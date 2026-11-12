Cobertura en vivo
EN VIVO
México

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 12 de noviembre: detienen al presunto asesino del regidor Gabriel Rivas, opositor a un proyecto inmobiliario en Cuernavaca

Omar García Harfuch confirmó la captura de Ricardo Alejandro “N” en Xochitepec, Morelos; el funcionario señaló que continúan las investigaciones para identificar a todos los involucrados en el homicidio

Guardar

Últimas actualizaciones

EN VIVO
13:44 hsHoy

Detienen al presunto asesino del regidor Gabriel Rivas, opositor a un proyecto inmobiliario en Cuernavaca

Ricardo Alejandro “N”, señalado como presunto autor material del asesinato de Gabriel Rivas Ríos, regidor de Morena en Cuernavaca y activista ambiental, fue detenido en Xochitepec, Morelos, mediante una orden de aprehensión. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó que la captura fue resultado de investigaciones coordinadas con la Fiscalía estatal y el Centro Nacional de Inteligencia. Rivas fue asesinado a balazos el 4 de noviembre, horas después de acudir al Tribunal de Justicia Administrativa para abordar el proyecto inmobiliario de La Cazahuatera, contra el que se había pronunciado por sus posibles afectaciones ambientales. Las autoridades mantienen las indagatorias para identificar a otros posibles responsables, incluidos quienes habrían ordenado el crimen.

Información ampliada:

ARTÍCULO DE INFOBAE

Harfuch confirma captura del homicida de Gabriel Rivas, regidor morenista de Cuernavaca y activista ambiental

El exfuncionario fue atacado a balazos luego de acudir al Tribunal de Justicia Administrativa para abordar un proyecto inmobiliario en La Cazahuatera al oponerse a los daños que ocasionaría

Por Ale Huitron

Foto: Facebook/ Gabriel Rivas - X/@OHarfuch
Foto: Facebook/ Gabriel Rivas - X/@OHarfuch

Ricardo Alejandro “N” fue detenido al ser identificado como presunto autor material del asesinato del regidor morenista de Cuernavaca, Gabriel Rivas Ríos, ocurrido el pasado 4 de noviembre en Morelos.

Leer la nota completa
12:41 hsHoy

Robaron a dos perros junto con una camioneta en Cuautitlán Izcalli: Rufo ya volvió a casa, pero Max sigue desaparecido

Max continúa desaparecido después de que una familia fuera despojada de su camioneta, pertenencias y dos perros el pasado 9 de octubre en Cuautitlán Izcalli, Estado de México. La búsqueda tuvo un avance luego de que Rufo, un golden retriever, fuera localizado en la colonia Bosques de la Hacienda y regresara con sus propietarios. Sin embargo, el segundo perro todavía no ha sido encontrado, por lo que sus dueños mantienen una recompensa económica y solicitan apoyo para obtener información sobre su paradero.

Información ampliada:

ARTÍCULO DE INFOBAE

Despojaron a una familia de su camioneta y sus perros en Cuautitlán Izcalli: Max continúa desaparecido y siguen en su búsqueda

El robo fue en la zona ubicada entre Lomas de Cuautitlán y La Aurora, el labrador Rufo ya fue localizado

Jorge Contreras

Por Jorge Contreras

Robo de perros y camioneta en Cuautitlán Izcalli (especial)
Robo de perros y camioneta en Cuautitlán Izcalli (especial)

La búsqueda de Rufo y Max, los dos perros que fueron robados junto con una camioneta y pertenencias de sus propietarios en el municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, tuvo un avance favorable: Rufo ya apareció y regresó con su familia. Sin embargo, Max continúa desaparecido, por lo que sus dueños mantienen el llamado de ayuda a la ciudadanía y ofrecen una recompensa económica para obtener información que permita localizarlo.

