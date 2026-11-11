Chile: Gobierno y transportistas no llegan a acuerdo y siguen las movilizaciones en todo el país

El Gobierno advirtió que usará la fuerza en caso de ser necesario para despejar las rutas.

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Sin acuerdo finalizó este martes el encuentro entre representantes de distintas organizaciones de transportistas y el Gobierno. Lejos de acercar posiciones, la cita terminó con una ratificación de las manifestaciones, que continúan desarrollándose en distintos puntos del país mientras no existan soluciones concretas a sus demandas.

Así lo confirmó al término de la reunión Andrés Alarcón, vocero del movimiento No + TAG, quien aseguró que “decidimos con todas las agrupaciones que el paro sigue en todo el país y en todos los puntos de paralización de Santiago”.

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Los dirigentes llegaron a la reunión con tres exigencias centrales sobre la mesa: cambios en el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco), eliminar el impuesto específico a los combustibles y una rebaja en los peajes que cobran las autopistas concesionadas.

Tras abandonar el encuentro, el dirigente manifestó su decepción por la falta de avances y recalcó que la movilización es “por toda la ciudadanía, no por un gremio en específico”.

Según Alarcón, desde el Gobierno les pidieron “deponer el paro mientras ellos nos dan una solución. Van a trabajar para apurar lo más posible estas soluciones para el día de mañana (miércoles), nos van a estar avisando por una pronta mesa de diálogo (...), pero mientras no haya nada concreto, el paro sigue a nivel nacional”.

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La evaluación que hizo de la reunión fue particularmente crítica. Al ser consultado sobre posibles avances, respondió sin rodeos que “en ningún punto se logra avanzar”.

También cuestionó la propuesta del Ejecutivo de limitar a $20 por litro (USD 0,02) el incremento de los combustibles en los próximos 90 días, iniciativa que será presentada mediante un proyecto de ley y que calificó como “una burla”.

Pese a las diferencias, el dirigente aseguró que si el Gobierno muestra disposición al diálogo, “nosotros también estamos llanos a dialogar y buscando solución para todas las personas”, aseveró.

Vista desde un dron de los camioneros en paro.

Se extiende la movilización

Alarcón aseguró que ya existen conversaciones con otros gremios interesados en incorporarse a la paralización y adelantó que cualquier organización que adhiera tendrá espacio en las instancias de trabajo que se desarrollen.

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“Hoy (martes) comienzan las paralizaciones en San Antonio y Valparaíso. Se están sumando ya camioneros en Talagante y Melipilla”, advirtió, las que se suman a las que esta jornada afectan a la Región Metropolitana y distintos tramos la Ruta 68 y la Ruta 5.

La postura de los transportistas, dijo enfático, no cambiará mientras no existan compromisos concretos por parte del Ejecutivo, pues “no nos conformamos con solamente juntarnos, nosotros nos conformamos con soluciones concretas”, remató.

Desde el gobierno advirtieron que no dudarán en restaurar el orden y la libre circulación.

Gobierno advierte que garantizará el orden y el libre tránsito

Desde La Moneda el vocero, Gonzalo Arenas, entregó la posición del Ejecutivo frente al desarrollo de las movilizaciones y señaló que las conversaciones con los transportistas continúan abiertas.

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“El Gobierno está desplegado, todos los representantes del Ejecutivo en las regiones en donde se han producido movilizaciones de camioneros están en contacto con los dirigentes que corresponden, hay carabineros desplegados también en todos los lugares de mayor confluencia de camiones, y hasta ahora, salvo hechos puntuales, todo se ha desarrollado en forma más o menos correcta”, afirmó.

El subsecretario reconoció que el incremento internacional de los combustibles ha golpeado directamente a los transportistas y admitió que existe preocupación por el impacto económico que enfrentan, recordando que “el gobierno ha hecho esfuerzos importantes por tratar de ayudar a morigerar las alzas de los combustibles”.

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De paso, la autoridad fue enfática en señalar que la disposición al diálogo no significa que el Ejecutivo vaya a tolerar interrupciones en las rutas o restricciones a la circulación de vehículos.

“El gobierno está dispuesto a conversar, a llegar a acuerdos, pero nadie tiene el derecho de irrumpir o cortar las vías de comunicación en nuestro país”, sostuvo taxativo.

Según la autoridad, “los chilenos tienen el derecho de libre tránsito en todo Chile, de norte a sur, y, por lo tanto, si hay alguien, un grupo individual que quiera alterar el orden público, el gobierno siempre está preparado con las herramientas que la ley le otorga para restaurar el orden y la libre circulación”, advirtió.

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“El gobierno no va a dudar jamás en que su primer deber es mantener el orden y, dentro de ese orden, tratar de encontrar los acuerdos posibles, pero nadie tiene el derecho, ni de cortar una vía, ni de impedir el libre tránsito”, remató.