América Latina

Gobierno chileno logra acuerdo con camioneros tras tres días de paro: congela precios hasta 2027

Sin embargo, algunos gremios independientes de transportistas mantienen las movilizaciones por el alza en los combustibles

Gobierno logra acuerdo con camioneros tras tres días de paro: revierte alzas, rebaja el diésel y congela precios hasta 2027
Autoridades de gobierno y dirigentes del transporte confirmaron el acuerdo desde La Moneda.
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Luego de intensas tratativas en La Moneda, el Ejecutivo consiguió destrabar este jueves el conflicto con los principales gremios de transportistas, entendimiento que contempla una reducción de $142 (USD 0,14) por litro en el diésel, varios beneficios tributarios y la suspensión de nuevas alzas de los combustibles hasta marzo de 2027. Sin embargo, camioneros independientes y automovilistas de No+TAG desconocieron el acuerdo, y a esta hora mantienen las movilizaciones en las afueras de Santiago.

En la cita estuvieron los camioneros representantes de la Fuerza del Norte y de la Confederación Centro-Sur, amén de -pese a no haber adherido a las manifestaciones- la Confederación Nacional de Dueños de Camiones (CNDC) y la Confederación Nacional del Transporte de Carga Terrestre de Chile (CNTC), y el anuncio fue realizado por el biministro, Claudio Alvarado, quien confirmó que “hemos llegado a un acuerdo con los dirigentes aquí presentes y sus bases para poner fin a la paralización que ha enfrentado el país en los últimos días”.

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El entendimiento quedó estampado en cinco medidas que incluyen modificaciones inmediatas en los precios de los combustibles y beneficios tributarios destinados a aliviar los costos de operación de las empresas de transporte.

Camioneros Bloquean la ruta 68, que conduce de Santiago a la región de Valparaíso, en Santiago (Chile). EFE/ Javier Torres
Camioneros Bloquean la ruta 68, que conduce de Santiago a la región de Valparaíso, en Santiago (Chile). EFE/ Javier Torres

Rebaja de $142 al diésel y congelamiento de precios

Uno de los principales compromisos del Ejecutivo consistió en dejar sin efecto el alza prevista para esta semana a los combustibles, agregando una disminución adicional de $100 por litro en el diésel. De esta manera, la reducción total para ese combustible alcanza los $142 (USD 0,14), mientras que las bencinas recuperan los $39 que habían subido (USD 0,03).

El segundo compromiso establece que no podrán registrarse alzas hasta el 31 de marzo de 2027, período durante el cual los valores podrán mantenerse o experimentar nuevas disminuciones, pero no aumentar por sobre un límite establecido a partir de los precios vigentes a este jueves 12 de noviembre.

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El acuerdo también introduce modificaciones a la devolución del impuesto específico al diésel que reciben las empresas dedicadas al transporte de carga por carretera. La nueva propuesta aumenta los porcentajes de recuperación para los distintos segmentos de contribuyentes, con especial atención en las empresas de menor tamaño.

Otro de los sectores considerados en el entendimiento es el transporte de pasajeros. Para ellos, se acordó aumentar de 35% a 70% la recuperación del peaje, duplicando el porcentaje vigente hasta ahora.

El último componente del acuerdo apunta a corregir un problema tributario que afecta a los transportistas cuando el cálculo del impuesto específico arroja un resultado negativo.

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, entregó una estimación del impacto que tendrá el paquete de medidas sobre las arcas fiscales. Según precisó, el costo se acercará a los USD 500 millones, considerando tanto el presente ejercicio como el próximo.

Pese al monto involucrado, el titular de Hacienda aseguró que el desembolso no obligará al Gobierno a modificar sus objetivos presupuestarios.

“El costo es relevante, del orden de los US$500 millones, no solo este año, sino que este año y el que sigue, principalmente cayendo en el año que sigue. Es un costo asumible, totalmente dentro de lo que son nuestros objetivos de consolidación fiscal”, sostuvo tras la firma del entendimiento en La Moneda.

Gobierno logra acuerdo con camioneros tras tres días de paro: revierte alzas, rebaja el diésel y congela precios hasta 2027
El vocero de No+TAG, Andrés Alarcón, aseguró que siguen movilizados.

Camioneros independientes y No+TAG rechazan el acuerdo

Empero, si bien el entendimiento permitió desactivar la movilización de las principales organizaciones de transportistas, el conflicto todavía no termina por completo, pues agrupaciones de camioneros independientes y automovilistas vinculados al movimiento No+TAG continúan manifestándose en la Ruta 68, específicamente a la altura de Ciudad de los Valles, en la comuna santiaguina de Pudahuel.

Los manifestantes no reconocen como suficiente el acuerdo alcanzado por los gremios que participaron en las conversaciones con el Gobierno y entre sus principales demandas figura una rebaja mayor en el precio de las bencinas que también beneficie a quienes utilizan vehículos particulares.

El vocero de No+TAG, Andrés Alarcón, cuestionó que las medidas anunciadas se hayan concentrado en las organizaciones que estuvieron presentes en La Moneda y emplazó al Gobierno a considerar las demandas de otros sectores.

“Hoy en día el Gobierno tiene que hacer un esfuerzo, así como ya lo hizo con los gremios que buscaron solamente por sus intereses, los que estaban en La Moneda. El Gobierno tiene que hacer un esfuerzo por la ciudadanía”, sostuvo, según consignó BioBíoChile.

Alarcón también aseguró que su agrupación no recibió una invitación para participar en la instancia donde se selló el entendimiento. Según relató, fueron derivados a una reunión con el delegado presidencial, Germán Codina, encuentro del que no obtuvieron respuestas concretas.

“Germán Codina es un mentiroso. Dijo que nosotros habíamos llegado con una lista de supermercado y nunca fue así. Nosotros siempre presentamos los mismos tres puntos que hemos hablado en la prensa. Y no es bueno mentir, no es bueno decir cosas que no son. Nosotros estamos acá abiertos al diálogo y a poder buscar soluciones”, aseguró.

La tensión también aumentó luego de que, según denunció el vocero de No+TAG, personal de Carabineros les comunicara que existen instrucciones para despejar las carreteras donde continúen las manifestaciones.

“Se nos acerca el teniente y nos dice que hoy día no van a dialogar con nosotros, que tienen instrucciones del Gobierno, del Ministerio de Seguridad, de aplicar la fuerza para poder llevarnos detenidos y desalojar todas las carreteras en lo posible. Es una mala actitud”, acusó.

En paralelo, la situación en otros puntos de la Región Metropolitana comienza a mostrar algunas señales de descongestión. Uno de los cambios se registró en el paradero de Colón, en la Ruta 5 Sur, donde los buses que permanecían detenidos ya habían abandonado el lugar. Sin embargo, las movilizaciones persisten en otros sectores de la zona sur de Santiago, en particular, en las comunas de San Bernardo y Buin, de acuerdo al medio citado.

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