Leer la nota completa

Temas Relacionados

CateoOperativoCrimen organizadoDetenciónAprehensiónNarco en MéxicoNarcotráfico en Méxicomexico-seguridadmexico-noticiasÚltima hora

Últimas noticias

Danna habría terminado su noviazgo con Alex Hoyer tras casi 6 años juntos: “Ya no necesito el amor de alguien”

La cantante mexicana dirigió el texto a sus seguidores, los Dreamers, aunque una parte del fandom interpretó que sus palabras habrían aludido de forma indirecta a cambios en su vida personal

Danna habría terminado su noviazgo con Alex Hoyer tras casi 6 años juntos: “Ya no necesito el amor de alguien”

No gastes todo tu aguinaldo en diciembre: cinco recomendaciones para sacarle mayor provecho

Antes de destinar todo el dinero a los preparativos de las fiestas decembrinas, conviene analizar cuáles son las necesidades económicas más importantes

No gastes todo tu aguinaldo en diciembre: cinco recomendaciones para sacarle mayor provecho

Pensión del Bienestar 2026: qué adultos mayores cobran su pago hoy 12 de noviembre

El pago forma parte de la dispersión que comenzó el pasado 3 de noviembre y concluirá el viernes 27 del mismo mes

Pensión del Bienestar 2026: qué adultos mayores cobran su pago hoy 12 de noviembre

Euro hoy en México: cotización de apertura del 12 de noviembre

Este fue el comportamiento del euro durante los primeros minutos de la jornada

Euro hoy en México: cotización de apertura del 12 de noviembre

Harfuch confirma captura del homicida de Gabriel Rivas, regidor morenista de Cuernavaca y activista ambiental

El exfuncionario fue atacado a balazos luego de acudir al Tribunal de Justicia Administrativa para abordar un proyecto inmobiliario en La Cazahuatera al oponerse a los daños que ocasionaría

Harfuch confirma captura del homicida de Gabriel Rivas, regidor morenista de Cuernavaca y activista ambiental

ÚLTIMAS NOTICIAS

Milei designó a Ramiro Anzit Guerrero al frente de Asuntos Penitenciarios: los desafíos que tendrá en su nueva gestión

Milei designó a Ramiro Anzit Guerrero al frente de Asuntos Penitenciarios: los desafíos que tendrá en su nueva gestión

Google comprará datos de una aerolínea en liquidación para entrenar IA: así cuidará la privacidad de empleados y usuarios

La producción petrolera de Venezuela sigue el crecimiento: subió un 1,49% en octubre

Cómo bloquear chats de WhatsApp y configurar otras cuatro funciones de privacidad paso a paso

Mauro Icardi llegó a declarar ante la fiscalía por la denuncia de Wanda Nara: las fotos

INFOBAE AMÉRICA

La producción petrolera de Venezuela sigue el crecimiento: subió un 1,49% en octubre

La producción petrolera de Venezuela sigue el crecimiento: subió un 1,49% en octubre

"O como o tomo pastilla": la jubilada cubana con 35 años de trabajo que debe elegir entre comer y medicarse

Estados Unidos lanza dos programas agrícolas en Guatemala: tecnología, sequía y acceso al mercado estadounidense para 55 mil productores

El Museo Nacional de Arte Moderno Carlos Mérida en Guatemala reabrirá parcialmente en enero de 2027 tras cuatro años cerrado

Qué se sabe sobre Wilson Joseph, el cabecilla de 400 Mawozo al que Bukele prometió destruir y cuyo paradero sigue siendo un misterio

DEPORTES

Estudiantes de La Plata e Independiente Rivadavia disputarán la Supercopa Argentina: hora, TV y todo lo que hay que saber

Estudiantes de La Plata e Independiente Rivadavia disputarán la Supercopa Argentina: hora, TV y todo lo que hay que saber

Con Pablo Matera como capitán, Los Pumas realizarán cinco cambios ante Italia

Manchester United despidió a Michael Carrick en medio de su crisis y ya tendría cerrado el arribo de Mauricio Pochettino como entrenador

El atípico contrato que firmó Vojvoda tras su salida de Racing: no recibirá salario y tres partidos definirán su futuro

Quién era Alix Small, la campeona de culturismo que superó la anorexia y murió a los 26 años