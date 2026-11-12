La banca panameña crece, pero enfrenta el desafío de financiar la economía local

Los activos del Centro Bancario Internacional de Panamá aumentaron 6.92% interanual hasta julio de 2026, impulsados principalmente por las inversiones en valores. REUTERS/Erick Marciscano

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La banca panameña enfrenta el desafío de impulsar el financiamiento a la economía local en medio de una expansión de sus activos, impulsada principalmente por las inversiones en valores y el crecimiento de los préstamos externos, según un análisis de Deloitte sobre el desempeño del sistema financiero durante 2026.

El estudio, elaborado con datos del sistema bancario hasta julio de 2026, advierte que, pese a mantener elevados niveles de liquidez y capitalización, las entidades financieras no trasladan proporcionalmente el crecimiento de sus recursos al mercado doméstico, lo que limita su contribución al financiamiento de la actividad productiva y a la expansión económica del país.

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Hasta julio de 2026, los activos del Centro Bancario Internacional registraron un crecimiento interanual de 6.92%, impulsado principalmente por las inversiones en valores, que aumentaron 19.06%. En contraste, la cartera crediticia neta creció 4.88%, mientras el financiamiento interno avanzó apenas 1.96%.

De acuerdo con Deloitte, cerca del 75% del crecimiento crediticio durante ese período correspondió a operaciones externas, mientras las inversiones en valores explicaron aproximadamente el 59% del incremento del balance bancario, evidenciando una transformación en la distribución de los recursos del sistema financiero.

La cartera crediticia interna registró un crecimiento de apenas 1.96% hasta julio de 2026, pese a los elevados niveles de liquidez y capitalización del sistema bancario. REUTERS/Kham

El análisis identifica una desconexión entre la capacidad financiera de los bancos y el ritmo de expansión del crédito doméstico, por lo que considera que el principal desafío de la industria no radica en su solvencia, sino en la intermediación de recursos hacia la economía local.

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Daniel Zaga, economista jefe de Deloitte para Latinoamérica de habla hispana, considera que, aunque Panamá mantiene un sistema bancario sólido, será determinante observar el comportamiento del crédito interno y la capacidad de las entidades financieras para adaptarse y contribuir al crecimiento económico del país.

Otro cambio identificado en el sistema financiero es la creciente dependencia de los depósitos externos, cuya participación dentro de las captaciones bancarias pasó del 36.3% en diciembre de 2022 al 41.8% en junio de 2026, reflejando una mayor internacionalización de su financiamiento.

Esta transformación responde principalmente al incremento de los depósitos de particulares no residentes, que aumentaron 16.19%, según el estudio. Se trata de recursos procedentes del ahorro privado regional, cuya expansión refleja la capacidad de Panamá para captar capitales extranjeros, más allá del financiamiento entre instituciones bancarias.

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Los activos del Centro Bancario Internacional alcanzaron los 171,816 millones de dólares al cierre de septiembre de 2026, según la Superintendencia de Bancos de Panamá. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para los próximos doce meses, Deloitte identifica cinco variables que podrían determinar el desempeño de la industria, entre ellas la recuperación del crédito interno, cuya expansión debería superar el 6% para acompañar el crecimiento nominal de la economía, y la cobertura de los préstamos vencidos.

Las decisiones de las agencias calificadoras también tendrán incidencia sobre las condiciones de financiamiento del país, particularmente ante los desafíos fiscales que enfrenta Panamá. La firma identifica el riesgo soberano como una de las principales amenazas externas, considerando que Fitch mantiene la calificación en grado especulativo.

La dolarización constituye otro elemento relevante, debido a que Panamá carece de política monetaria propia y de un prestamista de última instancia. En ese contexto, eventuales incrementos de las tasas de interés de la Reserva Federal estadounidense podrían encarecer el financiamiento y presionar la morosidad.

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El futuro de Cobre Panamá también podría modificar las perspectivas económicas. Según Deloitte, una eventual reapertura de la mina, paralizada desde finales de 2023, permitiría elevar entre uno y dos puntos porcentuales las proyecciones de crecimiento del producto interno bruto para 2027.

Las utilidades del Centro Bancario Internacional de Panamá alcanzaron los 2,225 millones de dólares entre enero y septiembre de 2026, mientras el gasto por provisiones para cubrir riesgos crediticios aumentó 39.05% respecto al mismo período del año anterior. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los datos más recientes de la Superintendencia de Bancos de Panamá muestran cierta recuperación del financiamiento doméstico. Al cierre de septiembre, la cartera interna neta creció 4.90%, mientras los activos del Centro Bancario Internacional alcanzaron 171,816 millones de dólares, con una expansión interanual de 8.20%.

Sin embargo, el informe oficial señala que el crédito al sector privado aumentó apenas 1.04%, mientras los desembolsos acumulados hasta septiembre crecieron 8.2%, impulsados en parte por el financiamiento público. La evolución de estos indicadores mantiene vigente el desafío de fortalecer la intermediación bancaria hacia las actividades productivas.

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