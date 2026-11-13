Colombia

Director de la UNP informó que se está reevaluando el reforzamiento de la seguridad de Sandra Ramírez: “Ya está por decidir en la mesa técnica”

El funcionario se refirió también al equipo de protección solicitado por Camila Carreño Jiménez, hija del firmante de paz Carlos Alberto Carreño

Sandra Ramírez solicitó a la UNP un reforzamiento de su esquema de seguridad. El director Didier Blanco afirmó que su caso está en reevaluación (Unidad Nacional de Protección - Álvaro Tavera/Colprensa - @ABDELAESPRIELLA/X)
Sandra Ramírez solicitó a la UNP un reforzamiento de su esquema de seguridad. El director Didier Blanco afirmó que su caso está en reevaluación (Unidad Nacional de Protección - Álvaro Tavera/Colprensa - @ABDELAESPRIELLA/X)
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El director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Didier Blanco, se refirió a las medidas de protección proporcionadas a Sandra Ramírez, firmante de paz que hizo parte de las extintas Farc-EP, y de Camila Carreño Jiménez, hija del también firmante Carlos Alberto Carreño.

Ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el funcionario explicó que, en el caso de Ramírez, se está haciendo una evaluación de su situación de riesgo, con el fin de determinar si requiere o no de un reforzamiento del equipo de protección que le fue asignado.

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Ella en este momento está en reevaluación, ya está por decidir en la mesa técnica el reforzamiento de las medidas que ella solicitó”, detalló el funcionario.

De igual manera, sobre Camila Carreño Jiménez, indicó que la ciudadana desistió del proceso para solicitar la asignación de un esquema de seguridad.

“Frente a la señora Carreño, hay que decirlo, ella presentó una solicitud después de haber agotado todos los mecanismos para garantizar su protección, para brindarle los servicios que presta la UNP. Ella desistió en una carta firmada por ella del proceso de protección”, explicó Blanco.

La discusión sobre las medidas de seguridad que requerirían Sandra Ramírez y Camila Carreño Jiménez surgió luego de que Rodrigo Londoño, último comandante del Estado Mayor de las Farc-EP, pidiera a la UNP que informara sobre el trámite que se estaba llevando a cabo para garantizar la protección de ambas mujeres.

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Requerir a la UNP que informe las solicitudes de protección pendientes y las medidas frente a Camila Carreño y Sandra Ramírez y solicitar a la Procuraduría vigilancia preventiva sobre el servicio de protección”, dijo Londoño ante la JEP.

Sobre Carreño Jiménez, indicó que el 15 de octubre de 2026, en Medellín, Antioquia, un hombre puso un cuchillo en su abdomen y la amenazó diciendo: “¿Sabe quién tiene este caminado? Los guerrilleros”.

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