias más con cambios de gobernadores en la misma semana

El relevo en Guantánamo sucedió poco después de otros dos anuncios similares en provincias del este de la isla. El miércoles se conoció la salida de Yelenys Tornet Menéndez, gobernadora de Las Tunas, quien pidió dejar el puesto debido a “limitaciones familiares y personales” que, según la explicación oficial, le impedían continuar con sus funciones.

Marrero reconoció entonces la “actitud y consagración” de Tornet Menéndez desde que asumió la responsabilidad como gobernadora. La información estatal no precisó quién ocupará de forma provisional la conducción de Las Tunas ni cuándo se convocará el proceso para designar a su sucesor.

El primer cambio de la semana se produjo el martes en Camagüey, donde el gobernador Jorge Enrique Sutil Sarabia presentó su renuncia. En ese caso, el comunicado oficial atribuyó la decisión a “errores cometidos en el desempeño de sus funciones”, los cuales fueron considerados incompatibles con la responsabilidad del cargo.

Los medios estatales señalaron que Sutil Sarabia solicitó su dimisión después de reconocer esos errores. No se detalló cuáles fueron las conductas o decisiones que motivaron su salida ni si el caso derivará en alguna investigación administrativa o judicial.

Tres gobernadores provinciales dejaron sus puestos en el transcurso de una semana, aunque las razones oficiales fueron distintas en cada caso. Mientras la salida de la gobernadora de Guantánamo se vinculó con problemas de salud, la de Las Tunas fue atribuida a motivos personales y familiares, y la de Camagüey a errores en el ejercicio de sus funciones.

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