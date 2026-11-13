Por falla en los servidores de Microsoft se suspenden los términos en los despachos judiciales en Bogotá: esto decidió el Consejo Superior de la Judicatura

El anuncio se realizó el 13 de noviembre de 2026 (Cristian Bayona/Colprensa-Microsoft)

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El Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá autorizó la suspensión de términos judiciales durante el viernes 13 de noviembre en los despachos del Distrito Judicial de Bogotá, debido a las fallas que afectan la plataforma Microsoft 365, utilizada por la Rama Judicial para varios de sus servicios institucionales.

La medida quedó establecida en el Acuerdo CSJBTA26-155, expedido luego de una sesión extraordinaria.

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El organismo indicó que la interrupción comenzó a las 11:48 a. m. del jueves 12 de noviembre de 2026 y que provocó inestabilidad en herramientas necesarias para el funcionamiento de los juzgados.

Las fallas afectaron Outlook, Teams, OneDrive y otros servicios

De acuerdo con el documento, la situación impactó servicios como Outlook, Teams, Copilot, OneDrive, SharePoint, así como las versiones en línea de Word, Excel y PowerPoint. Además, se reportaron inconvenientes en Defender.

El Consejo explicó que los problemas tecnológicos impidieron el acceso regular a herramientas esenciales para la gestión de actuaciones judiciales.

La entidad señaló en el documento que Microsoft advirtió sobre una ventana de hasta 48 horas de intermitencias, luego de que se confirmó el restablecimiento la mañana del mismo viernes, pero desde la corporación judicial se indicó que se seguían reportando fallas.

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Ante esta situación, el organismo consideró necesario adoptar una medida extraordinaria para proteger la continuidad del servicio de administración de justicia y las garantías del debido proceso.

La decisión se fundamentó en el artículo 11 del Acuerdo PSAA16-10561 de 2016, que faculta a los consejos seccionales para ordenar cierres transitorios de despachos judiciales por razones de fuerza mayor o necesidades del servicio.

Las audiencias urgentes y tutelas por salud continuarán en funcionamiento

La suspensión de términos no aplicará a los despachos que ejercen funciones de control de garantías para adultos y adolescentes.

Esos juzgados atenderán exclusivamente audiencias inmediatas o actuaciones urgentes.

Tampoco se detendrán las peticiones de libertad que tramitan los juzgados de ejecución de penas y medidas de seguridad.

El acuerdo exceptuó las acciones de tutela que incluyan una medida provisional, las que se refieran de forma exclusiva a asuntos de salud y aquellas en las que esté en riesgo la vida de quien presenta la solicitud.

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Sumado a lo anterior, la acción constitucional de hábeas corpus mantendrá su atención bajo los turnos que ya estaban programados por el Consejo Seccional de la Judicatura.

El acuerdo ordenó comunicar la medida a tribunales y oficinas judiciales

El presidente del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, José Eudoro Narváez Viteri, suscribió el acto administrativo, que ordena remitir una copia a los tribunales Superior del Distrito Judicial de Bogotá y Contencioso Administrativo de Cundinamarca, así como a la Comisión de Disciplina Judicial de Bogotá.

La medida también deberá ser comunicada a los despachos judiciales afectados, a la Presidencia del Consejo Superior de la Judicatura, a la Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá, a los centros judiciales y a las oficinas de apoyo.

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El organismo informó que la decisión será divulgada por los canales de comunicación institucional y fijada en un lugar visible de las sedes judiciales.

La suspensión solo rige para el 13 de noviembre de 2026, mientras persiste la inestabilidad en los servicios tecnológicos.