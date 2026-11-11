Lula y Delcy Rodríguez acordaron avanzar en la reanudación de las relaciones entre Brasil y Venezuela

Delcy Rodríguez invitó a una delegación oficial de Brasil a Caracas para avanzar en las negociaciones pendientes de intercambio económico (EFE)

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El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, expresaron este miércoles su disposición a “retomar” la relación bilateral al más alto nivel” durante su primer encuentro desde que ella asumió el Gobierno venezolano en enero.

La reunión se celebró en Antalya, Turquía, al margen de la cumbre climática de las Naciones Unidas.

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La agenda económica ocupó un lugar central en el diálogo. Lula se refirió a las recientes misiones empresariales brasileñas que viajaron a Venezuela y manifestó su intención de continuar las negociaciones sobre la revisión del Acuerdo de Complementación Económica número 69, que regula parte del intercambio comercial entre los dos países.

El mandatario brasileño también planteó la cuestión de los aranceles que Venezuela aplica a los vehículos fabricados en Brasil. Esos gravámenes formaron parte de las conversaciones que los gobiernos buscaron reabrir en el marco de la intención de recuperar el vínculo comercial bilateral.

Por su parte, Rodríguez propuso que Brasil enviara una delegación negociadora a Caracas para abordar esos asuntos. La eventual misión tendrá como objetivo avanzar en las conversaciones sobre el acuerdo comercial, las tarifas automotrices y otros temas de interés económico que quedaron pendientes entre ambos gobiernos.

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Luiz Inácio Lula da Silva y Delcy Rodríguez acordaron retomar la relación bilateral al más alto nivel durante la cumbre climática en Turquía (EFE/ Presidencia de Brasil)

Los presidentes además trataron la posibilidad de ampliar las inversiones brasileñas en el sector petrolero venezolano. Como parte de ese diálogo, acordaron que el ministro de Minas y Energía de Brasil, Alexandre Silveira, viajará a Venezuela antes de que termine el año.

La visita de Silveira deberá incorporar a la agenda las alternativas para la participación brasileña en proyectos energéticos venezolanos. El Gobierno de Brasil vinculó esa discusión con el interés por reforzar la cooperación económica y con la decisión de promover una relación más estrecha con los países sudamericanos durante el próximo mandato de Lula.

El diálogo bilateral se produjo mientras los dos mandatarios asistían a la cumbre climática en Turquía. Durante su participación en la COP31, Lula afirmó que las delegaciones internacionales concentraron buena parte de sus discusiones en “armas y tarifas”, mientras la crisis climática perdió espacio en los debates de las principales economías del mundo.

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El presidente de Brasil propuso revisar el acuerdo comercial bilateral y reducir los aranceles venezolanos a los vehículos brasileños (REUTERS/Murad Sezer)

“El planeta no puede quedar a merced de las disputas”, sostuvo Lula durante su discurso ante los líderes presentes en Antalya. El presidente brasileño mencionó las consecuencias de los fenómenos climáticos para las poblaciones que perdieron viviendas, empleos y medios de subsistencia.

En ese contexto, el encuentro con Rodríguez abrió una nueva instancia de conversaciones políticas y económicas entre Brasil y Venezuela. La eventual llegada de una delegación brasileña a Caracas y el viaje previsto de Silveira figuran como los próximos pasos acordados por ambos gobiernos para retomar el diálogo bilateral.

(Con información de EFE)