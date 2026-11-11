América Latina

Lula y Delcy Rodríguez acordaron avanzar en la reanudación de las relaciones entre Brasil y Venezuela

La reunión se produjo en Turquía y fue la primera entre ambos desde enero. El mandatario brasileño también planteó revisar los acuerdos comerciales

Lula y Delcy Rodríguez hablan de "retomar" la relación bilateral "al más alto nivel"
Delcy Rodríguez invitó a una delegación oficial de Brasil a Caracas para avanzar en las negociaciones pendientes de intercambio económico (EFE)
Guardar

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, expresaron este miércoles su disposición a “retomar” la relación bilateral al más alto nivel” durante su primer encuentro desde que ella asumió el Gobierno venezolano en enero.

La reunión se celebró en Antalya, Turquía, al margen de la cumbre climática de las Naciones Unidas.

PUBLICIDAD

La agenda económica ocupó un lugar central en el diálogo. Lula se refirió a las recientes misiones empresariales brasileñas que viajaron a Venezuela y manifestó su intención de continuar las negociaciones sobre la revisión del Acuerdo de Complementación Económica número 69, que regula parte del intercambio comercial entre los dos países.

El mandatario brasileño también planteó la cuestión de los aranceles que Venezuela aplica a los vehículos fabricados en Brasil. Esos gravámenes formaron parte de las conversaciones que los gobiernos buscaron reabrir en el marco de la intención de recuperar el vínculo comercial bilateral.

Por su parte, Rodríguez propuso que Brasil enviara una delegación negociadora a Caracas para abordar esos asuntos. La eventual misión tendrá como objetivo avanzar en las conversaciones sobre el acuerdo comercial, las tarifas automotrices y otros temas de interés económico que quedaron pendientes entre ambos gobiernos.

PUBLICIDAD

Lula y Delcy Rodríguez hablan de "retomar" la relación bilateral "al más alto nivel"
Luiz Inácio Lula da Silva y Delcy Rodríguez acordaron retomar la relación bilateral al más alto nivel durante la cumbre climática en Turquía (EFE/ Presidencia de Brasil)

Los presidentes además trataron la posibilidad de ampliar las inversiones brasileñas en el sector petrolero venezolano. Como parte de ese diálogo, acordaron que el ministro de Minas y Energía de Brasil, Alexandre Silveira, viajará a Venezuela antes de que termine el año.

La visita de Silveira deberá incorporar a la agenda las alternativas para la participación brasileña en proyectos energéticos venezolanos. El Gobierno de Brasil vinculó esa discusión con el interés por reforzar la cooperación económica y con la decisión de promover una relación más estrecha con los países sudamericanos durante el próximo mandato de Lula.

El diálogo bilateral se produjo mientras los dos mandatarios asistían a la cumbre climática en Turquía. Durante su participación en la COP31, Lula afirmó que las delegaciones internacionales concentraron buena parte de sus discusiones en “armas y tarifas”, mientras la crisis climática perdió espacio en los debates de las principales economías del mundo.

El presidente de Brasil propuso revisar el acuerdo comercial bilateral y reducir los aranceles venezolanos a los vehículos brasileños (REUTERS/Murad Sezer)
El presidente de Brasil propuso revisar el acuerdo comercial bilateral y reducir los aranceles venezolanos a los vehículos brasileños (REUTERS/Murad Sezer)

“El planeta no puede quedar a merced de las disputas”, sostuvo Lula durante su discurso ante los líderes presentes en Antalya. El presidente brasileño mencionó las consecuencias de los fenómenos climáticos para las poblaciones que perdieron viviendas, empleos y medios de subsistencia.

