EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 12 de noviembre: detienen al presunto asesino del regidor Gabriel Rivas, opositor a un proyecto inmobiliario en Cuernavaca

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Detienen al presunto asesino del regidor Gabriel Rivas, opositor a un proyecto inmobiliario en Cuernavaca
Ricardo Alejandro “N”, señalado como presunto autor material del asesinato de Gabriel Rivas Ríos, regidor de Morena en Cuernavaca y activista ambiental, fue detenido en Xochitepec, Morelos, mediante una orden de aprehensión. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó que la captura fue resultado de investigaciones coordinadas con la Fiscalía estatal y el Centro Nacional de Inteligencia. Rivas fue asesinado a balazos el 4 de noviembre, horas después de acudir al Tribunal de Justicia Administrativa para abordar el proyecto inmobiliario de La Cazahuatera, contra el que se había pronunciado por sus posibles afectaciones ambientales. Las autoridades mantienen las indagatorias para identificar a otros posibles responsables, incluidos quienes habrían ordenado el crimen.
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ARTÍCULO DE INFOBAE
Harfuch confirma captura del homicida de Gabriel Rivas, regidor morenista de Cuernavaca y activista ambiental
El exfuncionario fue atacado a balazos luego de acudir al Tribunal de Justicia Administrativa para abordar un proyecto inmobiliario en La Cazahuatera al oponerse a los daños que ocasionaría
Ricardo Alejandro “N” fue detenido al ser identificado como presunto autor material del asesinato del regidor morenista de Cuernavaca, Gabriel Rivas Ríos, ocurrido el pasado 4 de noviembre en Morelos.
Robaron a dos perros junto con una camioneta en Cuautitlán Izcalli: Rufo ya volvió a casa, pero Max sigue desaparecido
Max continúa desaparecido después de que una familia fuera despojada de su camioneta, pertenencias y dos perros el pasado 9 de octubre en Cuautitlán Izcalli, Estado de México. La búsqueda tuvo un avance luego de que Rufo, un golden retriever, fuera localizado en la colonia Bosques de la Hacienda y regresara con sus propietarios. Sin embargo, el segundo perro todavía no ha sido encontrado, por lo que sus dueños mantienen una recompensa económica y solicitan apoyo para obtener información sobre su paradero.
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Despojaron a una familia de su camioneta y sus perros en Cuautitlán Izcalli: Max continúa desaparecido y siguen en su búsqueda
El robo fue en la zona ubicada entre Lomas de Cuautitlán y La Aurora, el labrador Rufo ya fue localizado
La búsqueda de Rufo y Max, los dos perros que fueron robados junto con una camioneta y pertenencias de sus propietarios en el municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, tuvo un avance favorable: Rufo ya apareció y regresó con su familia. Sin embargo, Max continúa desaparecido, por lo que sus dueños mantienen el llamado de ayuda a la ciudadanía y ofrecen una recompensa económica para obtener información que permita localizarlo.