Tras enfrentamiento en Ocotlán con el CJNG, Defensa reporta como saldo dos criminales abatidos, un hondureño detenido

La unidad de los criminales quedó volteada en el sitio. Crédito: Redes Sociales

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La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) reportó, cerca de cinco horas después del enfrentamiento registrado este 12 de noviembre en Ocotlán, Jalisco, que dos agresores fueron abatidos y un hombre de nacionalidad hondureña fue detenido, tras repeler una agresión armada cuando personal militar atendía el reporte de un vehículo robado.

Por su parte, el Gabinete de Seguridad de México, que coordina a las fuerzas de seguridad federales, confirmó que los sujetos involucrados en el hecho delictivo están vinculados al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

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En el operativo se aseguró un vehículo con blindaje artesanal, un fusil Barrett calibre .50, una ametralladora calibre 5.56 milímetros, dos granadas calibre 40 milímetros y otras dos armas largas.

El evento se viralizó en redes sociales tras la divulgación de una videograbación que mostró el momento en que elementos militares voltearon una de las unidades del convoy criminal y después se enfrentaron con armas de grueso calibre.

Una de las unidades donde se trasladaban los presuntos criminales fue impactada con un vehículo oficial y se volteó. Crédito: Redes Sociales

El ataque ocurrió a las 13:11 horas en el cruce de las calles Adalia y Río Colorado, en la zona de Maravillas y Lázaro Cárdenas, al sur de Ocotlán, frente a la sucursal de Dulcería de los Altos y cerca del Hospital General de Zona número 6 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

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Un militar y una mujer resultaron heridos por disparos de los criminales

Según los datos oficiales, el personal militar fue agredido por civiles armados mientras atendía el reporte sobre el vehículo robado, aunque no se conocen las características del mismo. Derivado del evento, una civil y un elemento del Ejército resultaron heridos por disparos de los delincuentes.

Ambos permanecieron estables y fuera de peligro tras recibir la atención médica correspondiente, según el comunicado oficial.

Personal del Ejército y de la Guardia Nacional implementaron un despliegue operativo terrestre y aéreo en el área del evento, en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno, para localizar a los otros responsables que lograron evadirse.

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Una cámara de seguridad en la zona captó el momento en que una de las camionetas de los presuntos criminales se voltea tras ser impactada por militares. Crédito: Redes sociales

La Defensa precisó que hasta el momento de la publicación del comunicado, a las 17:35 horas, no se habían registrado bloqueos ni agresiones adicionales. El detenido y lo asegurado fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República para continuar con las investigaciones correspondientes.

Una fotografía del hondureño detenido fue revelada en redes sociales. La imagen lo mostró de rodillas, con las manos en la espalda, vistiendo prendas tipo militar y custodiado por elementos castrenses, con la camioneta volcada del convoy criminal visible a un costado de la escena.

Hondureño detenido tras el enfrentamiento. Crédito: Redes Sociales

El despliegue de seguridad también contó con el apoyo de la Policía de Jalisco, que se sumó a las labores de búsqueda de los responsables que lograron evadirse tras el enfrentamiento. Un helicóptero de la Secretaría de Seguridad de Jalisco patrulló la zona con el objetivo de localizar a otros implicados en la agresión y resguardar el perímetro. La aeronave sobrevoló el tramo donde ocurrieron los hechos, cerca de una sucursal de la Dulcería Los Altos.

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Un elemento adscrito al Escuadrón Aerotáctico Titán verificó la zona desde el helicóptero con un rifle Barrett calibre .50 en las manos. Las imágenes mostraron al operador asomado por la puerta de la aeronave, apuntando hacia el área donde minutos antes se había registrado el intercambio de disparos, de acuerdo con el material audiovisual difundido en redes sociales.

En el video se observaron ambulancias ya presentes en el sitio, mientras la unidad de los presuntos criminales permanecía volteada sobre la calle, con varios vehículos y motocicletas detenidos alrededor.

En el comunicado compartido a través de sus canales oficiales, incluida la red social X, la Defensa también compartió una parte del video del enfrentamiento.

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