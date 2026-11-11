Cancelan por tercer año consecutivo el Palenque de Culiacán debido a la inseguridad en el estado

Una narcomanta colgada este miércoles en el bulevar Emiliano Zapata de Culiacán exigió a los artistas programados en el Palenque de la Feria Ganadera que cancelen sus presentaciones y advirtió a la población que no asista. (Cuartoscuro/captura de pantalla)

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FIESTA MX Entertainment, la empresa organizadora del Palenque de Culiacán 2026, anunció la cancelación de todos los eventos programados para esta edición, a solo un día de su inicio previsto. La decisión se tomó “por las circunstancias que atraviesa actualmente la capital sinaloense” y con el objetivo de priorizar la seguridad de los asistentes.

El evento, que iba a desarrollarse del 12 al 29 de noviembre con una cartelera de 12 presentaciones artísticas, forma parte tradicionalmente de la Feria Ganadera de Culiacán. Entre los artistas confirmados figuraban Los Tucanes de Tijuana y Los Alegres del Barranco, según informó El Universal.

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Motivos de la cancelación y devolución de boletos

La cancelación del Palenque de Culiacán 2026 ocurrió luego de una serie de hechos violentos registrados en noviembre, entre ellos un ataque armado contra la Feria Ganadera y la aparición de una manta con amenazas dirigidas a artistas y público. Ante este contexto, la empresa organizadora decidió suspender todos los espectáculos un día antes de su arranque y ofreció el reembolso total a quienes ya habían comprado sus entradas.

FIESTA MX Entertainment detalló que el reembolso se aplicará tanto a los boletos adquiridos en línea como a los comprados en puntos de venta físicos. La empresa aseguró que el proceso se realizará “de manera eficaz y ordenada”.

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Para iniciar el trámite, los compradores deben enviar un mensaje de WhatsApp al número 667 393 9527 en el que indiquen que solicitan su reembolso. Tras ese primer contacto, recibirán un enlace para completar un formulario.

Cancelan por tercer año consecutivo el Palenque de Culiacán debido a la inseguridad en el estado. FIESTA MX Entertainment

Ese formulario será recibido por la boletera encargada, que dará seguimiento al proceso de devolución. La organización habilitó además el correo electrónico contacto@queshow.mx para resolver dudas adicionales sobre las devoluciones.

La administración del recinto no detalló las circunstancias específicas que motivaron la cancelación, más allá de la referencia general a la inseguridad en Culiacán, de acuerdo con el portal Quiero TV.

Antecedentes de violencia antes del anuncio

Los hechos que precedieron a la cancelación comenzaron el 2 de noviembre, el mismo día en que arrancó la venta de boletos para el Palenque. Ese día, personas armadas dispararon con armas automáticas contra la fachada de las instalaciones de la Feria Ganadera, ubicadas en el sector Barrancos.

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Dos días después, el 4 de noviembre, apareció una manta con mensajes de advertencia en un puente del bulevar Emiliano Zapata. El mensaje incluía amenazas dirigidas a la población, a los asistentes y a las agrupaciones musicales programadas, a quienes se pedía cancelar sus presentaciones.

Atacan con armas de fuego instalaciones de la Feria Ganadera en Culiacán. Captura de pantalla

El texto de la manta hacía referencia al evento como “matadero 2026”. Estos hechos generaron un clima de incertidumbre en torno a la realización de espectáculos masivos en la capital sinaloense durante las semanas previas al inicio del Palenque.

Detenciones por el ataque contra la Feria Ganadera

Fuerzas federales detuvieron a los presuntos responsables del ataque armado contra las instalaciones de la Feria Ganadera. Se trata de dos adultos y un adolescente, capturados en el sector Barrancos, en la zona sur-poniente de Culiacán.

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Durante el operativo de detención, las autoridades aseguraron dos fusiles tipo AK-47, un rifle M-15, dos pistolas y cargadores. Hasta el momento no se han dado a conocer más detalles sobre la identidad de los detenidos ni sobre los motivos del ataque.

Operativo de seguridad que no llegó a aplicarse

Seis días antes del anuncio de cancelación, mandos civiles y militares integrados en el Grupo Interinstitucional habían presentado un dispositivo especial para garantizar la seguridad durante la Feria Ganadera y el Palenque. El plan contemplaba tres anillos de seguridad, uso de drones, arcos detectores de metales y binomio canino.

El operativo preveía además el despliegue de 3 mil elementos a partir del jueves 12 de noviembre, fecha en la que también estaba prevista la exhibición de animales, caravanas artísticas, eventos culturales y juegos mecánicos.

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El Coordinador estatal de la Guardia Nacional, Ulises Julián Tadeo González, describió las diversas acciones que se plantean para resguartar a los asistentes de la Feria Ganadera 2026 en Sinaloa

Pese al anuncio de este dispositivo de seguridad reforzado, la empresa organizadora decidió finalmente cancelar los espectáculos artísticos del Palenque.

Tercer año consecutivo sin espectáculos en el palenque

La cancelación del Palenque de Culiacán 2026 representa la tercera ocasión consecutiva en que los espectáculos artísticos de este recinto son suspendidos. La administración del palenque no ofreció mayores explicaciones sobre los motivos puntuales de esta nueva cancelación.

Hasta el momento, la Expo Feria Ganadera 2026 continúa programada en su conjunto y no se ha anunciado oficialmente la cancelación del resto de las actividades. La suspensión anunciada por FIESTA MX Entertainment se limita a los eventos artísticos del Palenque.