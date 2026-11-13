México

Mujer descubre presunta infidelidad de su esposo y golpea a la amante durante una feria en Veracruz

La esposa subió a un juego mecánico y comenzó a jalarle el cabello a la otra mujer; el enfrentamiento quedó grabado y se viralizó en redes sociales

El hombre intentó intervenir para detener la agresión, pero el operador de la atracción puso en marcha el juego y obligó a la esposa a retirarse.

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Un supuesto engaño amoroso terminó en una confrontación física frente a decenas de asistentes durante una feria en Santiago Tuxtla, Veracruz. El episodio, ocurrido a finales de 2025, quedó grabado en video y volvió a circular en redes sociales, donde usuarios compartieron las imágenes de una mujer que encaró y agredió a otra persona después de encontrarla junto a su esposo en uno de los juegos mecánicos.

La grabación muestra cómo la esposa, aparentemente después de descubrir que su pareja mantenía una relación con otra mujer, decidió enfrentarla en el mismo lugar donde se encontraban. La situación ocurrió frente a otros visitantes que disfrutaban de las atracciones y que terminaron presenciando una escena de violencia.

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En las imágenes se observa que el hombre y la presunta tercera en discordia estaban dentro de un carrito de una atracción mecánica cuando la esposa se acercó. Sin esperar demasiado, la mujer subió a la plataforma del juego y comenzó a reclamarle a quien señalaba como la amante de su marido.

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

La discusión pasó rápidamente de los reclamos a los golpes. La esposa se abalanzó contra la otra mujer, la sujetó del cabello y comenzó a agredirla físicamente, mientras la afectada intentaba protegerse de los ataques.

El hombre que acompañaba a la presunta amante intervino para intentar detener el enfrentamiento y evitar que la agresión continuara. Sin embargo, la escena se volvió todavía más complicada debido a que las protagonistas se encontraban sobre la estructura de un juego mecánico.

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Ante el alboroto, el operador puso en funcionamiento la atracción, situación que obligó a la esposa a abandonar la plataforma y terminó por interrumpir el altercado.

<b>Video de la pelea durante la feria se vuelve viral</b>

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

Las imágenes comenzaron a compartirse en diferentes perfiles y páginas de entretenimiento, donde rápidamente provocaron comentarios de usuarios sorprendidos por la manera en que se desarrolló el enfrentamiento.

Una parte de las reacciones se concentró en la decisión de la mujer de confrontar a la presunta amante frente a otros visitantes, mientras que otros internautas cuestionaron que un problema sentimental terminara en una agresión física en un espacio público.

La grabación también generó confusión respecto al lugar y la fecha en que sucedieron los hechos. Algunas publicaciones relacionaron el incidente con Ciudad Victoria, Tamaulipas, e incluso señalaron que habría ocurrido durante 2026.

No obstante, la información disponible sobre el material apunta a que el episodio corresponde a una feria celebrada a finales de 2025 en Santiago Tuxtla, municipio ubicado en el estado de Veracruz.

La circulación del video hizo que una situación que inicialmente involucraba a tres personas terminara convirtiéndose en tema de conversación entre miles de usuarios de plataformas digitales.

<b>No se reportan denuncias por la agresión</b>

Hasta el momento, no se ha dado a conocer información oficial sobre posibles denuncias presentadas por las mujeres involucradas ni sobre alguna intervención de las autoridades municipales después del enfrentamiento.

Tampoco se ha confirmado públicamente la identidad de las protagonistas o si el matrimonio enfrentó alguna consecuencia después de que las imágenes comenzaron a difundirse.

El episodio vuelve a mostrar la rapidez con la que los conflictos personales pueden alcanzar una amplia exposición cuando quedan registrados por teléfonos celulares y posteriormente son compartidos en internet.

Además, la agresión registrada durante la feria abrió nuevamente la conversación sobre la violencia en espacios públicos y las consecuencias de resolver mediante golpes las diferencias relacionadas con las relaciones de pareja.

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