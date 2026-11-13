La subteniente María Camila Pantoja, secuestrada por el ELN en Arauca, le pidió a Abelardo de la Espriella no tratar de rescatarla: “Si no, no los vuelvo a ver”

La militar le pidió al presidente Abelardo de la Espriella no realizar un operativo de rescate (Frente de Guerra Nororiental-ELN)

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Después de que el ELN entregó al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) pruebas de supervivencia de la subteniente María Camila Pantoja Hernández, secuestrada el 4 de noviembre de 2026 en Saravena, Arauca, se conoció el video que acompaña una carta que recibió su familia mientras las autoridades mantienen las operaciones destinadas a lograr su liberación.

El material fue recibido por delegados del Comité Internacional de la Cruz Roja el jueves 12 de noviembre y la grabación se compartió en redes sociales el viernes 13 de noviembre de 2026, con una petición especial para el presidente Abelardo de la Espriella para que no adelante ninguna operación militar en pro de su liberación, y que se pueda llegar a una salida humanitaria.

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“Mi nombre es María Camila Pantoja Hernández (...) soy subteniente del Ejército Nacional. A mi familia le quiero decir que me encuentro bien y que los amo con todo mi ser”, declara en principio la militar antes de comenzar a llorar.

La subteniente aseguró que “si en algún momento de mi vida volviera a nacer, sería feliz de volver a estar con ustedes como padres y hermanos”, y en medio de las lágrimas y los sollozos precisó: “De pronto me sobraron o me faltaron las palabras para decirles todo el amor que siento por ustedes, pero les agradezco por cada cosa que me enseñaron, por cada momento a su lado, por tanto amor que nos brindaron, por cada momento vivido”.

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La petición de la subteniente María Camila Pantoja Hernández al presidente Abelardo de la Espriella

En un fragmento del video, la subteniente Pantoja se dirigió al jefe de Estado y el ministro de Defensa Jorge Mora.

“Señor presidente y señor ministro, por mi familia, por favor, no hagan un rescate militar, sino todo por ayuda humanitaria. Se los pido. Se los pido por ellos, se los pido por toda la familia de todos los colombianos y también por la mía”, imploró en medio del llanto la joven.

La militar se dirigió en un momento de la grabación a su papá, el coronel Bernardo Pantoja, y le hizo la advertencia respecto a la solicitud al mandatario.

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“Por favor. Papá, sé que es difícil, pero tienes que cuidarlas a todas. Y aparte de eso, tienes que ayudar que todo sea por ayuda humanitaria, si no, no los vuelvo a ver. Es por el bien de todos, por favor”, añadió la joven.

“Me quedo corta en palabras, pero recuerden que yo los amo con todo mi ser. Tienen un recuerdo mío vivo siempre. Llevo tu sangre en mi cuerpo, como siempre me has dicho. Y como la canción que siempre hemos tenido. No dejen de hacer sus cosas y lo que más les gusta. Sigue con tu arte. Yo desde aquí te apoyaré. Los amo por siempre”, finaliza la declaración en la grabación de la subteniente Pantoja.

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La entrega ocurrió ocho días después de la retención de la integrante del Ejército Nacional, una acción cuya autoría fue reconocida por el Frente de Guerra Oriental de la guerrilla.

El organismo humanitario quedó a cargo de trasladar la documentación y la grabación a los familiares de la militar, que ahora esperan el pronunciamiento por parte del jefe de Estado.