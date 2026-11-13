Guatemala

Aeronáutica Civil fija límites de altura para nuevas obras de construcción cercanas al aeropuerto La Aurora en Guatemala

La resolución RES-DS-606-2026, vigente desde el 10 de noviembre, impone cotas según las rutas de vuelo en la zona 11 para reducir obstáculos durante despegues y aterrizajes de aeronaves en la ciudad de Guatemala

Las obras dentro del polígono delimitado en la zona 11 cuentan con un límite de 1.605 metros sobre el nivel medio del mar.
La Dirección General de Aeronáutica Civil fijó nuevas restricciones de altura para futuras construcciones al oeste del Aeropuerto Internacional La Aurora. (Diario Oficial)
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La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) de Guatemala estableció nuevas restricciones para la altura de futuras edificaciones en el oeste del Aeropuerto Internacional La Aurora, en la zona 11 de la Ciudad de Guatemala.

La medida, vigente desde el 10 de noviembre, busca proteger las operaciones de despegue y aterrizaje mediante límites técnicos para los proyectos ubicados en la trayectoria de los vuelos.

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La disposición quedó formalizada en la Resolución RES-DS-606-2026, que define las cotas máximas de construcción en un sector próximo a la terminal aérea.

La DGAC indicó que el objetivo es reducir riesgos asociados a obstáculos en las superficies de aproximación y salida de aeronaves, además de dar previsibilidad a desarrolladores, propietarios y autoridades encargadas de autorizar obras.

La regulación se apoya en el Informe Técnico MT-009-2026, preparado por una mesa de trabajo de la autoridad aeronáutica. El equipo reunió especialistas en navegación aérea, seguridad operacional e infraestructura aeroportuaria, quienes analizaron las condiciones de la zona durante más de 14 meses.

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La Dirección General de Aeronáutica Civil fijó nuevas restricciones de altura para futuras construcciones al oeste del Aeropuerto Internacional La Aurora.
Los proyectos situados a menos de cuatro kilómetros fuera del polígono enfrentan una cota máxima general de 1.551 metros sobre el nivel del mar. (Diario Oficial)

La zona delimitada abarca más de 3,2 millones de metros cuadrados

La resolución establece un área de 3.273.623,16 metros cuadrados en la zona 11, donde las nuevas construcciones no podrán superar los 1.605 metros sobre el nivel medio del mar.

El perímetro corresponde a un sector ubicado al oeste del Aeropuerto Internacional La Aurora y responde a parámetros vinculados con las rutas de las aeronaves.

El límite no equivale a una altura uniforme medida desde el suelo. La cota toma como referencia la elevación sobre el nivel medio del mar, por lo que cada proyecto deberá considerar las características del terreno donde pretende construirse. De ese modo, una edificación situada en un punto con mayor altitud natural tendrá un margen menor para elevarse.

Diagramas de trayectorias de vuelo sobre zonas delimitadas y corte de un avión frente a una hilera de edificios con líneas de límite de altura.
Un gráfico técnico ilustra las zonas de aproximación aérea y las restricciones de altura para edificaciones cercanas a la pista de aterrizaje del Aeropuerto Internacional La Aurora ubicado dentro de la Ciudad de Guatemala. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La DGAC señaló que la delimitación establece un criterio específico para esa área y no habilita automáticamente construcciones de gran altura en otros puntos de la capital guatemalteca. La resolución busca evitar interpretaciones que permitan extender las cotas aprobadas a sectores con condiciones aeroportuarias diferentes.

Fuera del polígono rige un límite de 1.551 metros cerca del aeropuerto

Para los proyectos situados fuera del área delimitada, en el lado oeste de la terminal aérea, continuará vigente el límite general de 1.551 metros sobre el nivel medio del mar cuando se encuentren a menos de cuatro kilómetros del aeropuerto.

En los terrenos ubicados entre cuatro y seis kilómetros de distancia, la altura admisible podrá aumentar cinco metros por cada 100 metros adicionales de separación respecto de La Aurora. Ese mecanismo fija una progresión técnica que toma en cuenta el alejamiento de las rutas de vuelo.

La norma alcanza a las obras futuras y no ordena la demolición ni la modificación de edificios ya existentes. Según la autoridad aeronáutica, el propósito consiste en regular nuevas construcciones y establecer referencias claras para el control de riesgos en el entorno del aeropuerto.

La Dirección General de Aeronáutica Civil fijó nuevas restricciones de altura para futuras construcciones al oeste del Aeropuerto Internacional La Aurora.
Las obras dentro del polígono delimitado en la zona 11 cuentan con un límite de 1.605 metros sobre el nivel medio del mar. (Aeronáutica Civil)

La DGAC también solicitó a su Unidad de Asesoría Jurídica que revise antecedentes de autorizaciones otorgadas sin respaldo técnico, entre ellas la Resolución RES-DS-084-2020. El análisis deberá determinar si corresponde adoptar medidas legales sobre esos procedimientos.

La DGAC habilitó un mapa para verificar dónde pueden volar los drones

La autoridad aeronáutica puso a disposición una plataforma con un mapa interactivo para que los pilotos de drones consulten las áreas autorizadas y restringidas para las operaciones aéreas no tripuladas en Guatemala.

La Dirección General de Aeronáutica Civil fijó nuevas restricciones de altura para futuras construcciones al oeste del Aeropuerto Internacional La Aurora.
Los pilotos de aeronaves no tripuladas disponen de un formulario digital para tramitar permisos especiales en áreas restringidas. (Aeronáutica Civil)

La herramienta fue habilitada por el Departamento de Vigilancia de la Seguridad Operacional y permite revisar la ubicación de aeropuertos, aeródromos y helipuertos, además de las condiciones aplicables a cada zona. Los usuarios pueden ingresar a www.dgac.gob.gt, seleccionar el apartado “Drones” y luego la opción “Verificar dónde puedo volar”.

El mismo espacio digital incluye el formato para tramitar un Permiso Especial de Operaciones con Drones cuando el usuario necesite superar la altura permitida o pretenda operar en un área restringida.

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