La red de radares meteorológicos de Cuba permanece sin datos públicos por la escasez de combustible

El equipo de Granma figuraba como el único disponible en el portal del INSMET, pero Yosmelvi Páez afirmó que los ciudadanos no podían acceder a la información sobre las lluvias (Imagen cortesía)

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La red de radares meteorológicos de Cuba lleva meses fuera de servicio o sin datos públicos, según denunció el meteorólogo Yosmelvi Páez, quien señaló que los ciudadanos deben consultar imágenes de equipos situados fuera del país para conocer la ubicación e intensidad de las precipitaciones.

La denuncia fue difundida el jueves 12 de noviembre por CiberCuba, portal cubano de noticias, a partir de una publicación de Páez en Facebook. El especialista atribuyó la situación a la escasez de combustible y sostuvo que los ocho radares de la red nacional no están disponibles para el seguimiento cotidiano de lluvias, tormentas y otros eventos meteorológicos.

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Páez afirmó que las reservas de combustible se destinan a circunstancias excepcionales, como la cercanía de un huracán. Bajo ese criterio, explicó, los sistemas pueden activarse ante una amenaza ciclónica, aunque permanecen apagados durante períodos ordinarios de vigilancia meteorológica.

“El tema todos lo sabemos: la situación con el combustible”, escribió el meteorólogo. En su publicación, planteó interrogantes sobre la capacidad de observación de precipitaciones y otros fenómenos cuando no existe un ciclón de gran magnitud cerca del territorio nacional.

La publicación fue eliminada de redes sociales del especialista. (Foto cortesía Ciber Cuba)

El radar de Pilón, operativo solo para uso interno

La principal crítica de Páez se concentró en el radar de Pilón, en la provincia de Granma. Ese equipo figuraba el jueves como el único operativo en el sitio web del Instituto de Meteorología de Cuba (INSMET), según el testimonio recogido por CiberCuba.

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Páez relató que intentó acceder a las imágenes de ese radar para observar las áreas de lluvia que afectaban a distintas zonas del país. El sistema, aseguró, funcionaba únicamente para uso interno del personal meteorológico y la información no estaba habilitada para el público.

El especialista consideró que esa situación impide que los ciudadanos y los aficionados a la meteorología puedan utilizar una herramienta destinada a seguir la evolución de las lluvias. “Es una falta de respeto para los aficionados a la meteorología o el público en general”, sostuvo en su mensaje.

La queja apunta a una limitación doble: la falta de operación continua de la red de radares y la ausencia de acceso público a los datos cuando algún equipo sí se encuentra en funcionamiento. Según su planteo, los ciudadanos no pueden consultar de forma directa una información útil ante lluvias intensas, tormentas locales y posibles inundaciones.

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Una persona observa pantallas con radares cancelados frente a un mapa de Cuba, en alusión a las denuncias sobre la falta de servicio en la red meteorológica nacional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Radares de Cayo Hueso y Guantánamo, entre las alternativas

Ante la falta de información de los radares cubanos, Páez indicó que parte de la población recurre a sistemas instalados en Estados Unidos. Mencionó el radar de Cayo Hueso, en el estado de Florida, cuyas imágenes permiten observar sectores del occidente de Cuba.

También citó el radar de la Base Naval de Estados Unidos en Guantánamo como una fuente para seguir condiciones de lluvia en determinadas áreas del oriente cubano. En ambos casos, se trata de recursos externos a los que los usuarios deben acudir para completar el monitoreo de las precipitaciones sobre la isla.

El meteorólogo lamentó que la información dependa de instalaciones situadas fuera del territorio cubano y expresó que los datos meteorológicos deberían ser ofrecidos por las instituciones nacionales, en especial cuando existe infraestructura diseñada para esa tarea.

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La red de radares cubanos está formada por ocho instalaciones distribuidas en el archipiélago. Estos equipos tienen como función detectar y seguir lluvias, tormentas y ciclones tropicales, por lo que su disponibilidad adquiere mayor importancia durante la temporada ciclónica del Atlántico, que concluye el 30 de noviembre.

La alerta, planteada ya en septiembre

La denuncia de Páez no es nueva. El propio meteorólogo había alertado el 8 de septiembre que los ocho radares meteorológicos del país permanecían apagados las 24 horas. En aquella ocasión señaló que las imágenes de los equipos no cargaban en el portal oficial del INSMET, lo que impedía a la población consultar las precipitaciones mediante esa plataforma.

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Los radares permiten identificar la formación, desplazamiento y evolución de áreas de lluvia, además de facilitar la vigilancia de tormentas eléctricas y sistemas con potencial de provocar inundaciones locales.

La denuncia difundida por CiberCuba se produjo mientras la temporada ciclónica se acerca a su final y después de varios meses de cuestionamientos sobre la disponibilidad de los equipos. Hasta el momento de la publicación citada, el INSMET no había respondido sobre el estado de la red, el uso de combustible ni la falta de acceso ciudadano a las imágenes del radar de Pilón.