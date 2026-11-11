Reunieron el dinero para repatriar al niño colombiano que murió en accidente de motocross en EE. UU.: “Gracias a ustedes, Ryan regresa a casa”

El menor de edad era un apasionado por el motocross, pero un accidente le arrebató la vida (Informadores del Deporte y Luis Alfonso Gallo Delgado/Facebook)

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La familia de Ryan Addiel Mantilla Angarita, el niño de 7 años que murió tras un accidente de motocross en Denver, Colorado, en Estados Unidos, alcanzó la suma necesaria para trasladar su cuerpo de regreso a Colombia. La campaña reunió cerca de USD30.000, equivalentes a unos $98 millones, en menos de 24 horas, según informó la familia.

El menor era oriundo de Girón, Santander, aunque residía desde hacía aproximadamente cuatro años en Estados Unidos junto a sus padres, que emigraron en busca de nuevas oportunidades. La colecta fue promovida luego de que sus allegados conocieran el costo del proceso de repatriación y solicitaran apoyo a través de redes sociales.

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En un comunicado difundido en plataformas digitales, los Mantilla Angarita agradecieron a las personas que contribuyeron económicamente, compartieron la solicitud o acompañaron el proceso con mensajes y oraciones. El dinero permitirá cubrir los trámites requeridos para trasladar los restos del niño desde Denver, Colorado, hasta Santander.

“Gracias a ustedes, Ryan regresa a casa”, expresó la familia en el mensaje público. También señaló que el respaldo recibido fue un alivio durante los días posteriores a la muerte del menor y destacó la participación de amigos, familiares, medios de comunicación, empresarios y ciudadanos.

El comunicado indicó que, una vez el cuerpo llegue al país, serán anunciados el lugar, la fecha y la hora de la velación y el sepelio. Por ahora, no se han precisado los plazos del traslado ni la programación de las exequias.

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Los familiares pidieron apoyo para la repatriación del pequeño a Santander y su caso tocó fibras (Informadores del Deporte/Facebook - Imagen Ilustrativa Infobae)

La difusión de la campaña aceleró la recolección de recursos

La solicitud de ayuda comenzó a circular entre habitantes de Santander y colombianos residentes en Estados Unidos. El objetivo era reunir el dinero necesario para asumir los costos del traslado internacional y permitir que Ryan fuera despedido en su lugar de origen.

El resultado evitó que la colecta continuara durante los días siguientes y abrió paso a los trámites logísticos para la repatriación.

“Queremos expresar nuestro más profundo agradecimiento a todos los amigos, familiares, medios de comunicación, empresarios y a cada persona que, con su aporte, su oración o compartiendo nuestro mensaje, se unió a esta causa. Gracias a su generosidad y solidaridad, hoy podemos cumplir el objetivo de traer a nuestro Ryan de regreso a casa, a Colombia. En medio de este dolor tan grande, su apoyo ha sido un consuelo y una muestra de que no estamos solos. Por ello, estaremos eternamente agradecidos”, indicó el comunicado difundido a través de las plataformas digitales.

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Los familiares enviaron un mensaje de agradecimiento a todos los que entregaron su aporte (Luis Alfonso Gallo Delgado/Facebook)

Ryan practicaba motocross desde que vivía en Estados Unidos

Ryan se había acercado a las motocicletas durante su estadía en Norteamérica. Con el tiempo, el motocross se convirtió en una de sus actividades habituales y participó en competencias de la disciplina, en las que recibió medallas y trofeos, de acuerdo con el relato de sus familiares.

El motocross se desarrolla en circuitos de tierra con desniveles, curvas y obstáculos, y exige el uso de vehículos especializados y elementos de protección, así como precaución en las pistas.

El niño asistía a prácticas en pistas de Denver, donde ocurrió el accidente que terminó en su fallecimiento, pues la tía del menor Leidy Santamaría explicó a medios locales que el hecho se presentó durante un entrenamiento. Según esa versión, una motocicleta manejada por un adulto cayó sobre Ryan en circunstancias que no han sido esclarecidas públicamente.

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Las autoridades piden tener precaución en las pistas, especialmente en las que practican niños (Reuters/ Andrew Boyers)

El niño fue trasladado en helicóptero a un hospital pediátrico

Tras el impacto, Ryan quedó inconsciente y fue atendido inicialmente por los servicios de emergencia. Debido a la gravedad de las lesiones, fue llevado en helicóptero a un centro médico especializado en pacientes pediátricos para recibir atención de mayor complejidad.

Allí, el equipo médico determinó que requería una intervención neuroquirúrgica urgente. El menor falleció pocos minutos después del procedimiento, según la información compartida por su entorno familiar.