En ese contexto, el encuentro con Rodríguez abrió una nueva instancia de conversaciones políticas y económicas entre Brasil y Venezuela. La eventual llegada de una delegación brasileña a Caracas y el viaje previsto de Silveira figuran como los próximos pasos acordados por ambos gobiernos para retomar el diálogo bilateral.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

Luiz Inácio Lula da SilvaDelcy Rodríguezrelaciones bilateralesBrasilVenezuelaÚltimas Noticias América

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

De ingeniero a chef, la historia de Keerthy Raghu, el joven de la India que eligió vivir en El Salvador

La pandemia, los cambios en la seguridad y la escasez de opciones gastronómicas de su país en San Salvador fueron los factores que impulsaron una decisión que cambió su rumbo por completo

De ingeniero a chef, la historia de Keerthy Raghu, el joven de la India que eligió vivir en El Salvador

Hombre que abusó de su hija de seis años quedó libre en Nicaragua tras el perdón presidencial de Ortega y Murillo

José Antonio Álvarez Rivas salió de Tipitapa este fin de semana, tras permanecer dos años y medio recluido por un delito sexual contra una niña de seis años en Managua

Hombre que abusó de su hija de seis años quedó libre en Nicaragua tras el perdón presidencial de Ortega y Murillo

Gobierno de Guatemala lanza una campaña contra la venta ilegal de pinabete en vísperas de la Navidad

Las autoridades instalarán puestos de verificación en bosques, carreteras y mercados para revisar que árboles, coronas y guirnaldas cuenten con un marchamo correlativo que acredite su procedencia de cultivos registrados

Gobierno de Guatemala lanza una campaña contra la venta ilegal de pinabete en vísperas de la Navidad

Alertan sobre la salud del rapero MC K-Libre, detenido en La Habana

El reporte sobre su salud coincide con denuncias de restricciones de contacto con otros reclusos dentro de la prisión.

Alertan sobre la salud del rapero MC K-Libre, detenido en La Habana

El dúo centroamericano en Miss Universo 2026: Jasmine Blandford y Mariale Acosta encuentro de reinas afrodescendientes

Lejos de la típica rivalidad de pasarela, Jasmine Blandford (Miss Nicaragua) y Mariale Acosta (Miss Costa Rica) se han convertido en la sensación viral de Miss Universo 2026

El dúo centroamericano en Miss Universo 2026: Jasmine Blandford y Mariale Acosta encuentro de reinas afrodescendientes 
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Camila Fernández comparte lo que significaría ganar un Latin Grammy durante su embarazo: ”Sería un sueño cumplido”

Camila Fernández comparte lo que significaría ganar un Latin Grammy durante su embarazo: ”Sería un sueño cumplido”

Papa León XIV en Perú EN VIVO: minuto a minuto de su llegada, recorrido, calles cerradas y últimas noticias del Santo Padre

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy sábado 7 de noviembre: frente frío 4 impactará con lluvias en 8 estados

La Bolsa porteña cayó por cuarta rueda seguida y se mantiene la cautela sobre las acciones y los bonos argentinos

Doña Alegría insiste en culpar a Marcela Mistral del distanciamiento con Poncho de Nigris: “Me quitaste todo”

DEPORTES

Batalla campal en un hotel: los videos de la cruenta pelea entre estrellas de UFC que terminó con un detenido

Batalla campal en un hotel: los videos de la cruenta pelea entre estrellas de UFC que terminó con un detenido

La brasileña Norma Dumont anunció su sorpresivo retiro de la UFC tras perder con la argentina Ailín Pérez: los motivos

Los revolucionarios cambios que propone Rafa Nadal para mejorar el tenis: “Los jugadores pagamos las consecuencias”

La prueba secreta de un equipo de Fórmula 1 que encendió la interna de sus pilotos para 2027

El juego de la butaca: Haas volvería a cambiar de piloto para el cierre del año en la Fórmula 1 tras el escándalo con Ocon

ENTRETENIMIENTO

Cambio climático, autoficción y la herencia de Jean Genet: las bases de The Melting, el próximo libro de Patti Smith

Cambio climático, autoficción y la herencia de Jean Genet: las bases de The Melting, el próximo libro de Patti Smith

‘Avengers: Endgame’ vuelve a Disney+ con contenido especial para preparar el camino a ‘Doomsday’

Dua Lipa resuelve el conflicto legal por “Levitating” tras años de disputas

Kaylee Hottle será reemplazada por su hermana en una próxima película tras su muerte

Angelina Jolie compra una propiedad en Connecticut tras vender su mansión en Los Ángeles