EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 12 de noviembre: detienen al presunto asesino del regidor Gabriel Rivas, opositor a un proyecto inmobiliario en Cuernavaca

Detienen al presunto asesino del regidor Gabriel Rivas, opositor a un proyecto inmobiliario en Cuernavaca

Ricardo Alejandro “N”, señalado como presunto autor material del asesinato de Gabriel Rivas Ríos, regidor de Morena en Cuernavaca y activista ambiental, fue detenido en Xochitepec, Morelos, mediante una orden de aprehensión. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó que la captura fue resultado de investigaciones coordinadas con la Fiscalía estatal y el Centro Nacional de Inteligencia. Rivas fue asesinado a balazos el 4 de noviembre, horas después de acudir al Tribunal de Justicia Administrativa para abordar el proyecto inmobiliario de La Cazahuatera, contra el que se había pronunciado por sus posibles afectaciones ambientales. Las autoridades mantienen las indagatorias para identificar a otros posibles responsables, incluidos quienes habrían ordenado el crimen.