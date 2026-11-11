Colombia

Eva Ferrer deberá declarar nuevamente ante la Fiscalía por acusaciones contra Verónica Alcocer sobre presuntos vínculos con el narcotráfico

La exfuncionaria deberá entregar información sobre los señalamientos que hizo contra la exprimera dama, relacionados con un supuesto transporte de drogas y dinero entre Colombia y Venezuela

La Fiscalía busca recaudar información que contribuya al esclarecimiento de los hechos investigados y permita avanzar en las actuaciones judiciales relacionadas con las acusaciones de la ciudadana española (Canal Institucional-Verónica Alcocer/Facebook)
La Fiscalía busca recaudar información que contribuya al esclarecimiento de los hechos investigados y permita avanzar en las actuaciones judiciales relacionadas con las acusaciones de la ciudadana española (Canal Institucional-Verónica Alcocer/Facebook)
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La Fiscalía General de la Nación formalizó la citación a Eva Ferrer para que comparezca a rendir declaración jurada dentro de la investigación penal que adelanta por las acusaciones que hizo contra Verónica Alcocer, exprimera dama de Colombia, a quien señaló de presuntamente tener vínculos con actividades relacionadas con el narcotráfico.

De acuerdo con la comunicación del despacho fiscal, la diligencia se llevará a cabo durante dos jornadas consecutivas, los días 24 y 25 de noviembre, a partir de las 8:30 a. m.. La comparecencia tiene como finalidad recoger elementos que permitan avanzar en el esclarecimiento de los hechos mencionados por Ferrer.

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Sobre el propósito de la citación, la Fiscalía indicó que busca “recaudar información relevante para el esclarecimiento de los hechos objeto de investigación y contribuir al adecuado desarrollo de las actuaciones que actualmente adelanta este despacho”.

La actuación se desarrolla formalmente por el presunto delito deTráfico, Fabricación o Porte de Estupefacientes, y otros”. La declaración permitirá que la ciudadana española amplíe la información relacionada con sus señalamientos contra Alcocer, que fueron conocidos públicamente a través de una entrevista concedida a la revista Semana.

La Fiscalía General de la Nación citó a Eva Ferrer para que rinda declaración jurada los días 24 y 25 de noviembre, a partir de las 8:30 a. m (Fiscalía General de la Nación)
La Fiscalía General de la Nación citó a Eva Ferrer para que rinda declaración jurada los días 24 y 25 de noviembre, a partir de las 8:30 a. m (Fiscalía General de la Nación)

Los señalamientos de Eva Ferrer contra Verónica Alcocer

Las acusaciones de Ferrer se conocieron inicialmente el 1 de agosto, cuando la revista Semana publicó una serie de audios en los que la entonces exconsejera se refería a presuntas irregularidades en el entorno del Gobierno de Gustavo Petro y mencionaba a la exprimera dama.

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Posteriormente, en una entrevista con ese medio de comunicación, amplió sus afirmaciones y señaló a Alcocer de supuestamente encabezar una estructura en la que, según su versión, habrían coincidido intereses económicos, influencias políticas y actividades ilícitas.

Uno de los señalamientos más graves estuvo relacionado con supuestos desplazamientos a Venezuela en aeronaves oficiales. Ferrer afirmó que Alcocer habría utilizado el avión asignado a ella para transportar estupefacientes y dólares hacia ese país y sostuvo que no se habría tratado de un único viaje.

Verónica Alcocer, primera dama de Colombia, está en el ojo del huracán debido a su cargo protocolario en medio de su separación con Gustavo Petro - crédito Andrea Puentes/Presidencia
Entre las acusaciones de Ferrer se encuentra la supuesta utilización de aeronaves oficiales para transportar estupefacientes hacia Venezuela, así como la existencia de fotografías que, según su versión, mostrarían a Alcocer descendiendo de un avión con maletas que contendrían drogas (Andrea Puentes/Presidencia)

Durante la conversación con Semana, también aseguró que existían fotografías en las que, según su relato, Alcocer aparecería descendiendo de una aeronave con maletas grises que contendrían drogas. Las declaraciones incluyeron referencias a otras personas del entorno político del Gobierno Petro, entre ellas el congresista Agmeth Escaf, a propósito de supuestas disputas relacionadas con el manejo de recursos.

Tras la publicación de las acusaciones, el abogado de Ferrer, Jhony Batalla Mena, manifestó que su defendida contaba con elementos para respaldar sus afirmaciones. Entre ellos mencionó documentos, fotografías, fechas, horas de reuniones y registros de teléfonos.

El jurista explicó que ese material debía ser puesto inicialmente en conocimiento de las autoridades judiciales para que reposara en poder del ente investigador. De esta manera, la Fiscalía podría conocer los soportes que, según la defensa, respaldan las afirmaciones de la ciudadana española.

La anterior declaración de Ferrer ante la Fiscalía

Fiscalia General de la Nación
Eva Ferrer ya había comparecido ante la Fiscalía el 3 de noviembre, en una diligencia relacionada con una denuncia presentada por un representante del Centro Democrático (Colprensa)

La nueva citación se produce después de que Ferrer compareciera ante la Fiscalía el 3 de noviembre. Sin embargo, aquella diligencia no estuvo relacionada directamente con las acusaciones sobre el supuesto transporte de drogas y dólares entre Colombia y Venezuela.

En esa oportunidad, la ciudadana española declaró sobre una visita del empresario Euclides Torres a la Casa de Nariño. Según su testimonio, el ingreso del contratista a la sede presidencial habría quedado registrado a su nombre, como si el encuentro se hubiera desarrollado en su oficina.

La diligencia se realizó de manera virtual ante la Fiscalía 76, adscrita a la Dirección Especializada contra la Corrupción, y respondió a una denuncia presentada por un representante del partido Centro Democrático.

La denuncia tuvo como punto de partida los audios de Ferrer en los que hacía referencia a posibles irregularidades durante el Gobierno de Gustavo Petro. En ese contexto, la Fiscalía recibió su versión sobre los hechos y la mención al ingreso de Torres a la sede presidencial.

- crédito @ReconciliaCol/X
La declaración del 3 de noviembre correspondió a una investigación diferente y no estuvo relacionada directamente con los señalamientos sobre el presunto transporte de drogas y dinero atribuido a Verónica Alcocer (@ReconciliaCol/X)

El empresario ha sido señalado públicamente por su participación en la financiación de la campaña presidencial de Petro en 2022. Su nombre apareció en las declaraciones que entregó Nicolás Petro Burgos, hijo del mandatario, durante una diligencia ante la Fiscalía, en la que hizo referencia a supuestos aportes a actividades de la campaña.

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