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Claudia Bahamón reveló, entre lágrimas, el último mensaje que recibió de su padre antes de morir: “Te adoro”

La presentadora rompió en llanto durante una dinámica con audios familiares y compartió la grabación que recibió el día de la celebración de sus 40 años

El audio de su padre que conmovió a Claudia Bahamón en 'MasterChef Celebrity' (Cortesía Canal RCN)
El audio de su padre que conmovió a Claudia Bahamón en 'MasterChef Celebrity' (Cortesía Canal RCN)
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Claudia Bahamón compartió el último audio que le envió su padre, Germán Bahamón Vanegas, antes de morir, durante una prueba de caja misteriosa en MasterChef Celebrity. La presentadora se quebró al recordar la grabación, que recibió el día de la celebración de sus 40 años y que conservó desde entonces.

El episodio se emitió la noche del 12 de noviembre y tuvo como eje una dinámica dedicada a los familiares de los diez participantes que permanecen en competencia. Al levantar las cajas ubicadas en sus estaciones, los concursantes encontraron grabadoras de casete en lugar de los ingredientes habituales para cocinar.

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Cada dispositivo contenía un mensaje de voz enviado por personas cercanas a los famosos. La actividad buscó que los integrantes del Top 10 conectaran con recuerdos personales antes de preparar los platos que presentarían ante los jurados Nicolás de Zubiría, Jorge Rausch y Belén Alonso.

Claudia Bahamón recordó el último audio que recibió de su padre durante una prueba de MasterChef Celebrity (@masterchefcelebrityco/ Instagram)
Claudia Bahamón recordó el último audio que recibió de su padre durante una prueba de MasterChef Celebrity (@masterchefcelebrityco/ Instagram)

Uno de los audios que provocó mayor emoción fue el que escuchó el actor Emmanuel Restrepo, enviado por su padre. La reacción del concursante conmovió a Bahamón, quien rompió en llanto mientras seguía el momento desde el set.

El recuerdo de Germán Bahamón Vanegas marcó el reto de la caja misteriosa

Tras escuchar el mensaje dirigido a Restrepo, la conductora decidió contar una experiencia personal vinculada con la ausencia de su padre. Germán Bahamón Vanegas murió en noviembre de 2019, luego de un accidente de tránsito ocurrido en el departamento de Bolívar.

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La presentadora huilense explicó que la dinámica tuvo un significado especial para ella por el recuerdo de la última comunicación que sostuvo con su papá. Bahamón relató que dejó de celebrar sus cumpleaños desde los 15 años, debido a la muerte de una persona cercana en esa fecha.

Años después, al cumplir 40, volvió a aceptar una celebración organizada por una amiga. Su padre se enteró de la reunión y le envió un audio para felicitarla. Ese mensaje llegó el mismo día de su muerte.

“Qué falta hace el papá cuando no está”, expresó Bahamón antes de compartir el contenido de la grabación con los participantes y los jurados. La presentadora contó que había recordado ese episodio desde que supo que el programa preparaba una actividad con mensajes de familiares.

En la grabación, Germán Bahamón Vanegas felicitó a su hija por sus 40 años y le expresó su cariño. También destacó su manera de reír, de mostrar sus emociones y de involucrarse en la protección de la naturaleza y los animales.

El padre de Claudia Bahamón le envió el audio de felicitación el día de la celebración de sus 40 años (@masterchefcelebrityco/ Instagram)
El padre de Claudia Bahamón le envió el audio de felicitación el día de la celebración de sus 40 años (@masterchefcelebrityco/ Instagram)

“Me alegra saber que hoy te están celebrando tus amigas los 40 años”, se escucha en el mensaje. “Quiero decirte que tú me gustas toda, cuando te ríes porque contagias, me gustas; cuando lloras porque muestras sentimientos tan lindos, me gusta; me gusta cuando defiendes al mundo de las amenazas del ambiente y tu compromiso en la defensa de los animales. Una vez más, te adoro como la taza al inodoro. Un besito”, concluyó el audio.

“Y ese fue el último cumpleaños que pasé con él, cuando cumplí 40 años, y esos mensajes son solo un alimento bonito al corazón”, dijo la presentadora. El mensaje provocó nuevas lágrimas en Bahamón y reacciones de apoyo entre los concursantes.

La confesión de Claudia conmovió a los participantes del formato, pero una de las más afectadas fue la creadora de contenido Pautips, pues recordó cómo fue crecer sin la presencia de su padre y cómo esto afectó gran parte de su vida.

Pautips recordó la ausencia de su padre tras escuchar la conversación entre Claudia Bahamón y su papá (@masterchefcelebrityco/ Instagram)
Pautips recordó la ausencia de su padre tras escuchar la conversación entre Claudia Bahamón y su papá (@masterchefcelebrityco/ Instagram)

“Crecí viendo cómo los papás de mis amigas las abrazaban, las cuidaban, las peinaban y mi papá se había ido (...) Escucharte hablar con tanto orgullo, con tanto amor que tu papá te habla, me quiebra, creo que ese es un punto débil de mi vida (...) Me convertí en una mujer muy fuerte porque crecí sin papá y siempre lo anhele” dijo Pautips en medio del llanto.

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